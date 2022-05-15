別氣兒子房間亂！腦科學家：散亂其實比較好

男孩子生來就擁有以「看遠」優先的大腦。

意思就是，他們純粹以使用空間認知力為第一優先。擅長深度認知、準確掌握距離感、洞察物質的構造等能力，都驚人地在很早的時期就開始發育。這些都是狩獵必要的技能，同時是理科智商的根源。

頭腦的設計是為了讓個人充分發揮長處，所以男孩子會先測量距離、確認構造後，再開始遊戲。男孩子會喜歡車子和電車的原因也是出於這個道理，那種光滑材質的質感，即使從遠處看也相當醒目，而且僅僅依照光的反射也能輕易理解自己所觀察到的形狀和構造；更不用說這些交通工具都是由機械零件組成，還可以轉動行駛。

我兒子第一次拿到玩具消防車時的表情，至今仍教人難忘，他就像鐵片接近磁鐵般馬上被吸住、附著；玩具車簡直就是判定男性腦的石蕊試紙啊(微笑)。

對我們女性來說，根本不明白「會動的汽車」到底有什麼好令人高興的(女孩子的話，大概只會看一眼就結束了)，可是對男孩子來說，這種用眼睛去看進而認識的形狀和構造，只要放在稍微有點距離的地方，他就會突然興奮起來，接著爬過去，親自確認它的存在。整個就是激發卓越的空間認知力和培養好奇心的經驗。

因此，男孩子的房間多少有點散亂其實比較好；比如說，那邊有消防車、這邊有堆高機這樣的組合。做母親的要是提醒：如果想拿出第三個玩具，就要把其中一個先收起來喔，如此叮嚀兒子好好收拾的話，可能就很難把男孩子教養成男子漢了。「放任散亂」對男孩而言是最棒的英才教育。房間亂七八糟這件事，就算其他人嫌東嫌西，只要說「是為了把兒子培養成天才」笑著帶過即可。

( 本文摘自黑川伊保子著《兒子使用說明書：在你放棄和兒子溝通之前，請先看腦科學專家怎麼說》，時報出版提供)

延伸閱讀

為什麼猶太父母要送孩子手錶當禮物?

有錢人不是天生而是教出來的！猶太父母這樣做

教養現場》家有豬隊友？濫發「好爸爸慈悲」