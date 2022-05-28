星座理財（5月30日～6月3日）天秤座設妥區間 務實買賣

白羊座 – 職場運佳 保持謙虛

火星白羊，零度會相木星，由於相位頗佳，因此白羊座成為了本周幸運星座的榜首。由於人緣磁場頗為理想，貴人能量也十分明顯，因此廣結善緣成為了本周最為理想的開運策略。需要提醒的是，職場運勢雖然理想，不過需要更多的謙虛。投資求財，靈活營造短線區間財利。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

金牛座 – 急漲賣出 急跌承接

水逆金牛，讓金牛們的生活亂了秩序，別忙著補破網，因為容易愈補愈大洞，重要抉擇避開本周為宜。雖然如此，整體來說金牛們的貴人磁場是理想的，將生活焦點擺放在朋友的互動，以及未來事務的規畫上，容易找回應有的秩序感。投資求財，急漲賣出，急跌承接。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：7、6、8、0及其組合。

雙子座 – 商場事務 不宜強勢

雖然守護星依舊處於逆行狀態，不過由於火星和木星的合相，讓雙子們的運勢有了回神的能量，這是個吉利的一周，只要不再胡思亂想、預設立場。偏財運勢處於吉凶膠著狀態，代表雙子們宜謹慎理財，商務事務寧可順勢也不宜強勢。投資求財，也是如此，順市場之勢為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與紫色。

幸運數字：1、4、9、8及其組合。

巨蟹座 – 把握機會 放手一搏

幸運之星照拂的本周。機會星和事業上的機會能量大放異彩，不論巨蟹們目前的處境為何，掌握住機會就該大幹一場。不過也值得提醒的是，任何攸關日後運勢旺衰的重要抉擇，都有必要以務實的方式面對，畢竟能創造實質利益才是王道。投資求財，國際財金動向是參考關鍵。

幸運物與色彩：孔雀石與蘋果綠。

幸運數字：4、3、8、1其組合。

獅子座 – 舒緩壓力 注意健康

人際關係領域的能量十分正向，廣結善緣的功課不可少，即便通訊軟體的運用也是不無小補。健康磁場依舊不理想，別過於勞累了，壓力需要舒緩，千萬不要不信邪。偏財運勢頗佳，而機會的磁場也十分豐富，借力使力是關鍵。投資求財，沒有策略，反而是好策略。

幸運物與色彩：虎眼石與咖啡色。

幸運數字：9、1、3、0及其組合。

處女座 – 積極學習 貴人相助

守護星逆行出現在行動場域，處女們對於事務的執行，以及重要抉擇，都有必要先靜一靜。雖然如此，由於貴人磁場頗佳，展現學習的訊息，有機會獲得期望中的援助。愛情事務就需要耐心了，強摘的果子不甜。投資求財，也是如此，正向思考順勢運作。

幸運物與色彩：綠幽靈與灰色。

幸運數字：2、0、4、7及其組合。

天秤座 – 設妥區間 務實買賣

偏財運勢並不理想，商務運作與業務行銷需要多一些耐心，許多的無奈是大環境使然。不過貴人就在身邊，而合作的機會也容易浮現，不妨以學習的思維做為開門鑰匙。工作運勢也十分理想，許多時候先行放下，反而容易以退為進。投資求財，設妥區間，務實買賣。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、3、4、9及其組合。

天蠍座 – 本周忌諱 當出頭鳥

對於本周天蠍們而言，最大的忌諱就是強出頭，雖然未必是槍打探頭鳥，不過卻肯定是不利於「理所當然」思維的行事風格。工作運勢十分理想，代表這是個值得加把勁的一周，除了辛苦有成，同時也沒有讓機會流走。投資求財運勢亦佳，急跌承接有利可圖。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃色。

幸運數字：8、7、4、1其組合。

射手座 – 大筆支出 三思為宜

家庭運勢頗佳，而愛情運勢也十分理想，再加上婚姻運勢順遂，對本周人馬座而言，這是個典型的成家立業寫照。對事業而言，有機會因貴人的指點而走出迷徑，因此別忘了釋放學習的訊息。不過財利運勢方面，大筆金額的支出三思為宜。本周投資財利架構在急漲急跌節奏上。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：5、7、4、0及其組合。

魔羯座 – 購買屋宅 再多觀察

對於有意購買屋宅的山羊座而言，這一周需要靜下心多觀察，即便再滿意也需要緩一緩，因為事緩則圓。雖然如此，家庭運勢是理想的，將居家環境整理一番，除了有益健康，同時也有機會提升家庭成員的事業運勢，工作運也將雨露均霑。投資求財，以熟悉的標的與策略為宜。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：3、4、9、0及其組合。

水瓶座 – 投資求財 就線論線

由於水逆的影響，寶瓶們需要更多的方法和策略紓解壓力，否則不利健康。合作機會出現自然是需要掌握，不過有必要先行放下預設立場的思維。貴人能量頗盛，因此不妨多吸收各方的意見與聲音，對於事業的轉型與重大事務的抉擇，有莫大的助益。投資求財，宜就線論線。

幸運物與色彩：石榴石與藍色。

幸運數字：6、7、1、8及其組合。

雙魚座 – 業務行銷 加倍努力

雖然貴人能量十分明顯，因此本周大利積極廣結善緣，不過還是以陌生領域的人脈運作為佳。自己人未必好說話，許多時候有理說不清的，反而是最熟悉的自己人。財利運勢頗佳，對商務買賣與業務行銷而言，這是值得加倍努力的時段。投資求財自然也是如此，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、9、4、3及其組合。