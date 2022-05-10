郭婞淳 與自己的對決

二〇二一年七月二十七日，在東京國際論壇這個宏偉的國際會議廳裡，儘管因為疫情少了觀眾，卻是郭婞淳心目中加冕奧運金牌的完美地點。多年來她一直希望透過自己的成績和姿態，讓大家更認識舉重這個運動種類，打破大家對舉重的刻板印象，她知道，這天是她完成夢想的最好舞台。

當天，郭婞淳開出抓舉一百公斤、挺舉一百二十五公斤的開把重量，已經遠遠超越對手，這表示她只要穩穩舉起，就能拿下奧運金牌。她看著其他八名對手都在奮力挑戰自我極限，完全沒有人在第三把碰到她的開把重量，接著，輪到她登上比賽舞台，她明白這是一場跟自己的對決。雖然神情有些僵硬，但沒忘一貫上台前的喊聲，教練林敬能在一旁提點，所有台灣人都隔海屏氣凝神觀看這場賽事。她不負眾望地順利舉起一百公斤，第二把開出一百零三公斤雖然失敗，但第三把再舉起一百零三公斤，她在抓舉已經取得七公斤的領先。

雖然郭婞淳與林敬能教練賽前已有共識，希望能完成自己的目標。也就是不僅要拿下奧運金牌，還要刷新自己保持的世界紀錄，但面對這尚未到手的五環至高榮耀，他們還是決定穩紮穩打。

郭婞淳挺舉輕鬆舉起一百二十五公斤，此時的她，已經確定擊敗所有對手，接下來就是自己的世界紀錄。她第二把順利舉起一百三十三公斤，以每把跳八公斤的節奏，終於到了最後一把挑戰世界紀錄的一百四十一公斤。結果大家都知道了，沒能挑戰成功，但她終於拿到自己夢寐以求的奧運金牌。

頒獎典禮上，郭婞淳站在頒獎台的凸頂，這是她努力了好久才抵達的地 方，過程中有高峰、有低谷；有荊棘、有美景；有期待、有遺憾，情感豐富的她，還沒掛上奧運金牌，就已經淚流滿面。她參加過三次奧運，二〇一二年在倫敦拿下第六名，二〇一六年在里約拿下銅牌，她都掉下淚來，但那些是不甘心與遺憾的眼淚，而這次在東京，是喜極而泣的眼淚。

挑戰自己後的笑容

當前女子舉重五十九公斤級的世界紀錄，是由郭婞淳保持，抓舉一百一十公斤與總和兩百四十七公斤，是她在二〇二一年的塔什干亞錦賽締造；挺舉一百四十公斤，則是她在二〇一九年的芭達雅世錦賽寫下。郭婞淳一直希望再現心中那個完美的場景，也就是二〇一七年台北世大運，她在淡江大學紹謨體育館，挺舉舉起世界紀錄的瞬間，奪金加上破世界紀錄那個喜極而泣的畫面。

事實上，郭婞淳二〇二一年的訓練狀況非常理想，她在四月份亞錦賽就接 連打破抓舉與總和的世界紀錄，讓她對「奪奧運金牌並打破世界紀錄」這樣的高標夢想充滿信心。只是東京奧運前夕，她再度面臨傷勢考驗，先是鎖骨部位因為挺舉動作不斷擦撞導致出血，再來是左膝傷勢仍有影響，這些都提醒著她，即使對手與她實力有段落差，她仍需要穩紮穩打。

因此，在郭婞淳確定拿到金牌後，試著挑戰打破世界紀錄的一百四十一公 斤時，「當下有點手滑，」但郭婞淳很快就想著「跌倒了還是要華麗轉身，」因此才有了那張風靡世界的倒地燦笑照片。這張難得的空拍畫面，除了是郭婞淳避免受傷的即刻反應，臉上開懷的笑容其實是她給自己的讚許。雖然沒能舉起新的世界紀錄，她還是在東京奧運挑戰了自己，那是充滿勇氣與滿足的笑容。

對手是自己

為何已經拿到東京奧運這面金牌，她還要挑戰打破世界紀錄的一百四十一公斤？因為她知道，她的對手不是別人，是自己；知道不管是運動場上的賽事，還是人生，要挑戰的永遠是自己的意志，再高遠的目標都沒有人可以阻擋。這也是為什麼東京奧運結束後，她說：「這次沒有舉起來，大概是要我再拚一屆。」她不假思索地決定要再度挑戰二〇二四年的巴黎奧運。巴黎對她有特殊意義，因為她生涯參加的第一次世界錦標賽，就是在巴黎舉辦，如果生涯最後一次奧運能在巴黎完成自己的目標，也能畫下完美句點。

就是這樣的信念，讓郭婞淳不斷追逐著自己心中的完美目標：奪下奧運金牌，並打破世界紀錄。她在意的不僅是結果，更是破世界紀錄的過程，東京奧運對她仍不完美，因為成績跟她預期的還是有落差，雖然已經完成「金滿貫」，但她對於成績的要求近乎偏執。郭婞淳會看每年成績列表，只要看到哪一年總和穩定保持在兩百三十五公斤以上，就會油然升起一種成就感。「我就是非常在意成績。」

超越自我，沒有不可能

「不要只當看歷史的人，而要當創造歷史的人」是郭婞淳的自我期許，在她第四度拿下運動精英獎最佳女運動員獎之後，創下史無前例的成就。已經手握雅加達亞運與東京奧運金牌的她，接下來將鎖定杭州亞運與巴黎奧運，如果都能帶回金牌，亞運兩金與奧運兩金，也將締造台灣運動員的空前成就。

「接下來的路一定更不容易，會有新的對手，自己身體狀況的維持，也會隨著年紀增長愈來愈難。」郭婞淳當然明白，未來的考驗會更多，維持在理想狀況雖然絕非不可能，只是運動員生涯有太多不確定性，她早已深刻體會，但她仍選擇繼續努力。

「我想證明自己做得到，我就是很喜歡做到別人認為做不到的事。」而這也是郭婞淳之所以是郭婞淳的原因所在。

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( 本文摘自郭婞淳、葉士弘著《郭婞淳：舉重若輕的婞念》，天下文化提供)

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