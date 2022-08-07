亞洲有可能向丹麥教育取經嗎？

丹麥人有句話說：「你以為很了解自己，等你有了孩子才知不然。」孩子就是有辦法改變你看待事物的觀點，改變你看待全世界的眼光。

這是我的經驗之談。我在丹麥長大，但身為駐外記者，我行遍天下，足跡無遠弗屆，漸漸也將自己視為一個世界公民。我總說自己很快就能適應異國文化。我在中國、柬埔寨和南韓都生活過、工作過，自認格外融入亞洲的傳統和規範。

但後來我有了孩子。準確來說，我們是在不到兩年內連有了三個孩子。先是生了個男孩彼得（Peter），一年多一點又生了龍鳳胎亞克柏（Jakob）和蕾貝卡（Rebekka）。而後時序來到二○一四年夏天，我們夫妻帶著家中的新成員，一家子搬到南韓首爾。妻子要到丹麥大使館赴任，我則要為北歐發行量最大的報紙《週末報》（Weekendavisen）撰寫日韓新聞。

東北亞的都會生活和哥本哈根的家庭生活很不一樣，但我們愛首爾的快步調和活力。大家都很親切熱情，也很喜歡小小孩。到處都會碰到有人擠眉弄眼地逗我們的孩子，又或者捏捏他們的臉頰、請他們吃點心。

每逢週末，我們一家人就到郊外欣賞自然美景。我會用特製的背包揹雙胞胎，一個揹在胸前，一個揹在背後。如此一來，我們就能全家一起去爬山。

我很滿意我們在亞洲的新生活。三個孩子開始去念當地的幼稚園，我也很滿意這所學校。老師們和善又有愛心，我的孩子跟這些老師也有了感情。但我很快就注意到，這裡和我家鄉的幼稚園有著細微的差異。而我越是注意，這些小小的差異就越變越大。

首先，這所在亞洲新成立的幼稚園感覺不像幼稚園，反倒比較像一所小學。我的大兒子三歲時已經在學寫字和算術了。每星期兩次，有個中文老師會來唱歌給他聽，刺激他的中文語言能力。這種做法似乎很有效。我兒子開始東一點、西一點學到了一些韓文和中文。下午，我去接他放學時，只見他正在練習加法。我一方面以他為榮，一方面卻又覺得這會不會⋯⋯太誇張了點？

我不禁想，離開丹麥讓我的孩子錯過了什麼？如果是在丹麥的幼稚園，他們絕大多數的時間只要玩就好了。不練算術，不學寫字，也絕對不上什麼外語課。他們每天都會到戶外去，整日在林子裡或鄉野間蹓躂。在丹麥，許多父母都會將孩子送去念所謂的「森林幼稚園」（Forest Kindergarten）。孩子們一年到頭待在戶外，爬爬樹、生營火煮午餐。到了冬天，他們就戴上毛帽、穿上毛衣、腳踩靴子，像小企鵝般到處走來走去。

北歐人熱愛帶孩子到戶外。我們相信野外生活能建立孩子的人格，並讓孩子在日後的人生中有更強的適應力。大自然裡沒有電視、電腦等各種螢幕，也沒有人造玩具，所以孩子們必須發揮想像力玩遊戲。和其他的小朋友互動時，他們要自己訂出規則，找到自己的角色。在戶外，他們也親身體驗到四季的變換，親自去探索這個世界。風霜雨雪等各種氣候刺激孩子的感官，也鍛鍊他們的體能。他們在大自然中學著認識自己。

在韓國就很少有這種體驗了。我們深愛那裡的生活和工作，但隨著一年又一年過去，我發覺自己渴望起北歐人陪伴孩子的方式。我不想一直逼孩子朝學業的方向發展。我想讓他們按照自己的步調成長，並發展不同的技能。隨著年紀漸長，他們自有大把時間可以學習英文文法和長除法。在人生最初的幾年，我想讓他們當個孩子就好。

我開始感覺到，北歐文化在我的骨子裡真的是根深蒂固。到頭來，我畢竟也不是那麼的世界公民嘛。若是我自己的子女，我就希望他們跟我有一樣的童年。我想讓他們玩個過癮。我想讓他們盡情交朋友，在跟其他孩子的互動中不必完成什麼特定的任務。我想讓他們把時間浪費在戶外。我不想讓他們花太多時間在課業上。至少現在還不要。就算不是從很小的時候就被逼著拿出表現來，我也相信他們在工作上終究會有豐碩的成果，而且還會活得比較快樂。

我開始研究亞洲各種不同的教育體制。在首爾，我訪問了正在準備大考的高中生。我很訝異他們累成那樣。見到這些學生時，距離考試還有幾星期，但他們看起來一副幾個月沒睡覺的模樣。我見到年紀比我孩子大不了多少的學生，他們已經私底下在補數學和英文。我發現中國、台灣、日本和亞洲其他國家也有一樣的現象。我也發現這些國家有許多師長在向國外尋求靈感，他們看到孩子為學業成績付出很大的代價，所以想方設法要為課堂和日常生活帶來小小的改變。

就在這樣的因緣際會之下，我認識了作家吳連鎬。我去拜訪了首爾市外一所仿效丹麥傳統「Efterskole」的學校，吳連鎬是這所學校的共同創辦人。在首爾市外的一棟建築上看到丹麥文的「Efterskole」，對我來說是一次改變人生的轉捩點。還記得我在一個寒冷的冬日裡，只是站在那兒望著招牌。在亞洲看到一點丹麥的痕跡，感覺很奇特，卻又莫名的合理。

這所學校的學生似乎很高興能喘口氣，暫時擺脫當學生的壓力。上高中之前，他們有一年的時間寄宿在學校，而且有空到山上和附近的海邊散長長的步。他們重新把電池充飽，就像地球另一端同齡的北歐孩子一樣。有些學生已經明白自己在學科上不會有傑出的表現，所以開始摸索其他的技能。有些學生則在苦讀多年以後，純粹就是需要時間休息休息，也趁機考慮一下他們手中的選項。

為了我的報導，我訪問過吳連鎬幾次，我們開始比較北歐和亞洲的教育體制。亞洲有可能向丹麥取經嗎？透過寫書和公開演說，吳先生已顯示出許多韓國老師都有興趣借鏡丹麥。在他們的班上，有九成都不是成績優異的學生，他們想找到辦法激勵這些學生。但不管是師長或學生本人，似乎都不知該從哪裡著手。

本書的靈感是在首爾的一家咖啡館成形的。當時，吳連鎬和我談到擷取丹麥教師的經驗，或許能為亞洲的老師帶來啟發。我們不會假裝自己知道怎麼為人師表或為人父母比較好，而是純粹分享丹麥十位優秀教師的想法，但願這麼做能讓亞洲的老師透過嶄新的眼光，檢視自己的教學方法，甚至幫助他們做出小小的改進。

我們一家人在二○一七年搬回丹麥，我也開始在國內各地尋訪經驗最豐富的老師。有些老師是經由別人介紹給我的，有些老師則是我透過《政治日報》（Politiken）每年頒發的權威獎項找到的。老師由學生、家長或同事提名角逐此一獎項，再由專家評審團頒獎給最優秀的中小學老師。設立此一獎項的目的是要表揚老師，獲獎人除了榮獲一座獎盃，也會得到一筆獎金。



在我的記者生涯中，行遍丹麥各地訪問老師可能是最具啟發性的一段日子了。他們對教學工作充滿熱忱，迫不及待要和我分享他們的想法和經驗。有些老師一刻不停地談上幾小時。他們談到數學、英文、政治和舞蹈的教學，也談到如何激勵喪失求學意願的學生、如何建立孩子的自信，以及如何準備考試。談話間，我學到越來越多丹麥教育體制的根本概念和價值觀，以及北歐五國和世界其他國家的不同。

我做了許許多多的訪問面談，但最後將範圍縮小到十位老師。我覺得他們代表了丹麥教育體制中最不可或缺的科目、價值觀和特色。我見到的每位老師都認為北歐式教育有其特殊貢獻。說到培養積極主動、饒富創意、人格獨立又有國際觀的學生，丹麥老師似乎特別有一套。丹麥不只位居國際間的幸福排行榜之冠，丹麥的孩子在許多教育方面的國際排行也是榜上有名。丹麥的孩子或許不是全世界的數學冠軍，但比起其他國家的孩子，他們學習數學的動力最強，而且覺得數學很「有趣」。他們的英文口語能力，乃至於出國留學或工作的意願，在全世界也是名列前茅。

所以，本書旨在呈現丹麥十大傑出教師怎麼教孩子。你會從書中認識到這些老師，學到他們的教學觀和教學法。但這不只是一本關於教學的書籍，本書也對師生之間的關係提出基礎問答。孩子為什麼要學某些特定的科目？人為什麼要上學？學校在孩子的人生中負有何種責任？

經過一小時又一小時的聆聽、閱讀草稿和討論，我們發覺所有的丹麥老師似乎都有一套共同的教學原則。特此整理出十一條每位老師分別以不同方式提到的原則：

一、師生關係很重要。單單傳道授業是不夠的，師生之間也應該要有人性化的關係。

二、 在開始上課之前，老師應該允許學生問「為什麼」：我們為什麼在這間教室裡？我們為什麼一定要學英文、數學和科學？老師應該要能回答這些根本問題。

三、 老師不該讓學生淪為競爭的奴隸。老師應該培養良性競爭的風氣，遏阻惡性競爭。惡性競爭只對個人有利，良性競爭則有助於班上全體同學。

四、 老師應該允許學生掉出全班前十名之外。老師應該照顧跟不上的同學，給學生成就感，不要讓學生有陰影。

五、 老師應該鼓勵學生之間相互著想、彼此合作。透過交談與合作更容易學習新事物。聽比說更重要。

六、 老師應該把學生當成青年人來對待，從而賦予學生責任感，養成批判思考的能力。

七、 老師應該鼓勵學生自己做決定，讓學生過自主的生活，從中學習為自己的所作所為負責。

八、 班級應該是為了生活而存在，不是為了考試而存在。教學應該貼近真實人生，並著重於學生的疑問與興趣。

九、 沒有一門學科是一座孤島。老師應該要能教音樂連帶教政治，或者教英文的同時也教科學。這才像真實的人生。在真實人生中，學生要成功就必須結合不同的技能。

十、 教室絕不該淪為大學入學考試的戰場。教室應該是一個舒適自在、有活力的小社區，沒有威脅恫嚇，也沒有霸凌或暴力。

十一、學校應該是社會的縮影。學生應該獲准參與學校的管理。

這些就是本書要探討的大原則。當然，這不代表丹麥老師知道所有答案。本書不是一本指南書，而是一本讀者可從中擷取及挑選想法與建議的索引。

許多丹麥老師都對本書有所貢獻，我欠他們一筆大大的人情。我也想謝謝吳連鎬一路上莫大的耐心和指教。在我們一起完成本書的三年期間，他是我的良師益友。

最後，我想謝謝你拿起這本書。我在亞洲度過的那幾年，以及我在亞洲和北歐兩地有過的許多討論，都讓我學到了很多。我希望你從接下來的分享中也能學到一些東西。

（本文摘自馬庫斯・班辛、吳連鎬著《丹麥SUPER老師這樣教！》，木馬文化提供）

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