一場雨壞了心情？其實，旅行也需要星期日

旅行為了讓我們幸福，做足了萬般準備；旅行也為了讓我們不幸，而做足萬般準備。不過是下雨，我卻有種被世界遺棄的感覺；只不過是幾間店沒營業，我卻有種整個世界對我關上門的感覺；只是一間店的老闆對我不太親切而已，我卻有種整座城市對我都不親切的感覺；只是走錯一條路而已，我卻有種整趟旅行都走錯路的錯覺。這種心情上的誇飾法，會絆住旅人的腳，讓他們瞬間跌倒在地。

也不是別人，這其實就是我在葡萄牙的遭遇。外頭突然下起了傾盆大雨，絲毫沒有要停下來的意思，而且今天又是星期天，每間店都沒開門，即便我鼓起勇氣出門也無處可去，只會害自己淋濕。我想起昨天這座城市陽光普照的模樣，感覺當下這份不幸更加強烈。昨天我還是全世界最幸福的人，今天卻成了全世界最不幸的人。我內心的誇飾法，狠狠地絆倒了我。

如果是在首爾，我會知道這種天氣能去哪間咖啡廳、哪裡能從白天就開始喝酒，最重要的是有什麼都不做也沒關係的住家。只是此刻我是身處陌生城市的異鄉人，手上根本沒有任何資訊，無論如何在街頭閒晃，都有種彷彿除了我之外，所有人都不知道聚在哪度過愉快時光的錯覺，而我也不知道那個聚會地點在哪。我只是站著不動，就會被雨淋得全身濕透。突然，我想起當我說要出去旅行很長一段時間時，有人回說「應該會很累吧」。當時我完全不明白這是什麼意思，旅行怎麼會累呢？甚至還產生了反抗心態，現在卻超同意他的話。

旅行會使我們不幸，而且沒有人知道該如何因應這份不幸，我們只能當下靠自己找答案。查理布朗說：「人生這本書，背面沒有正確答案。」這個結論真是精闢。旅行這本書也沒有正確答案，只有我在那一刻、那個地點的選擇而已。

渾身濕透的老公開口了。他用堅定的語氣對一邊說肯定還有哪裡能拯救我們，一邊翻著旅遊書的我說：

「旅行也需要星期日。」

那句話讓我瞬間拋開了自己的貪念。就像只有平日的日常很殘酷一樣，被「認真的旅行」塞滿的旅行也十分殘酷。旅行也需要星期日。在波多這個下著雨的星期日，我們的選擇就是「像個星期日一樣地」過完那天。我們去超市外帶炒飯、買了新奇的零嘴、跟著偶遇的爺爺拿了同款的紅酒。我們買了很多東西回家，坐在床上吃飯、躺在床上下載綜藝節目來看，如願以償地浪費了大把光陰，咯吱咯吱地笑說我們竟然跑來這裡耍廢。

夕陽西下時，焦慮又毫不遲疑地湧上心頭。「這樣真的可以嗎？何必特地跑來這裡耍廢？」其中甚至還參雜著罪惡感。我雖努力想拋開這些念頭，卻不如想像中容易。明明沒有人說我什麼，我卻拚命不讓自己好過。可是此刻太陽已經下山了，我也不能再做些什麼。我好不容易拋開罪惡感，自信滿滿地說服自己：「我大膽地來到這裡耍廢」，還嘗試以「反正在這場雨當中，無論去哪都無法好好觀光」來合理化耍廢的行為，甚至有些倔強地想：「在這場大雨之中，出門想看點什麼本身就是浪費時間。」

直到這時我才終於放下心來。我一直對自己說：今天是星期日，星期日之所以令人痛苦，是因為明天就是星期一，但如今我的明天可是能繼續旅行的星期一啊，所以就把星期日晚上的煎熬收起來吧，因為我還要繼續旅行。

（本文摘自金敃澈著《不只是遠方，把每一天過成一趟旅行》，時報出版提供）

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