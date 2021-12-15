1月生肖運勢》龍族、羊族抉擇等開春再說

人生不如意十之八九，很多人這麼說，不過最難接受的應該就是突如其來的變故。易經財經專家陶文提到，人之可貴，就在於擁有人的情緒，不過最難忍受的也是情緒，並且是毫無緣由莫名暴起的情緒。人與人相處如唇齒，很難沒有摩擦，不過公司或家庭成員之間老是出現口角與衝突，就不能掉以輕心。一種非人為因素的突如其來挫折，如果可以預防，你會想知道如何做嗎？讓我們用（國曆1/5～2/3）十二生肖運勢來分析。



【鼠】團隊更能創造令人驚艷的突破

本命六合月，這是個吉利的月份，本月大利嫁娶。不過值得提醒的是，由於「太歲星」職月，老鼠們的事務運作需要的是策略，而最好的策略將會是團隊合作。歲末年終，不妨做個年度檢討計畫，以及未來一年的規劃，以便迎接機會星活躍的老虎年。

【牛】不可忽視健康，禦寒保暖衣物應隨手可得

本命之月，也是太歲月。此種多能量重疊的月份，需要的是嚴謹的思維，步步為營的策略。歲末年終不會只是檢視，最重要的是未來一年的目標，因為接著而來的是「壬寅」老虎年，亦即貴氣滿滿的事業與財富再出發年。健康星磁場不佳，別累過了頭，禦寒保暖衣物應隨手可得。

【虎】整理房間帶來好氣場，運氣自然會更好

歲末年終，最適合執行的是除舊布新。本命三煞月，更應該如此，就從居家大掃除開始。除去牛年的鬱悶，迎接虎虎生風的本命年。本月不利嫁娶。由於「病符星」主事，留意天候變化，養好健康過好年。對於明年的計畫該著手規劃，心中篤定，行動才會肯定。

【兔】以靜制動儲備能量，迎接旺爆的虎年

年終歲末，也是太歲之月，本月依舊適宜嫁娶。事業上的事務運作，還是以靜制動為佳。收拾心情好過年，尤其是對於一整年的檢視，因為調整後兔子們將會迎接氣勢超旺的2022虎年。健康星氣勢不佳，宜提防天候的變化。財利運勢雖然平平，不過卻是納財入庫的絕佳時機。

【龍】本月計畫待開春後再執行為佳

太歲之月，又是本命刑剋之月，諸事不宜。就算有天大的機會，百分百信心的事務，都需要謹慎面對，本月計畫，開春後再執行為佳。健康星並不理想，宜留意天候變化，提升免疫力的方法宜多運用。投資理財也是如此，見好便收，貿然出發並不理想。

【蛇】過年財利好手氣，紅紅火火吉星高照

太歲之月，重要吉事避開為宜。「墓庫星」當道，歲末年終，最為理想的趨吉避凶就是收心準備過年。不過由於財利運勢頗佳，因此商務買賣與業務行銷都值得努力賺取紅包過年。男士們情愛運勢佳，時機成熟就娶入門過個好年。

【馬】妥善了斷該了結的人事物

太歲之月，本來就諸事不宜，再加上又是本命「三煞月」，重要吉事還是莫鐵齒地另擇他月為宜。歲末年終，以喜悅的心情準備過年，事務收尾極為重要，本月的謹慎容易為新春後的「起大運」息息相關。男士們的情緣運勢頗佳，勇敢就有機會過個幸福年。

【羊】明哲保身見招拆招，抉擇都等到開春後再說

年終歲破，靜下心就是為了準備過個好年。這是「太歲月」，也是本命「六沖月」，靜下心的確是羊族們值得參考的趨吉避凶。任何重要抉擇，都等到開春後再說。雖然本月的沖並不會危害羊族們的運勢，不過大環境磁場不佳，明哲保身才是贏家策略。

【猴】安排放鬆的旅遊，平衡生活壓力

歲末年終，收斂心情過好年。太歲之月，謹慎行事，本月不利嫁娶。對於猴子而言，不論本月磁場如何，都要積極調整心情磁場，為了過年後的「歲破生肖」尋求解決之道。健康方面磁場不佳，不宜忽略壓力的可怕。安排新春家族旅遊事宜，開運地點是陽光普照的地方。

【雞】借力使力克服難關揮別迷茫

太歲之月，也是歲末年終之期，本來應該是諸事不宜，不過在「本命三合星」的助益下，雞族們還是有機會一展長才。貴人氣勢也十分明顯，借力使力的策略本月值得多多運用。健康星氣場不佳，留意天候變化，探病之舉緩一緩為宜。

【狗】逆境翻身，蹲下都能再跳得更高

本命三煞的月份，諸事不宜。歲末年終，該逐步停下忙碌的腳步，調整思維準備過個好年。對於狗族們而言，這是一種蹲下可以跳得更高的寫照，因為明年（2022）將會是個氣勢旺盛之年。本月開始規劃未來事務，才是智者之舉。

【豬】不斷突破、勇於創新自我再進化

太歲之月，並不吉利，再加上又有「喪門星」主事，本月行事要不低調，要不創新獨特並且堅持完成。歲末年終，最大的期盼就是新年的來臨，假期之外，還有新年新氣象的展開。做好準備吧！2022壬寅虎年，將會是豬族們大展身手的一年。

(本文摘自陶文老師著《2021牛年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

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