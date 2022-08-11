林青霞覓名師 從倪匡到張大春

二〇〇四年十二月，蘇浙同鄉會的餐桌上，坐着張樂樂、我，還有林青霞。由於料想不到的原因，促成這次聚會，而這次餐敍，把原本已經斷線的兩端，又連接在一起了。

張樂樂，一個熱心的朋友，當年曾是活躍於電影圈的娛樂記者，跟許多大明星相熟，包括張國榮、林青霞等巨星。後來嫁到美國去了，由於想念香港，時常找機會回來跟朋友敍舊。那年年底，香江才子黃霑因病逝世，十二月五日在香港大球場有場追思會，樂樂特地從加州趕回參加，在會前，這位我與青霞之間原先的穿針引線人，又把我們倆給聯繫上了。

是因為懷念黃霑，青霞發表了她的處女作〈滄海一聲笑〉，這篇文章，題目取得非常好，既是《笑傲江湖》主題曲的名字，而曲中的詞句，如「江山笑，煙雨遙，濤浪淘盡紅塵俗事知多少；清風笑，竟惹寂寥，豪情還剩了一襟晚照」，又確是填詞人一生的寫照。原來，青霞從一開始，就是為文章點題的能手，多年後，她屢次為好友江青設想書名，如《點點滴滴》、《我歌我唱》、《念念》等，這種特殊的才具，早年已有先兆。

從二〇〇五年開始，我們又時相過從，然不再拘泥於定時定候的相聚，而是採取隨心所欲，自由自在的方式，譬如，在半島飲茶，相約去看電影，看畫展，逛書店，聽演講等。這時候，青霞雖然已經在文壇上跨出一小步，但是仍然謹慎謙遜，抱着畢恭畢敬的態度，到處虛心求教。寫完一篇文章，她會傳給高中同學、各地友人等舊雨新知看，把就近或遠在上海、台北，甚至美國的反饋意見收集起來，悉心揣摩，不斷改進。當然，她也會向相識的文壇中人一再討教。以下，就是一些她當時搜羅所得的寫作竅門。

有一回，她向倪匡請益。飯局上，這位科幻小說達人對着大美人說：「文章只有兩種：一種好看，一種不好看。」說畢，這位可愛老頑童的圓臉，嘎嘎嘎的笑開了，就像一團綿綿的南瓜蓉。聽了這番似平凡實高妙的言論，青霞倒是銘記在心，以後無論寫甚麼，總是提醒自己，千萬不要寫得枯燥乏味悶煞人！

又有一回，青霞說，林燕妮曾經表示：「寫文章開頭跟結尾最重要，中間隨便寫寫就可以了。」那到底該怎麼起頭，怎麼結尾呢？這就是問題所在了。記得愛爾蘭裔日本作家小泉八雲好像曾經說過，寫文章，起首就像一條河，你在河道的任何一段跳入都可以。至於結尾，幾年後青霞認識了董橋，向他請教寫作之道，董說：「想在哪裏停，就在哪裏停。」這些高人的指點，對初出茅廬的新手，倒是有些諱莫如深的。

龍應台的妙訣，分為宏觀的和微觀的兩種。先說微觀的，龍告訴林：「文章寫完，要像雕塑一樣，去掉多餘的字，尤其是『我』字，千萬不要寫『我覺得』，『我很榮幸』，『我很慶幸』這樣的句子！」這個容易遵從。至於宏觀的，龍勸諭林寫作前，「最好先畫一個表格，寫上年份，事件，表達你的價值觀等等」，龍自己的文章，常以大時代為背景，富有歷史觀。那麼，青霞懷疑，自己是否得先在書齋裏埋頭苦讀若干年月，才能開始動筆呢？

張大春告訴林青霞，「寫別人沒有寫過的，自己的故事」，這倒是最適合的方式，青霞的故事，有多少人傳過，聽過，但都是道聽途說言過其實，讓當事人自己現身說法，不是最引人入勝嗎？因此，小思認為：「青霞的圈子，青霞的經驗，是旁人無法企及的」，所以該寫她圈子裏自己最熟悉的，獨一無二的經驗。

然而，材料有了，該怎麼書之成文？記得青霞曾經寫過一篇文章，請一位她在文化之旅中認識而當時身在美國的教授審閱，誰知道教授一改之下，添加了許許多多四字成語，形容詞句，乍看，還以為是哪一本教科書中的招牌抒情文，徹頭徹尾跟青霞的原作分了家。這光景，就好比一向打扮素淨的姑娘，忽然穿金戴銀，花枝招展起來，左看右看都不像她！

青霞在踏上文化之旅的初階，的確時常躬身自省，反覆思量，摸索着一條最適合的路子，她既怕自己才學不足，又恐文筆不濟，這時候，她最需要的是增強自信，盡情發揮。因此，我開始介紹一些名家的作品給她看，例如楊絳、林文月、季羨林的散文。這些大家，有一個共同點，就是「豪華落盡見真淳」，他們下筆，不在乎尋章摘句，不在乎精雕細琢，而是以最最懇摯的態度，直抒胸臆，將內心深處的所思所感，通過純真的言語，如實表達出來，因此最能觸動人心。看了這些名家的文章，青霞開始感悟，覺得非常踏實、舒坦，原來，好的文章可以這樣寫的，恰似真正美麗的人，未必需要塗脂抹粉，錦衣羅裙一般。

除此之外，我也盡量將一些在自己人生旅途上，曾經對我從事翻譯和文學創作多番提點，引領，協助，支持的前輩先驅，一一介紹給青霞，希望她也能從中得到滋養，有所裨益。

於是，就衍生了青霞與名家之間，日後種種隔空相遇，隔代求教，千里尋訪，香江會晤等文壇佳話了。

二〇二一年十月九日

（本文作者林青霞，摘自金聖華著《談心：與林青霞一起走過的十八年（金聖華、林青霞限量雙簽版）》，時報出版提供）

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