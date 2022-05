養貓得花多少錢？國外數據報給你知

根據巴特西貓狗救助之家的估計,在英國飼養一隻貓普遍來說每年大約要花一千英鎊(約新臺幣三萬七千元)─或者說十八年的貓齡期間(這樣估算貓的平均壽命算是非常樂觀)要花掉一萬八千英鎊(約新臺幣六十八萬元)。

美國虐待動物防治協會(American Society for the Prevention of Cruelty)估計飼養成本僅有六百三十四美元(約新臺幣一萬八千元,十八年總計約為新臺幣三十二萬六千元),但這兩個數字都不包括買貓的支出。這可是一筆鉅款,但即便如此,貓還是比狗便宜。

在英國養狗每年要花費四百四十五至一千六百二十英鎊(約新臺幣一萬六千五百元∼六萬元),在美國則花費六百五十至二千一百一十五美元(約新臺幣一萬八千元∼六萬元)─若參照「愛狗人協會」(The Dog People)的資料,狗的平均壽命為十三年,總花費就是五千七百八十五到二萬一千零六十英鎊(約新臺幣二十一萬五千元∼七十八萬四千元),或者八千四百五十到二萬七千四百九十五美元(約新臺幣二十四萬∼七十八萬五千元,同樣,這還沒將買狗所花的錢算進來)。

當然,實際養一隻貓的成本取決於你想花多少錢。一隻純種貓的售價高達一千英鎊,而且寵物保險費和美容費用比較高,而像我這樣從收容所領養貓大約花費七十英鎊(約新臺幣二千六百元)的捐款。食物成本可能是最大筆的支出,在英國每年從一百六十到二千英鎊(約新臺幣六千元∼七萬五千元)不等,具體數字取決於你買的品牌和你家貓主子的需求(有特定營養需求的貓所吃的食物可能更貴)。另一個重要的支出在於寵物托育─當你出遠門不在家時,誰來伺候絨絨先生?在英國,如果聘請專業的寵物保姆或讓貓寄宿貓舍,很容易每年就多燒掉你一千英鎊─不過你可能走好運,有個交情好的鄰居或親戚會願意幫你一把。

其他費用包括定期上獸醫那兒進行身體檢查與接種疫苗,以及該做的預備工作,如植入晶片和安裝貓進出的寵物門,還有許多哩哩摳摳的瑣碎玩意兒:碗、貓砂和貓砂盆、玩具和帶牠去看獸醫的乘載器具。你還必須為你的貓投保,我沒有注意到我心愛的湯姆.蓋茨的保險已過期失效,結果牠在世最後一年的醫療保健支出花了三千英鎊(約新臺幣十一萬元)。貓的保險費在英國每年在三十五到三百英鎊(約新臺幣一千三百∼一萬一千元),在美國則是三百到九百美元(約新臺幣八千五百∼二萬五千元),具體金額取決於保單和你住的地方(大城市更貴),但老貓的保費可能飆更高,許多公司根本不接受八歲或十歲以上的貓投保。

( 本文摘自史蒂芬‧蓋茲著《貓主子的科學:喵皇賣萌大小事》,時報出版提供)

