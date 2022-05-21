星座理財（5月23日～5月27日）

白羊座 – 廣結善緣 心想事成

木星白羊，以正向能量開啟白羊之年。金星白羊，位後段，冥王星刑剋，學會蹲下，就有機會跳更高。水逆回到白羊的金錢宮，是需要謹慎理財的一周，尤其要避開不理性的消費。貴人能量滿分，除廣結善緣外，也是心想事成的時段。投資求財，短線反彈可期，搶短仍宜謹慎。

幸運物與色彩：木化石與咖啡。

幸運數字：5、9、3、1及其組合。

金牛座 – 謹言慎行 趨吉避凶

水星金牛，以逆行方式開啟。對金牛而言，是有必要謹慎管理情緒的一周，謹言慎行是理想的趨吉避凶。許多事情恐怕不會是原有想像的那麼理所當然，因此「慢活」成為了本周理想的開運生活觀。財利運勢頗佳，商務買賣值得努力，而股市投資求財則宜順國際財金之勢運作。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：6、4、0、7及其組合。

雙子座 – 觀察美股 理財良策

守護星逆行，回到雙子的心靈場域，是一種讓自己靜下心，以觀察代替行動的寫照。雙子之月，展開序幕，由於擁有太歲星的祝福，雙子的貴人能量值得運用。廣結善緣就從主動關心朋友開始。偏財運勢不理想，商務買賣宜謹慎，投資求財也是如此，觀察美股動向後再下手。

幸運物與色彩：綠幽靈與駝色。

幸運數字：4、3、0、1及其組合。

巨蟹座 – 急漲調節 回檔承接

機會磁場十分活躍，對巨蟹而言，是千載難逢的蛻變能量，不但事業，同時也是生命結構的蛻變，就從運用學習的態度與思維面對轉變的事務開始。事業職場的現象需要智慧，只因為成長與箝制同時出現，而開運策略就是學習掌握機會。投資求財，短線急漲調節，回檔承接。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：9、4、6、7及其組合。

獅子座 – 事業異動 請多三思

人際關係磁場活絡，貴人的籌碼有機會透過學習機會積累，因此即便疫情緊張，廣結善緣的行動也不應停歇，交友軟體的問安可幫上大忙。事業上的異動要多三思，尤其是情緒性的異動是最大忌諱。幸運的是，由於偏財運佳，對投資求財而言，是有機會創造短線區間財利的寫照。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：8、0、4、2及其組合。

處女座 – 以靜制動 事緩則圓

水逆的天星現象，對雙女而言，最值得提醒的將是以靜制動。即便出現迷人的機會，也需謹慎觀察，而事緩則圓是開運的四字訣。愛情運勢不理想，是個容易出現價值觀相左的時段，爭出了道理，失去了情理。投資求財運勢，也是如此。對於製作出來的漲相，宜謹慎觀察。

幸運物與色彩：虎眼石與棕色。

幸運數字：1、4、6、8及其組合。

天秤座 – 就線論線 遵守紀律

工作運理想，當機會出現，就該積極掌握，至於細節再慢慢研究不遲。愛情運十分理想，關懷與陪伴是必須。家庭的重要事務，事緩則圓，稍安勿躁為宜。合作機會出現，需要積極掌握，不過價值觀與金錢的細節討論宜審慎。投資求財，就線論線，遵守紀律為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：9、4、3、0及其組合。

天蠍座 – 短線為忌 區間為宜

謹言慎行，是最常聽到，也是最管用的趨吉避凶建議。對本周天蠍而言，更是如此。這是個最容易不自覺說錯話的一周，因此即便是信心滿滿的事也需三思。家庭運勢與愛情運勢同步理想，代表的是親情的協調及生活的美滿，祝福！投資求財，短線衝刺為忌，區間運作為宜。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：2、0、4、9及其組合。

射手座 – 搬家入宅 順勢進行

衣不如新，人不如舊。疫情期間應該有更多時間關心朋友，就從主動噓寒問暖開始，許多機會就是在此種情境浮現。家庭運勢理想，搬家、入宅與修造之舉宜順勢進行，有意購宅的人，也值得掌握機會。不過財運不理想，投資求財宜謹慎再三。熟悉的標的和策略，順勢而為。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：1、4、6、8及其組合。

魔羯座 – 寧願錯過 也不錯買

冥王山羊，位於尾聲，進入逆行，再加上與金星處於刑剋狀態，山羊恐怕要妥善管理自己的情緒。對有意購宅的山羊來說，是個不宜輕舉妄動的時段，而家庭的重要事務，也須稍安勿躁。幸運的是，貴人磁場明顯，廣結善緣宜積極。投資求財，多觀察再行動，寧錯過也不錯買。

幸運物與色彩：鈦晶與乳白。

幸運數字：8、6、7、1及其組合。

水瓶座 – 投資求財 有利可圖

土星寶瓶，位於後段。由於磁場理想，寶瓶開運了！但由於一股負能出現在人際關係場域，對寶瓶而言，這種不宜預設立場的寫照，尤其是對人的判斷，謹記人不可貌相。幸運的是，由於財運頗佳，商務買賣值得努力，因為辛苦有成。投資求財，有利可圖，宜順市而為。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、3、4、7及其組合。

雙魚座 – 盤勢膠著 靜觀其變

火星雙魚，海王雙魚，處會相狀態，位於後段。雖太歲星已離開，不過吉星拱照的現象依舊，因此雙魚依舊是本周幸運星榜首。不過由於金錢宮的磁場不理想，謹慎理財是必須，即便是信心滿滿的投資，也需再三評估風險。投資求財，當盤勢陷入膠著，靜觀其變成了理想策略。

幸運物與色彩：螢石與淡藍。

幸運數字：6、1、8、0及其組合。