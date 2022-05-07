郭婞淳一句「家裡換我扛」 母親郭燕瓏驕傲又不捨

「人不能被欲望沖昏頭。」 希望成就別人，其實也是因為郭婞淳深知，是許許多多的人成就了自己；也深知她的成功，不僅僅是靠自己努力，還有一路上家人的支持、老師的鼓勵、國家的資源。她常說自己非常幸運，也為此心懷滿滿感激。

家從避風港變成守護的對象

郭婞淳從高中一年級就進入位於高雄左營的國家運動訓練中心，每次她從高雄搭火車回台東，都會經過南迴線的東海岸，經過大武站以後的壯闊海景，是郭婞淳每次回家的美麗回憶，她總會拿起手機，拍下東海岸的美景。郭婞淳回想這些年來回家途中的心境，好像也看見自己的成長。

過去，因為教練管很嚴，郭婞淳回家次數少之又少，那時候回家只想找媽媽。現在回家，心情卻轉變很多，她知道自己能扛起這個家，回家就是享受與家人聚在一起的時光。

郭婞淳自小沒有一個屬於自己的家，她和家人曾經住過一間租得比較久的房子。那間房子的大門是木門，因為家裡都是女生，郭婞淳怕家人危險，想換一個好一點的大門，但媽媽總說這是人家的房子。每次聽到媽媽這麼說，郭婞淳就在心底下定決心，一定要買一間屬於自己的房子。

隨著成績不斷提升，郭婞淳在比賽中拿下佳績，並獲得獎金，不但能負擔家用，距離買房子的夢想也愈來愈近。她回想買房子那次搭火車回台東經過海岸線時，心中有說不出的感動，「沒想到二十幾歲就能幫家裡買房子，感覺自己好像真的長大了。」

郭婞淳在二〇一八年雅加達亞運摘下生涯第一面亞運金牌，也在這時候確定要買下屬於自己的家。這個家不只是郭婞淳的家，更是他們整個家族的驕傲，從家中擺設都是郭婞淳的大小榮譽就看得出來，郭婞淳的阿姨們都笑著說：「有娘家了！」大家真的非常開心。

一路看著郭婞淳奮鬥，母親郭燕瓏滿是不捨，儘管自己也經歷必須出外打拚賺錢的日子，但她深深明白女兒付出了多少代價。郭燕瓏哽咽回憶，外婆中風那時候，郭婞淳告訴母親：「媽媽，以前都是妳在扛家，現在妳好好照顧阿嬤，家裡換我扛。」郭燕瓏流下了苦盡甘來的眼淚。

從被引導到有能力幫助別人

郭婞淳能夠以舉重回饋家庭，也是因為有老師的照顧與付出，才成就今天的郭婞淳。啟蒙教練林尚儀、台東體中教練蒲雅玲，以及當時就已經接觸郭婞淳的林敬能，都曾經對她逃避舉重的態度感到無奈與失望，但沒有人選擇放棄，因為他們都知道，蘊藏在郭婞淳身上的潛力是值得期待的。教練們給予這位女孩最大的包容和支持，就如同林尚儀認為，「這個年紀的孩子需要引導，當然，最重要還是自己要努力，但我們可以給她一個方向。」

郭婞淳跟隨著教練林敬能來到國家運動訓練中心後，從一個有天賦的小選手，經過林敬能的用心栽培與訓練，奪得全國冠軍，進而成為世界冠軍，她開始勇敢做夢，不僅希望能在亞運，甚至奧運上拿金牌，還希望自己的名字掛上世界紀錄保持者的欄位。 但正當郭婞淳如日中天之際，老天爺開了一個玩笑。她在二〇一四年仁川亞運前嚴重受傷，右大腿肌肉百分之七十斷裂，強迫她停下腳步。不過，傷勢沒有擊垮郭婞淳，當時體育署副署長彭臺臨，引薦身心整體健康醫學專家楊定一博士，楊博士啟發與引導郭婞淳，徹底影響她對運動生涯與人生的看法，讓她更勇敢面對挫折，迎接每一個挑戰。 人的一生，總會面對交叉點，面對各種挫折，郭婞淳也沒有例外。她有幸在面臨生涯十字路口時，有關心她的師長們給予引導；在遭遇嚴重打擊時，獲得專家提供專業建議與協助。每當她回想生命的歷程，深深知道所有獲得都不是理所當然，心中充滿感恩，這感恩的力量，幫助她面對每一個不容易的時刻，更創造出未來的無限可能。 「很多人把感恩放在嘴巴，但最好的感恩就是回饋。」林敬能談著郭婞淳的初衷，驕傲地分享郭婞淳從「感恩」出發所做的一切。 郭婞淳與家人感情很好，阿祖盧靜子（右二）榮獲金曲獎「最佳原住民語歌手獎」時，郭婞淳陪阿祖一起走紅毯。圖／天下文化提供

( 本文摘自郭婞淳、葉士弘著《郭婞淳：舉重若輕的婞念》，天下文化提供)