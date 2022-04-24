逃到寺廟修補心靈的第一天

( 她33歲，上班族，為何要去廟裡住100天呢？ )

#第1日 在廟裡住一百天？

「大師，我來了。」

「來得好，妳打算住多久？」

「我打算住半個月。」

「起碼得待一百天才行。」

「什麼？一百天嗎？」

待一百天！聽說有些父母為了應考的子女，或是有些祈願之人會進行百日禮佛，但我跟他們的情況不一樣。一百天的數字對我來說是遙不可及的，意思是我要在寺廟裡住三個月以上。一百天對我來說實在太長，畢竟我已經辭掉工作，又是一個人在首爾生活，當務之急是趕緊讓我浮躁的心沈澱下來，然後準備找下一份工作，繼續往後的生活。一百天我想都不敢想。

「大師，那不行。我要找新工作。再說了，我每個月有不少的固定開支，還要賺生活費……」

「住在廟裡難道花得到錢嗎？妳先停掉那些固定開支……先過一百天吧。在正式入齋之前，先進行萬拜吧。」

我不知道入齋(？)是什麼意思，而萬拜(？)於我更是形同外星語。原本計劃半個月左右的寺廟住宿，變成了意想不到的寺廟Long stay，令我十分惶恐。

困惑與恐懼只是暫時的，我心底某處迸發出勇氣，答道：「喔……喔……好的，就這樣決定吧。我會按大師您的說做。」說出答案的同時，我決定接受我的選擇和決定。

「對了，住一百天……無論任何事，想要有顯著的變化當然需要一定的時間，又不是說與世隔絕一百天，天就會塌下來。沒什麼，趁這次機會淨化身心吧，讓我回歸最初的我。好，試一次吧！」

我緊握雙拳，堅定意志地迎來住在廟裡的第一天。

＃第2日 不要膽怯，不要害怕！

我正式開始了萬拜。萬拜就是進行一百回合的一百零八次磕頭，也就是參拜一萬八百次。一萬八百次是難以計算的龐大數字，可是某位來寺廟的信徒告訴我說：「萬拜一下子就能完成了。每天一千拜，拜個十天就結束了。」還有人說：「千拜也是小事，老手只需要三、四個小時就能結束，時間綽綽有餘。」信徒們露出開朗的笑容，安撫著參拜著的我，好像光憑這些話就足以慰藉我……

我第一次被要求完成萬拜時，我露出從容的微笑，心想：「啊，一百天內完成萬拜就可以了啊，那一天拜三百次就好啦……嗯，三百次一定能辦得到，慢慢拜就行了。」。很快地，我便意識到我的失算。入齋指的是修行與禮佛的開始，要完成萬拜才能入齋。簡單來說，想修行就得先通過「初選」。在一萬八百次的巨大數字面前，我變得無比渺小。

一天拜一千次？說得容易，做起來哪有這麼簡單？我又不習慣拜拜禮佛，這份作業對我來說太過分了……過於沈重的負擔，導致還沒開始，我先被嚇壞了。可是，不是說好要做嗎？呃……我先試試看！

廟裡會不斷地進行禮佛。清晨禮佛時間從天色昏暗的清晨五點開始，另外還有早上十點禮佛時間和下午五點夜晚禮佛時間。廟方為了計算參拜次數，每完成一百零八拜，廟方會在那個人的拜佛墊上擺一塊白糖。到了晚上，我的拜佛墊邊放了十顆白糖。

天啊！我竟然拜了一千次！

凝結的汗水一顆顆地順著臉頰滑落。感人肺腑，我難掩激動。起先，我拜完一百零八拜的時候，得休息片刻才能重新開始參拜，接著我能連續做兩三回合的兩百拜也不成問題，到最後不知不覺間，我已經能不休息，一口氣做完三百拜。

天啊，有心想做，真的能做到?!

我下定了參拜的決心，把大目標細分化，最終實現了其中的一個目標。不過是達成一千拜，我就有種莫名的錯覺，感覺自己正朝「萬拜」的目標大步邁進。第一次完成一千拜的心情如此甜蜜。

「沒錯，我也辦得到，不要莫名地膽怯，也不要害怕。」這個夜晚給了我勇氣。

#第3日 夢──

我做了夢。

夢中的我極度憤怒。我咆哮地追問他們怎麼能那樣子對我。高聲吶喊，氣急敗壞。夢中的我的模樣過於可憐，以至於我醒來時眼角帶淚。

我和那些人的最後並不美麗。雖說世上的離別從不美麗，美麗的離別只存在小說裡，但我們之間就連好聚好散都沒能做到。

我和那些人懷抱相同的夢想，想要成長才聚首。過去我們把彼此視為珍貴的緣分，同時也是朝夕相處的關係……可是當他們聽到我要辭職靜養，居然迫不及待地選出我的接班人，要我趕快把置物櫃清空，好像老早就在等我走人。這是口中說著「別擔心，專心養身體」的人該有的態度嗎……

我選在中秋假期尾聲的一大早，去公司收拾好剩下的物品。因為我覺得我再面對那些人，眼淚一定會奪眶而出，我並不想被他們看到我哭著離開的模樣。他們的無情，讓我對人際關係產生懷疑，心中無比空虛。

所謂的親如家人的關係，不過是我個人的幻想而已。他們從不是我的家人，是我愚昧地希望他們是我的家人，這能怪誰呢？每當撕心裂肺的痛苦襲來，我就瘋狂地參拜。只要能消滅那份痛苦，不管要我參拜多少次，我都會懷著戰鬥的心情，拚盡全力地拜。

這是現在的我唯一能熬過那份痛苦的方式。不知不覺間，淚水和汗水讓我全身濕透。

＃第4日 三千拜的力量

我拚死拚活地參拜著。

我之所以用拚死拚活這個詞是因為沒有更貼切的表達了。破碎的人際關係、崩壞的信任和失去長時間努力的目標，要接受這些帶給我的痛苦並不容易。思緒百轉千迴，不曾放過我。

參拜是我拯救身心都變得無比脆弱的自我所做出的掙扎行徑，更是我乞求擺脫痛苦的迫切祈禱。反覆拜了三天，在我沒有意識到的情況下，參拜次數已經超過三千次。

我壓低身體低下頭，真誠懇切的心意是不是傳到了天上？曾像吞噬著我的驚滔駭浪的痛苦，如今它逐漸平靜。原本不願放手，翻攪我腦海的種種思緒也逐漸地鬆手。

不過參拜了三千次，原本殘忍折磨我的惱恨情緒有了消退跡象。我的委屈與憤慨化為淚與汗流下。泥濘中的汙泥雜質沉澱，能使濁水變清，我的心情與思緒有別於我的疲憊肉體，如釋重負，輕鬆無比。

( 本文摘自申旼正著《33歲上班族，不去公司，去廟裡：修補受傷心靈的100天觀察日記》，高寶出版提供)

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