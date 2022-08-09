在旅行中遇見改變的我

睡到一半醒來，天很亮，太陽好像早就升起了。欸，糟了，我本來還想看日出的說。為了看天到底有多亮而打開窗戶，發現還在地平線剛出現幾道光芒的狀態，但我仍覺得哪裡不太尋常，似乎即將要發生什麼大事。我戴上眼鏡，在睡衣外面披了件衣服，赤腳套上運動鞋。我把還在睡夢中的老公叫醒，他卻說他還要睡，並把相機塞給我。右手是底片相機，左手是數位相機，口袋裡則是智慧型手機，我總共帶著三臺相機出門。

我們搭計程車抵達皮恩札，只要從飯店前面的巷子往前走二十公尺，就能看見托斯卡尼在我眼前蕩漾。這讓我意識到，我究竟身處一個多麼令人驚豔的地方，而這幅景色就在飯店前巷子的底端。我毫不遲疑地掏出相機，每拍一張照片就不停驚叫、跺腳。

「天啊、不得了了，這也太美了。」我真的這樣叫著，就像某個藝人的狂粉。要是被人看到，肯定會說有個東方來的瘋女人在我們村裡，蓬頭垢面滿頭亂髮，一下拿相機一下拿手機，然後又拿出另一臺超大的相機一直拍照，還用奇怪的語言叫個不停。那個人就是我。

眼前的風景真的讓我不得不這麼做。橄欖樹葉彼此摩擦發出聲音，旁邊的深綠色檜木則像保鑣一樣，一字排開護衛著這幅風景。太陽慢吞吞地遲遲沒有升起，籠罩大地的霧氣也沒有立即散去，但這也使得風景更多變。有些地方是紅色，有些地方是溫柔的褐色，有些地方是草綠色，被霧籠罩的部分則完全成了別的顏色。各不相同的顏色，就像畫家經過苦心思量才下筆一樣，水乳交融。鳥兒以對角線的方向穿梭在空中，遠方有一輛車像野鹿奔馳一樣緩慢駛過。把視線放得遠一點，就能看見已經在陽光照耀下的村子，把視線放得近一點，則可以看見山丘上一棟早晨尚未來臨的房子，在這所有風景的中央則有我，有追著隨太陽高度一點一滴變化的風景四處狂奔的我。

終於，陽光開始滲入橄欖樹之間的縫隙，風景開始變得截然不同。我總以為橄欖樹一直是灰綠色，沒想到那天早上卻發現橄欖樹在陽光的照耀下，彷彿立刻就要掉下黃金果實。濃霧漸漸退去的同時，草原成了一片飽滿的金黃色。對面的村子正面迎接陽光，宛如另一顆太陽般耀眼，黑暗則仍在其間的縫隙緩慢遊蕩。在尚未消退的黑暗與剛抵達的陽光交織出的風景面前，我不知不覺停止尖叫。面對這自然景觀，我實在無法輕浮地亂叫。在這自然面前，我必須虔誠，我想要虔誠。

這樣的改變真令人驚訝。曾經，剛滿二十歲的我，在第一次看見瑞士的風景時會興奮地大叫：「天啊，根本就是月曆嘛！」翠綠的山巒、山頂萬年不化的白雪、牛群的脖子上繫了隨步伐發出聲響的鈴鐺，以及一旁潺潺流過的溪水、如畫一般散落其中的房子，帶給我非常表面的感受。如今的我走在義大利的街上，甚至會注意垃圾桶上畫的圖，年輕時卻錯過瑞士那些無名的花朵；如今的我，對義大利的每個角落都感到好奇，年輕時卻覺得瑞士無聊至極，只想盡快離開。

那趟瑞士之旅結束後，我一直覺得自己對自然非常遲鈍，我以為我不是會為自然感動的人，因為能帶給我感動的全是人類的產物。我喜歡美術館、喜歡古老的牆壁、喜歡人造的東西，喜歡人手觸摸的痕跡。不過現在，在面對這驚人的自然景觀時，我想要虔誠。我不知不覺開始靜靜地吸氣、緩慢地吐氣，並深刻感受到人果然都會改變。

那天早上我回到住處脫下鞋子，發現自己的腳後跟都破皮流血，我竟完全沒發現。只因沉醉在美景之中，為自然所驚豔，只因隨著陽光的變換埋頭於晶瑩的橄欖葉之中，忙著尖叫與感動，絲毫沒注意到後腳跟破皮流血。那天早上，我也是第一次遇見這樣的自己。

其實最讓我感到絕望的，不是破皮流血的腳後跟，而是我的文字。因為現在所寫的這篇文章，絲毫無法完整傳達那天早晨的任何一絲美麗。無論如何努力，我都想說這文章寫得很失敗，我的語言如此貧乏，最終只能嘗試用照片代替千言萬語。即使我奔跑到雙腳流血，即使這些照片仍然無法觸及那天美景的萬分之一。



（本文摘自金敃澈著《不只是遠方，把每一天過成一趟旅行》，時報出版提供）

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