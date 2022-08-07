走過93年人生的恒子醫師 想告訴你「人生的分寸」

奧田 恒子醫師今年九十三歲，是名符其實的超高齡者。在本書的最後一篇，您還想對大家說什麼嗎？

中村 人上了年紀，漸漸會力不從心，我現在深有體會。幾年前，我根本沒想過身體有一天會不聽使喚。

現在，就連在平坦的道路上，走路都會走不好，或是還沒過完馬路，信號已經變成紅燈了，這些事居然已經變成日常。

除了腿腳，手也變得沒力，連轉開寶特瓶蓋都做不到，一點行李也拿不起來。能夠獨立完成的事愈來愈少，經常需要別人協助。

奧田 這就是「衰弱症」吧！隨著年紀增加，體重和活動量減少，導致肌力下降，不堪負荷壓力。這種狀態，處於健康和需要照護之間。

中村 這種老化症狀，現在都叫做「衰弱症」吧！走路、上下樓梯、拿東西和操作工具，以往我都可以獨力完成，現在已經漸漸做不到。

某些退化很緩慢，某些動作則是突然間就做不到。好端端走在平坦的道路上，居然會突然跌倒，我也大吃一驚！

奧田 有時候會突然無力吧！這要親身體驗才了解。

中村 所以，我真心建議大家，要趁身體能夠活動自如時，想做的事趕緊做，不要總是想著以後再做。上了年紀確實有很多好處，但身體也會逐漸無法活動自如。

奧田 原來如此！就是能做的事趕緊做！恒子醫師想做的事都做了嗎？

中村 幾乎都做了。工作了一輩子，能為兒子、孫子做的事也都已經盡力。想去的地方都去了，想見的人都見了。各種名義變更手續、財產分配，還有一些現實事宜，我也都趁著身體還能動的時候處理完畢。

奧田 想做的事就去做，不要總是想著以後再做，才不至於後悔莫及。

中村 沒錯！尤其是想獨自做的事，或是只能夠自己做的事，一定不能總是想著以後再做！

還有延命治療，擔心某天可能頭腦不清楚，無法自主判斷事物，所以要先與身邊的人討論好，清楚交代自己的臨終處置。

我絕對不願意在家麻煩家人照顧，還與家人去參觀老人安養中心。如果無法在家裡孤獨死，最後我希望到安養中心，家人也都同意。

奧田 原來如此。人生的最後階段如何度過，要有具體的想法，然後與家人取得共識。預立意願書也很重要。

中村 當手腳和頭腦無法自主時，我希望盡可能不給家人帶來困擾，不讓他們擔心，這是長輩最後的體貼，也是人生最後的分寸。

奧田 恒子醫師總是這麼灑脫啊！我今年五十五歲，即將加入銀髮一族。我會把您走過九十三年體悟的人生道理謹記在心。

從生物學來看，人到了五十歲明顯進入初老期。從現在開始，我要盡可能愉快地順心而為，臨死之際才不會後悔。

人生如何謝幕，我也會好好與家人坦露心聲。本書針對誰也無法避免的「老後」議題，請教恒子醫師的看法。我們兩位醫師都說出心裡話，進行了一場有意義的對談。

我與恒子醫師從各自世代的立場，以精神科醫師和女性的角度進行對話。希望我們的談話內容，能夠幫助到讀者，謝謝大家參與我們的對談！

（本文摘自中村恒子、奧田弘美著《微笑老後：93歲精神科醫師×55歲精神科醫師教你放下不安，優雅面對熟年生活（日日靜好2）》，星出版提供）

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