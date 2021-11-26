【2022星座運勢】全運勢＋4次水逆時間一次看

12星座總運勢：2022年，是內在被觸動的一年。今年發生的重要的事都和感受、情緒有關，表面上看，做人做事大環境都以「感覺至上」為原則，實質上是我們整體內在精神世界的甦醒。

2022年會是一個關鍵過渡期。比起2021年的各種「嘗試和改變」，2022年需要做到「深入探究、大膽突破」。2022年你需要、也有機會體驗到「被了解的美好」。尤其是自己更了解自己的「自我接納」 部分，會讓你深入體會到——在痛苦面前要知道謙卑，自己神祕而黑暗的內心深處是需要被好好珍視和安撫的。當你對自己的了解是完整的，你就可以毫無顧忌地投入生活，活出獨一無二的自己，獲得屬於自己的幸福感。

2022年會有4次水星逆行

1/14-2/4，水星從水瓶逆行到摩羯，逆行21天，

5/10-6/3，水星從雙子逆行到金牛，逆行24天，

9/10-10/2，水星從天秤逆行到處女，逆行22天，

12/29-23/1/19，水星會待在摩羯，逆行22天，

這四次水逆都是從風向回到土象，最後停在土象。懷舊、保守、規範、制定規則、去糟粕留精華的時期，自省、沉澱是關鍵。

8月要注意交通安全、火災和地震帶來的傷害。9月要注意颱風、水災的災害和演藝圈的震盪。

下半年是行星逆行開始加碼到解鎖的時間。醫療公益、訴訟糾紛、經濟詐騙、上癮事件、不倫關係等部分要注意。

尤其10/2-10/23有7顆行星逆行期間，更要保守行事，多理性、少衝動，必要時候要參考別人意見，或者懂得求助外援。

牡羊座

2022年牡羊座整體運勢越來越強，之前一直努力的部分能斬獲機會、開花結果。而且在工作領域也開始建立影響力，從而獲得大家的推崇和支持。恭喜你守得雲開見月明，要努力展現自己的才華和能力，也要珍惜擺在你面前的各種機會和合作的可能。

事業上你的口碑和專業特色漸入人心。大家能看到你的表現和能力，因此願意跟你進行更多的合作。你也更注重直覺和內在對你的影響，邊省思邊調整，因此你的正能量大增，知名度和社群影響力也逐步打開、獲得青睞。工作運好，受到大家的重視，自然你的正財運也很好，關鍵是要動起來，積極的為自己把握機會，財神就會好好照顧你。單身的人4、8、10月機會多，有伴的人上半年忙工作、下半年家庭事業都要兼顧。要注意的是：不要懷疑上位者，不管壓力還是責任，只要扛住，就是你的。積極行動是你獲得成功和財運的最大關鍵。健康要多注意淋巴系統、皮膚、牙齒、頭痛等部位的保養。

幸運色：橙色、棕色

幸運物：盆栽

金牛座

2022年金牛座有不少貴人，他們有意提攜你，給你資源和機會，只要你願意給出回應，穩扎穩打把自己擔當的責任部分做好，就很容易做出一番好成績。這一年你需要花一點心力來照顧家人，家人的安定和諧能讓你的內心有正能量。

工作中有貴人願意扶持你，股東、老闆、客戶、長輩等上位者願意給你機會，也就意味著他們也會給你壓力。頂著這些壓力，只要你能夠注意工作時間的分配、把你的精神狀態平衡很好，就有機會衝出一番成績。單身的人5、9、11月機會多，有伴的人要多花時間陪伴家人。財運跟國外、科技、教育、宗教有關，有類似的機會請積極把握。要注意，雖然你因為能力優秀而上得到重視，但也要謙虛謹慎，聽取不同的聲音，溝通多點耐心，好運才能為你帶來積極的作用。放鬆心情是幫助你平衡各方面壓力的關鍵。健康部分脊椎、關節、小腿、循環等部位要好好保養。

幸運色：淡藍色、深藍色

幸運物：雕刻

雙子座

2022年雙子座整體上是越來越往上的一年。這中間包括你發現自己需要學習的知識還很多，你有這方面的渴望和耐心去投資和精進自己。虛心學習確實可以幫助你晉升，從而提升收入的可能，與人交往謙虛和善也是幫助你增進好運氣的方法。

工作部分你確實意識到自己有大量的內容要認識和學習，今年也是幫助你進一步確認工作事業努力方向的一年。只要好好把握，你會漸入佳境、對自己越來越有信心，而且積極努力可以換來別人對你的讚賞和認可。單身的人2、6、10、12月桃花多，有伴的人注重換位思考、互相安慰，要注意秘密戀情的問題。財運多偏財，與人合作、向人請教，都有機會得到貴人相助。要注意的是，因為你需要投入資源和金錢來學習深造，因此資金壓力對你來說不會少，適時調整自己的心態、不要把自己逼得太緊繃，有彈性的處理這方面的資源調配就好了。謙虛努力是幫助你可以進一步提升的關鍵。健康部分注意膝蓋、牙齒、骨骼、關節風濕方面的保養。

幸運色：深藍色、灰色

幸運物：書

巨蟹座

2022年巨蟹座承接上一年的各方合作好運，可以繼續開發與你自身相關、或者是與你合作相關的各種潛能和潛力。當然合作多，各方面的聲音也很多，要注意釐清自己工作發展的重心，切記做好輕重緩急的時間分配，以免造成撞期之類的混亂局面。

事業方面要把精力更多的注重在原本基礎的工作內容上，由此而延伸出不一樣的表現、開發潛在的能力，就能讓別人看到你強大的基本功底和卓越的表現能力。單身的人1、3、7、11月桃花機會多，有伴的人可能進入同居、結婚等更加互相信任甜蜜的下個階段。經營優秀的、有市場潛力的合作對財運有幫助。要注意的是，心情不要在配合別人與自我傲嬌中來回拉扯糾結，讓自己強大的同時言行謹慎也很重要，要小心不要招惹不必要的麻煩。開發潛能是讓你發光發熱的關鍵。健康部分注意腰部、坐骨神經、臀部、大腿、關節、膽囊方面的保養。

幸運色：淺綠色、米色

好運居家幸運物：香氛蠟燭

獅子座

2022年獅子座在工作上面臨轉彎期，因此在工作、人際關係和生活上都有蠻大的調整和變動。建議你做好基礎打底工作，比如說和老闆打好關係、預留一部分房貸預備金、或者說把自己的作息調整好等等，面對這一波的調整，不需要期待大鳴大放，心態保守、適時放鬆就是最好的應對方式。

工作方面你會有大量的合作，這些合作有可能把你的事業推向另一個頂峰、或者你因此而找到事業的新方向。無論如何，這番探索和調整對你都是好的，因為你原本掌握的機會和資源就已經是得天獨厚的幸運來，這部分你要有充分的體認，不要太貪心。單身的人2、4、7、12月機會多，有伴的人處於老夫老妻的忙碌生活狀態。保守理財、精打細算對你今年的財運有幫助。要注意的是，好勝心太強容易造成別人對你的誤會，放輕鬆一點面對就好了。謹慎保守是你今年致勝的關鍵。健康部分注意生殖系統、膀胱、動脈循環、臀部方面的保養。

幸運色：紫藍色、黑色

好運居家幸運物：水晶

處女座

2022年處女座的工作會有一個大的躍升，雖然辛苦，你還是會甘之如飴，熱血充滿。不管是在工作上的品質，還是與人相處的細節方面，是提升你好運的方法。如果你可以在自己原有的資源基礎上，發揮創意，就有機會引人矚目，帶來更大的財運。

工作方面如果可以把你的基本專業品質維護好、同時注重細節的處理，在行銷和專業特色上多經營著墨。追求經典、實惠的同時可以創造話題性，你的工作可以就此展開更新的局面，為你加分。單身的人在1、3、5月可以多尋找機會，有伴的人要多花的時間在經營生活和對方的安全感上。個人創意發揮、輕鬆有趣的風格建立、兄弟姊妹、孩子都是你的財運來源。要注意的是，今年你的重心都放在獨立自強方面，因為要求多，戀愛波折也多，容易遇到難纏的人，要多觀察再決定。細節品質是你今年獲取好運的重點。健康部分注意腎臟、腰椎、卵巢、耳部、私密部位方面的保養。

幸運色：紫色、棕色

幸運物：毛巾

天秤座

2022年天秤座的整個生活圈跟年輕人、創業、熱血奮鬥有關。這方面的機會可以幫助你活躍內在的熱情，也能夠喚起你更多的積極主動性。當然在你個人的專業能力方面，需要花一些時間沉澱和重新建立自己的自信，才能游刃有餘地做你喜歡的事。

工作部分，你有很大的機會和年輕的老闆、同事一起攜手合作，或者你的客戶以年輕人居多。當然好玩、熱血的同時，如果你能表現出讓人眼前一亮、別具一格的獨創能力，對你的工作會有大大的提升。單身的人4、6、8月桃花旺，有伴的人可以多溝通、了解彼此的心情。你的財運來自專業能力的全力發揮，也有機會獲得家人的支持和幫助。要注意的是，可能你的家庭狀況、或者是感情狀況比較多，大家的立場不一樣，關注的重點也不一樣，因此容易造成誤會。如果能做到彼此尊重、稍微保持距離，就會減少不必要的摩擦。獨特創意是你今年把握好運的關鍵。健康部分注意腹部、腸胃、肝臟的保養。

幸運色：綠色、灰色

幸運物：大合照

天蠍座

2022年天蠍座需要建立屬於自己的團隊，或者說你需要徹底的融入一個團隊，來幫助自己把事業工作範圍擴大，把專業觸角伸入到整個行業的核心圈中。當然你的為人和責任感，能幫助你建立好的形象和口碑，因此能獲得更多的機會。

工作方面你長期合作的團隊、公司、客戶是事業發展的根本，一定不要身在曹營心在漢，珍惜自己現在擁有的事業資源。當然在今年家人也是你堅強的後盾，在事業方面可以給你一些協助。或者你需要提前做好有關工作和家庭生活方面的時間精力的調配，保證你在工作方面可以全心全力衝刺。單身的人5、7、9月桃花多，有伴的人要多溫柔一點。財運好不好，溝通協調是關鍵，網路也是重要的推手。要注意的是，在溝通上你容易因為完美主義而表現的挑剔和強勢，這部分你的出發點是好的，但是別人無法及時地感受到你的好意，要多換位思考，就減少人際關係上造成的誤會。心平氣和是幫助你提升運氣的關鍵。健康部分注意心臟、腸胃、背部、腹部的保養。

幸運色：黃色、米色

好運居家幸運物：抱枕

射手座

2022年射手座有很多事情需要與人溝通，也需要在整合資源方面多努力。尤其你有很多計劃需要展開執行，或者是需要確認和善後。如果你提前做好各方面的規劃，並且能明確的回應相關人員的疑慮，一旦出現多方溝通的需要時，你就可以臨危不亂，更幸運的會有人出來幫你背書。

工作方面今年你要更注重文書、報告、中介、人脈方面的經營。屬於責任的部分，你要讓別人看到你的責任擔當，讓別人對你放心。屬於需要別人協助的部分，你要積極規劃準備和應對，讓別人看到你的誠意。單身的人6、7、10可以把握戀愛機會，有伴的人在金錢議題上要跟另一半達成共識。今年你的正財運旺，但明顯有大進大出的狀況。提前做好規劃、做好財務佈局和投資，都可以避免漏財。更要注意的是，今年容易有財務糾紛，理財風險你要做好提前評估，以免無法守住你苦心經營的成果。人脈經營是幫助你順利過關、聚集好運的關鍵。健康部分口腔、肺部、消化系統、脊椎方面要多保養。

幸運色：白色、米色

好運居家幸運物：電腦

摩羯座

2022年摩羯座有機會得到更大的發展，被更多的人關注，獲得大家的信賴。你也有機會成為某個群體的新秀或紅人。這樣的發展，你的個人信譽是非常被看重的，你的言行品德也會被放大。這方面你要做好心理建設，多看積極正能量的書籍，能幫助你在這方面做得更好。

工作部分你需要回歸公司、企業，團隊文化整合和融入對你來說非常重要。當然重中之重，你要先經營和建立與老闆、同事、客戶之間的互信認同，這樣再發展你的工作和業務就會事半功倍。同時釐清你內心真正的想法，不要人云亦云、受人影響，把握內心的原則很重要。單身的人7、8、11月桃花運旺盛，有伴的人跟另一半默契很好，但要小心不倫戀。與個人形象有關的言行品德、投資自己的決心是財運發酵的關鍵。要注意的是，過於自我造成的過分偏執，會讓你失去別人的支持，要珍惜和回饋對你好的人。尋找認同是你今年好運的關鍵。健康部分肺部、手臂、肩膀、口腔、消化系統方面要注意多保養。

幸運色：粉紅色、淡藍色

好運居家幸運物：毛毯

水瓶座

2022年水瓶座可以放開來表現自己的個性和獨特性。你已經在人際關係上學到了很多的功課，今年需要把你的重心收回來，從與人合作轉向經營和表現自己。你的專業能力有了一定程度的累積，如果能親手打造自我表現的舞台，就可以減少過多的自我苛責和負面想法，你的生活就可以獲得質的提升。

工作方面你的能力和專業可以帶動公司團隊的整個氣勢，你在工作中逐漸成為不可或缺的關鍵人物，你也能因此看到自己的閃光點，不再妄自菲薄。單身的人比較被動，7、8、12月可以努力一下，有伴的人享受各忙各的感覺。因為你享受在舒適圈的感覺，財運並沒有和你的能力成正比，是一種夠吃夠喝的狀態，但對你來說，過一段歲月靜好的日子是非常需要的。要注意的是，沒安全感、自我防衛心重，會是你今年情緒爆發的原因。培養信任關係，適時傾訴對你來說很重要。知足常樂是幫助你聚集好運的關鍵。健康部分注意甲狀腺、喉嚨、脖子、肺部、口腔方面的保養。

幸運色：藍色、灰色

好運居家幸運物：花瓶

雙魚座

2022年對雙魚座來說是比較享受的一年。前面你努力達成了豐碩的成果，今年你願意給自己一點時間慢下來享受這些成就感。這個過程對你來說是療癒又欣慰的。當然，當你的整個環境比較優越的時候，你的機會也多，在人脈的部分還是需要穩定的發展，要居安思危。在感情方面要專一一點，免得樂極生悲。

工作方面你暫時希望自己休生養息一段時間，或者更幸運的你已經到了賺取被動收入的階段，再或者你的工作有機會跟身心靈、宗教、老人有關的行業合作，這部分無論你在哪個階段，你的重心都會圍繞在生活和內在精神世界，這對你來說是好事。花一些時間來沉澱和思考，把你周圍的人事物調整成你最喜歡的狀態，今年這麼做是非常好的時機。單身的人1、3、8、9月是戀愛好時機，有伴的人活動多、夫唱婦隨令人羨慕。你往年建立起來的品牌、業績就是你的財運來源。要注意的是，人際關係可能會大好大壞，要注意多學習獨處，朋友來來去去，保持平常心就好。學會享受生活是你獲得好運的關鍵。健康部分注意頭部、臉部、牙齒、眼睛、脖子方面的保養。

幸運色：紅色、棕色

幸運物：零食

關於我們的心星占星老師｜白瑜

白瑜

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擅長跨界互通，將金融、科技、公關專長，乃至靈學、療癒人心、生命探索經驗，融入於商務應用，企業教練與教學。畢業於 南京航空航天大學金融系，獲美國NGH國際催眠師執照、英國心理占星學派系統占星師，亦通奧修禪卡，也被網友稱顏值最高的星座老師。

愛情星座、人生策略、生涯規劃師、生活觀察家、催眠對話、哲學和國學愛好者

撰文：白瑜

作者／Irene Chen

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