狗麻吉科學》養狗對氣候變遷的影響

養狗有很多好處，但也給環境帶來了巨大的負擔。狗的糞便通常最終被掩埋，家犬的存在破壞了野生動物的棲息地，狗會攻擊或嚇跑其他動物而削弱生物多樣性。但到目前為止，更嚴重的影響來自狗所吃的各種食物，這些需要能源來生產、收穫、包裝和運輸，也對我們養活自己的能力造成影響。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）二○一七年的一項研究得出這樣的結論，在美國，貓狗膳食所消耗能量約為人類膳食耗用能量的19%，我們已經給地球生態造成的負擔又因此增加了19%。貓狗消耗的動物性能源約為人類所耗的33%，產生的排泄物約為人類的30%，若論所有動物製造的環境衝擊，光是用於供應貓狗生活所需的土地、水、化石燃料、磷酸鹽（phosphate）和殺菌劑大約就占了25-30%。

這篇研究的撰文作者承認寵物食品總是由人類食用的肉類副產品製成，但又反駁說，如果狗可以吃這些，人類吃也應該沒問題。當然大家也知道，牲畜的肚胃、肺部和內臟並不是人類會大量享用的東西，因此若要這樣做需要大大扭轉文化習性；雖然話這麼說，但這些東西可能並不難吃（一點點肺片我還挺喜歡的）。

這項研究也認為「人們喜歡他們的寵物。牠們實際上和情感上都為人們帶來了許多好處⋯⋯」，然而，我們應該意識到自己的寵物代表了對生態的一大負擔，當我們試圖減輕自己造成的衝擊時，也不該忽略這一點。由此展開了道德和生態對比衡量的角力場，我們必須在無法量化的情緒效應（我非常愛我的狗）和可量化的氣候影響（餵飽我的狗又讓我必需的飲食耗能多增加了19%）之間取得平衡，這可能會讓我們陷入艱難困境。

畢竟，要減少自己排放的二氧化碳當量，最有效方法之一是減少你的孩子數量：少一個孩子每年可以節省五十八．六公噸（六十四．六短噸）二氧化碳當量〔改為植物性飲食每年僅節省○．八公噸（○．九短噸）二氧化碳當量〕。當然，我們都愛自己的孩子，房裡增加積累的所有情感是否大於所帶來的缺點，要將這些都量化討論既不可能辦到，想想又令人覺得可怕。取得平衡是必須的，討論也免不了，但從減少家庭寵物跳到一胎化政策會不會太急、太劇烈呢？

( 本文摘自史蒂芬‧蓋茲著《狗麻吉的科學：汪星人狂汪大小事》，時報出版提供)

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