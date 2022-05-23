狗麻吉科學》狗1歲相當於人類的7歲？

狗的平均壽命（這個年齡的狗約半數還活著而半數已死去）為十到十三年，品種不同會有所差異。既然全球人類的預期壽命為七十到七十二歲，顯然可以將其簡化為普遍的換算方式：狗一歲等於人七歲。但現實要更複雜有趣得多。

比較兩種截然不同動物的發育型態並不容易，但我們可以將某些生命中的大事並列比較：斷奶（不再依賴母親的母乳哺育）、性成熟、身體能力和健康狀況衰退。狗在老年時會碰上一些與人類相同的問題：關節炎（arthritis）、失智症（dementia）和關節疾病。研究人員還對照彼此的甲基化圖譜（methylome，我們一生中波動起伏的基因化學變化）來比對各生命階段。

結果顯示，狗一開始成熟得非常快，但到十一歲時，牠們的發育速度減緩，甚至比人類還要慢。狗初期的老化速度非常快，大約在六個月時就開始性成熟期，相當於人類的十五歲，最遲在九個月大就完全發育成熟。狗一歲時相當於人類的三十歲，三歲時相當於人類的五十歲。

當然也有例外。混種犬的壽命比純種犬長約一．二年，體型較小的品種活得比大型犬久：獒犬（mastiff）通常只能活七、八年，但迷你杜賓犬（Miniature Pinscher）平均壽命為十四．九年。

你家狗狗相當於人類多少歲？

最長壽的狗

世界上最長壽的狗是澳洲牧牛犬（Australian Cattle Dog）布魯伊（Bluey），出生於一九一○年六月，一九三九年十一月安樂死，當時牠二十九歲五個月又七天。

( 本文摘自史蒂芬‧蓋茲著《狗麻吉的科學：汪星人狂汪大小事》，時報出版提供)

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