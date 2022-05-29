養貓對我們的身體健康有益嗎？

我們養的貓對自己的身體健康有益，對吧？每個人都這麼講，這說得通：照顧另一個生物讓我們保持警醒，牠們的陪伴使我們快樂，毛茸茸又那麼可愛有什麼問題呢？嗯⋯⋯有好消息也有壞消息。

好消息是……

是的，有一項研究表示，養貓意味著身體健康，包括所有心血管疾病的死亡風險降低，心臟病發作的存活率升高。另一項調查則得出結論，與寵物一起睡覺可能有助於好好休息（儘管相當多受試者發現寵物會擾亂睡眠），而且還有研究指出，與寵物一起長大的兒童不太容易罹患哮喘病。瑞典有位傑出的研究者觀察心臟有問題的人，發現養狗的人的健康狀況比不養狗的人更好，而澳洲的一項研究發現，家裡養貓或狗的兒童發生腸胃炎症狀的機率比沒養寵物的人少了30%。

然後還有訪談調查，其中一項發現，87%的人認為養貓對他們的健康有正面影響，76%的人認為貓的陪伴有助於他們面對日常生活。另一項調查發現，養貓對你的個人魅力有微微的助益─女性養貓者的吸引力會提高1.8%，男性養貓者的吸引力高了3.4%（同時，養幼小貓咪的男性被認為魅力升高了13.4%）。不過得要注意：訪談調查沒那麼單純，因為進行方式是詢問人們的意見，大多數科學研究者認為這是非常不可靠的─科學家們比較喜歡設計巧妙的方法來排除人為觀點，並專注於證據。更重要的是，調查沒有經過同儕評閱，有時只是裝扮粉飾得像重要研究的公關（PR）報告，好刺激行銷或引起注意，所以不能輕率採用。

壞消息是……

反過來呢，很遺憾的，我得說許多學術研究表示，養寵物和身體健康沒有關聯，甚至可能帶來負面影響。坎培拉（Canberra）

的澳洲國立大學（Australian National University）在二○○五年有一項研究報告說，六十歲到六十四歲與寵物一起生活的成年人，比那些沒養寵物的人更容易抑鬱、心理健康狀況不佳、精神病傾向明顯、服用止痛藥且身體狀況更差，另一項澳洲的研究表示，養寵物對老年人的身心健康沒有影響。芬蘭的研究人員發現，養寵物的人自覺健康感受沒有更好，反而較差，而且和偏高的BMI、高血壓、腎臟病、關節炎、坐骨神經痛、偏頭痛和恐慌症等情況有關。貝爾法斯特女王大學（Queen’s University Belfast）的研究發現，患有慢性疲勞症候群（chronic fatigue syndrome, CFS）的寵物飼主相信寵物為他們的心理和生理帶來了許多好處，但實際上他們疲倦、沮喪和煩憂的情況與沒養寵物的CFS患者是一樣的。

但是，為什麼我們好像聽都沒聽過這些事呢？一部分是因為人們比較想相信貓對我們有好處（畢竟我們確實愛牠們），原因之一是正面結果發表偏見（positive-outcome publication bias）。就算科學界認定，證明為錯的理論與確證無誤的理論一樣有價值，美好正向的研究結果還是比非正面的結果更有可能被發表（且被其他研究引用）。另一個影響因素是鋪天蓋地、叫人難以招架的科學新聞。這些文章的標題經常像是「養貓對你有益的十個科學解釋」，我花了令人沮喪的兩個星期試圖追蹤許多文章的來源，並發現它們所給出的「科學解釋」中，引自任何學術相關研究的不到三分之一。其餘的往往是盲目、重複照搬的個人觀感、假設，甚至是被當作事實兜售的明顯謬誤。當你閱讀被引述的研究時就會發現，有許多說法，例如貓對自閉症兒童有幫助，且沒有得到證實，就剛才舉的例子來說，協助自閉症兒童的研究是專門針對狗做的。我不想在任何深愛毛茸茸小傢伙的人頭上澆冷水，我發誓我超愛我的貓，但讓我們就事論事，好嗎？

( 本文摘自史蒂芬‧蓋茲著《貓主子的科學：喵皇賣萌大小事》，時報出版提供)

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