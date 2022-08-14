我的父母過去經常說：「我們當然擔心你。你所做的事情並不存在中文詞彙中。」

身為華裔移民的後代，我從小就被教導未來只有三種職業：醫生、律師、教授。攀岩流浪漢並不在那張未來職業清單上。完成大學學業後，我確定這些符合傳統期望的職業並不適合我，因此決定在這個世界尋找自己的路。

二十幾歲那些年，我都在各攀登目標之間漂泊著，住在1989 年生產的難搞速霸陸旅行車上。這並不是我爸媽期望看到的畢業計畫。

雖然父母對職業的看法非常嚴苛，不過因為兩人都是圖書館員，我從小看了數不清的書，而這無意間帶領我踏上了戶外冒險之路。那些我讀到的偉大冒險，激發了我對世界的好奇心，想要知道明尼蘇達州曼卡托市我家後院的外面有些什麼。幸虧父母也灌輸了我要有職業道德與自信心，我因此得以努力爭取到這種我從來不知道自己想要的生活，一種我在廣闊的花崗岩岩壁、沙漠塔峰和刀鋒狀山脊上發現的生活。

艾力克斯．霍諾德徒手自由獨攀「脫離現實」（Separate Reality，難度5.11d）。圖／大家出版提供

這些地方激發出我的敬畏感和獨立自主的精神。世俗消失在我腳下，生存的規則很簡單，勇敢投入並擁抱挑戰，在這裡我找到了自己最好的生活方式。在優勝美地攀登時，我開始拿起相機，捕捉這個我愛上的地方與我感受到的崇高時刻。拍照成為我審視這些地方與分享這些時刻的方式。

我相信攝影可以拓展我們對於自然世界、對於人類在自然中可以實現什麼的認知。隨著時間推移，我開始分享地球之美以及我們在地球上擔任的角色，希望能夠藉此培養出守護與保存這些地方的責任感。這是為了讓後代可以享受自然，也是為了增加這些地方的內在價值。

一路走來，這些冒險者就像是我第二個家庭，他們尋找世界上最蠻荒的地方，並奉獻自己的生命，去實現其他人不敢做的事情。這個群體的成員變成了我最珍惜的朋友、夥伴和導師。這些人做事時目光遠大、目標明確，從琪特．德洛里耶（Kit DesLauriers）的聖母峰頂滑雪下山，到艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）自由獨攀2酋長岩（El Capitan）等，我一次次目瞪口呆。

見證了許多偉大的成功與英勇的失敗，我找到了自己的目標：分享那些人物激勵人心的故事。我拍攝過的每個人都塑造了今天的我，為此，我永遠心存感激。

這本書是我們二十年來共同冒險的一個紀錄，同時也是在頌揚那些將我們聚集起來的地方。

在南海之上的高處，艾力克斯．霍諾德在風雨中攀登了一天後，垂降回我們的懸掛帳篷。圖／大家出版提供

（本文摘自金國威著《來回攀登之間：在極限中誕生的照片》，大家出版提供）

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