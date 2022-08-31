國際名廚Nobu：在餐廳的每一件事 都是我的事

Nobu對自己在蘭的要求是：「在這裡做的每一道菜，都是自己的東西。絕對不會抄襲，有自己的風格與定位。」而所謂Nobu的風格，就是食物的組成必須簡單而不炫技。所謂簡單不炫技，是從內到外的一致要求。

以外觀來說，他喜歡食物自然的弧度與盤子是一致的，所以切割之後的魚，平的那面朝內。食物呈盤上，盡可能接近食材的原始樣貌，例如很受歡迎，連續幾季客人不讓下架的厚切花枝，切成四塊不是擺盤最好看的樣子，但是最容易食用，也最能呈現花枝厚實的口感。

就食物的內容來說，他偏好隨手可得的當季最好的食材，簡單直接的烹調，以及讓客人感受份量。這三個條件缺一不可，相互作用。Nobu厭恨碎片般的東西，每一道菜的風味組合得低於三種，風味要有厚度，從上桌的香氣，到經過咀嚼，唾液與食物混合產生的變化，以及吞嚥後的鼻後嗅覺，也就是後味，全部都要考慮在內。要做到這些，就必須追求食材原味發揮的最大化，所以必須是容易取得的充足的當季食材，而且選用其中最高的品質。另外還必須提供足夠的份量，一定程度的份量才能夠保障足夠的風味呈現，Nobu說，他希望不再有人抱怨法國菜吃不飽。

接下來，這才終於進展到一個成功主廚的第三優先順序：「搞定客人！」Nobu強調，而且是第一波客人，那些看到新聞報導或是美食評論而來的客人。他在蘭推出的第一套菜單，相對保守。有溫度的食物多一點，例如清湯。另外，臺灣人喜歡海鮮，而且認為海鮮是高檔的代表，加上臺灣海鮮品質還不錯，所以提供較多的海鮮料理。第二套開始摸索臺灣人的接受度，不過消費者總是能讓他有全新的學習，他以為挑戰度最高的羊肉塔塔，客人毫無異議地接受了，反而是胡蘿蔔，似乎還是很難突破。

在這樣的前提下，Nobu定義一個好的廚師是每天出餐前都要自問：「這是不是真實的食物？是不是真實的料理？是否是我喜歡的味道？是否更方便食用？」每天都反覆地檢討自己真的「會做菜」嗎？那麼如何定義「會做菜」呢？Nobu回答：「我的自我要求是精通。」長於運用家常食材，創造出不同風味的他認為，精通除了表現並提升食材的原始風味外，同時也意味著手法與取材的謹慎。例如他很小心地使用香料，萬不能使香料喧賓奪主；也非常少量地使用奶油，奶油容易掩蓋食材原味，雖然食用時香氣使人滿足，但是過後卻有空虛感。

再進一步具體說明什麼是精通，Nobu舉例，刀工是法菜的基本要求，刀功之外，對於火候也要能充分掌控。西餐通常只用中小火，為的是能夠帶出不同的層次。精通火候的廚師，能從腦袋中伸出小觸手，想像連結到火與熱對食物造成的影響與改變，要能看到食材出水及出油，能聽到食材與油的混合，能觀察到煙的變化，以及肉在煎臺膨脹的程度。

同時，精通也表現在蘭的酒單中。Nobu與Frank同時強調這一點。Nobu說，酒很重要，在蘭，試菜選酒要花費三～四週。對不喝酒的客人，也提供可與當季食物搭配的發酵果汁（康普茶），因為飲料是一道菜的延伸。Frank則補充，例如食用海鮮的時候，酒中的酸性可以增加旨味。吃生蠔時的礦物質風味不一定從食物上取得，也可以透過酒。法餐是濃縮再濃縮的技法，在不搭配酒的情況下，有些客人會覺得味道偏重，但其實不是食物太鹹，而是缺少了酒的搭配。目前在蘭的開瓶率大約是六～七成，經常晚上可以達到100％開瓶，這也讓他們更重視酒的搭配。

那麼這樣是否就真的精通了？Nobu搖搖頭說：「不是。」他認為優秀的Fine Dining主廚心態很重要，要能覺得「在餐廳的每一件事，都是我的事。每一個錯，都是我的錯。」要在乎客人的需求，也要能有成本概念，包括員工餐在內。

以前在澳洲過慣苦日子的Nobu，面對任何設備損壞，都先學著自己修。他修過冰箱，修過水管，也修過液態氮設備。他在澳洲養成一個習慣，每天有一個表格記錄廚房每一臺冰箱的溫度。因為在澳洲如果客人吃了貝類腹瀉，是很嚴重的事，有冰箱溫度紀錄，可以讓客人追尋腹瀉原因時釋疑。這個習慣也帶到蘭，他每天檢查兩次冰箱溫度，一次是早上進廚房時，另一次是晚餐開始作業前，因為這是理論上冰箱溫度最低的時候。例如應該保持在攝氏四度的冰箱，如果升溫到六度，立刻要處理、搬移食材，馬上找廠商。同樣在蘭餐廳中，清潔表單也很重要。Frank進餐廳會親自檢查，如果當天有事不進餐廳，會要求員工拍照錄影每一個表單項目，寄給他檢查。

最令我訝異的是，Nobu幾乎每天都會把整套餐全部吃一輪，是真的全部吃下去，午晚餐各一次。他說這是他自己的決定，一開始他跟其他大廚一樣，只試元素，但是後來發現只吃一匙不夠，必須吃整道菜，後來又覺得必須吃完整套料理。前年夏天推出的甲魚湯，一直有客人覺得味道重，他試過調淡，也研究是否改變出菜順序，後來自己吃過幾次全套料理後發現，需要調整的不是鹹味減淡，而是濃度調稀。客人無法明確表達的「味道重」，裡面包括了太多因素。從此讓他養成每天整套試菜，藉此微調的習慣，然後吃完自己扎針檢查血糖。

這樣全面的勤奮與努力，讓Nobu一回臺就大獲好評，二○二○年底，Frank決定餐廳改名，冠上Nobu的名字，成為Orchid by Nobu Lee。雖然Nobu謙虛認為這還不能叫作成功，只是調整到足以與其他餐廳競爭，只是剛剛起步定義了「高朋滿座」這個標準。但他也承認，回到臺灣讓他覺得「活得更像我自己」，做菜也更貼近自己，更游刃有餘。不過，就在Nobu與Frank才剛剛為蘭找出全新定位，並且獲得客人的肯定與讚賞後， 卻遭遇了意想不到的挑戰，那便是新冠疫情。



（本文摘自李昂、韓良憶、初聲怡著《尋根：國際名廚Nobu的真味信念》，平安文化提供）

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