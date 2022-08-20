星座理財（8月22日～5月26日）處女座法人動向 緊跟其後

白羊座 – 聚焦工作 防止破財

木星白羊，仍舊位於前段，進入逆行狀態。愛情運勢雖理想，不過攘外之前先要安內，也就是把自己的身邊事務管理妥當，尤其是金錢的部分，除謹慎投資外，有必要提防歡喜劫財。本周宜把時間聚焦在工作上，既防破財，也獲預期中的肯定。投資求財，靈活營造區間財利。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

金牛座 – 投資策略 維持靈活

天王金牛，位於中段。天王星將於24日進入逆行狀態，時間將會一直延續到2023年1月。事業和家庭上的重要抉擇，最好在周三前先定案。擺脫制式化的行事風格，是一種新的挑戰，不過值得嘗試。走出習慣領域，生命容易出現不一樣的發展機會。投資求財，短線靈活策略不變。

幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：8、7、4、0及其組合。

雙子座 – 調節納財 逢高先賣

火星雙子，展開序幕。謹言慎行依舊是本周的重要趨吉避凶須知。謹慎理財則是必須提出的建議，只因為劫財星氣勢頗盛，這其中又尤以事業上的金錢互動為甚，收受或經手款項宜謹慎。職場上也不宜輕率更換跑道，偏財運勢佳，投資求財以調節納財為主，逢高先賣。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：6、4、7、1及其組合。

巨蟹座 – 商務買賣 值得努力

按理說這應該是個十分不吉利的一周，不過幸運的是，由於日月合相，讓巨蟹的運勢從金錢到貴人都充滿陽光，這是個有機會向專家朋友學習，提高事業運作與賺錢能力的一周。財利運勢頗佳，商務買賣值得努力。投資求財，短線上還是以順勢調節為先，承接為慮。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：9、4、6、2其組合。

獅子座 – 靜心思考 謹慎理財

獅子之月，進入尾聲，周三之後，星空將會出現變化。太陽進入獅子座的金錢宮，而天王星也開始到2023年1月的逆行之旅。獅子們的事業運勢需要更多的心思，建議靜下心仔細整理後再出發。謹慎理財，妥善管理金錢的支出。投資求財，看不清楚盤勢寧可靜觀其變。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：7、6、4、1及其組合。

處女座 – 法人動向 緊跟其後

雙女之月，周三開始展開序幕。水星雙女，進入尾聲。對於本周的雙女而言，這是個心情影響事情的一周。健康磁場並不理想，即便疫情已然舒緩，口罩仍要戴好戴滿。愛情運勢雖然理想，不宜過了頭，成為對方壓力就不妙了。投資求財，就線論線，跟隨法人腳步與動向。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：8、4、6、1及其組合。

天秤座 – 靜觀其變 避開風險

本周整體星空磁場十分紊亂，這一周容易出現空中混亂的情形，希望大家是平安的。對於天秤座而言，多看少動是投資求財的必須，而多聽少說是呵護人際關係的需要。多觀察，少提供意見，貴人滿分。投資求財的部分，靜觀其變，避開短線風險。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、4、3、8及其組合。

天蠍座 – 人言可畏 深居簡出

人際關係磁場十分詭異，挖心剖腹未必就可以得到預期中的信任，只因為整體天星能量十分不佳。對於天蠍座而言，深居簡出是短期間的必須，不怕病菌，只怕議論。幸運的是，貴人磁場依舊明顯，身邊的專家和強者都是天蠍的貴人。投資求財，宜觀察法人短線上的動向。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：7、6、8、4其組合。

射手座 – 重要抉擇 稍安勿躁

工作出現了壓力，這個時候以靜制動是理想的趨吉避凶。本周不宜出遠門，重要事務的抉擇也需要稍安勿躁為宜。不宜出遠門，是希望留在家中安排學習，將生活焦點擺放在自我成長上頭，可避開家人的爭議，及職場上的是非壓力。投資求財，個股運作靈活營造短線機會財利。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、5、3、7及其組合。

魔羯座 – 本周求財 多看少動

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。成為風箏右翼角色，讓山羊成為本周幸運星座的榜首。整體而言，這是個順勢而為的一周，靈活運用身邊資源，讓整體星空紊亂的本周，還有機會理出屬於山羊們的頭緒。對於投資求財而言，多看少動作為宜。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、4、8、7及其組合。

水瓶座 – 貴人建言 需要聆聽

土星寶瓶，位於中段，繼續逆行。家庭運勢需要多一點心思面對，自己人需要的是體諒。然而工作上的壓力驟起，這個時候唯有靜下心不理會，才不至於造成二度傷害。靜下心聆聽貴人夥伴的聲音，有機會獲得借力使力的支持。投資求財，如何規避短線風險是主要課題。

幸運物與色彩：黃玉與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

雙魚座 – 設妥區間 確實運作

海王雙魚，位於後段，繼續逆行。家庭重要事務不適宜在這個時候定奪，家人互動需要更多的耐心與關懷，更不宜和家人分享壞心情。本周最適合的運作策略，就是報喜不報憂。分享喜悅，得到喜悅。幸運的是，工作運勢頗佳，值得默默耕耘。投資求財，設妥區間確實運作。

幸運物與色彩：太陽石與石榴紅。

幸運數字：9、3、4、8及其組合。