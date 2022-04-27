命運很難脫稿演出 幸福內心戲卻可掌握

所謂的吉凶禍福，說穿了，往往只是一個人的「內心戲」。心境不一樣，詮釋就會不一樣。

我認識一對兄弟，從小就顯露出很大的差異。

哥哥在各方面的表現都相當傑出，備受創業成功的父親關愛與栽培，一路唸到頂尖大學研究所。

在父親及他自己的規劃中，他一畢業，服完兵役，就可以回家幫忙父親，並準備接手家族事業。

至於弟弟，從小學業成績就不好，國高中時還因為貪玩，惹出不少禍事，因此父親不太給他好臉色看，對他也不抱什麼期待。

不用說，大家對哥哥的前途很是看好。只可惜，世事自有其運作的邏輯，很難照著個人的期待來走。

哥哥回家工作幾年後，爸爸原本經營得有聲有色的公司，突然遇到嚴重的資金缺口，一時週轉不過來，就此一蹶不振。過沒多久，公司結束營業，哥哥便到台北找工作，當起一般的上班族。

哥哥的能力本來就好，因此職涯發展還算順遂，現在已是一家知名企業的主管。不過，他對自己的境遇並不滿意，言談間仍難掩失落。

他說，弟弟現在開了一家水電行，同時是裝潢工程的包商，自己有一個工班。弟弟的生意很好，也已經結婚生子，家庭生活相當美滿。

反觀他自己，年紀將近四十仍然未婚，沒有事業，沒有家庭，跟當年的想像完全不一樣。

他和弟弟的感情算好，但他無法理解，為什麼自己竟然會「混得比弟弟還差」？

人生不可能專演自己喜歡的角色

老實說，這對兄弟各有所長，各擅其職，並沒有誰混得比較好、比較差的問題。況且，塞翁失馬，焉知非福。哥哥雖然沒有家族事業可以接班了，但正因為如此，他反而走上一條比較恰當的路子。

因為他的命中沒有將星，並不適合經營事業或當領導人。反倒是他命帶官星，適合待在制度化的組織或公家機關裡頭。若能循著制度順順地做，很有升官的命。不過，哥哥聽了我的分析，不置可否。

我知道，他過不去的是心裡那一關。

其實，他是太執著了。很多時候，我們都忽略了，老天爺給我們安排的劇本，是很有深意的。

仔細想想，人生就是一場戲，每個人都有自己的人生劇本跟故事線，不可能專挑喜歡的角色或戲分來演。

同樣道理，父母也有父母的戲。創業成功、失敗，那是他們的造化，旁人很難左右得了。

當然，父母的人生劇本，肯定會直接或間接影響到小孩。然而，小孩充其量只是配角，不能太入戲，甚至誤把父母的成就當成自己的成就。

我們在自己的故事線裡才是主角，才能自己做主。先了解人生劇本裡頭寫了什麼？走什麼路線比較容易成功？自己如何成就自己？這才是比較務實的做法。

再者，劇本本身並沒有好壞之分，端看當事人如何詮釋。所謂的吉凶禍福，說穿了，往往只是一個人的「內心戲」。心境不一樣，詮釋就會不一樣。

很多人都聽過一個故事。有三位一起砌磚頭蓋房子的工人。

第一個工人說：「我正在砌磚頭，很辛苦，又賺不了幾個錢。」

第二個工人說：「我正在蓋一棟房子，這份工作足以讓我養家餬口。」

第三個工人則說：「我正在蓋一座偉大的教堂，讓更多人可以接近天父，得到恩典。」

同樣都是砌磚頭，領的工資也相同，但對這三個人來說，工作時的心境差異卻很大。可以想見，他們對人生所感受到的幸福感與意義感，也是截然不同的。

老實說，命運很難脫稿演出。我們會遇上什麼人，碰到什麼事，老早就寫在人生劇本裡了。但是，我們可以自己決定如何詮釋，如何演出。

( 本文摘自千里淳風著《你以為的偶然，都是人生的必然：通透好命的本質，解生活的憂，排人生的苦》，天下雜誌提供)

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