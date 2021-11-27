12月星座運勢 天秤座投資宜謹慎 天蠍座旺爆

2021辛丑牛年到底是個什麼樣的流年？是牛步？還是任勞任怨？台灣諺語：「甘願做牛，毋驚無犁通拖。」是這樣嗎？辛丑牛年最後一個月，十二星座運氣的轉變該有的策略和方法。

【白羊座】爆炸好運，升官發財貴人多

順勢而為的不只是股市投資求財，白羊們的日常事務也是如此。職場事業運頗為理想，本月的努力容易受到肯定，升官發財容易為本月的星空磁場留下佳話。

【金牛座】年前轉職不是好時機

偏財運勢頗佳，商務買賣與業務行銷值得努力，因為有利可圖。職場重要事務與抉擇稍安勿躁為宜，重要關鍵的轉變，多聽聽客觀的聲音，並且借力使力。

【雙子座】以有效溝通打破對立僵局

年底最需要的就是自我檢視，並且規劃未來一年。由於流月的主要氣息出現在夥伴宮位，對於生活伴侶和事業夥伴的互動與溝通，需要更多的耐心與愛心，以及學習的心態與思維。

【巨蟹座】突破職場瓶頸，能力持續升級

工作運勢頗優，對於處於瓶頸的事務可尋獲突破的策略，就從借力使力著手。愛情運雖然理想，不過重要抉擇請在10日之前定奪，合作案件也是如此。偏財運勢亦佳，務實才是重點。

【獅子座】 不瞎忙先設定年度目標將執行方法具體化

堅持不代表固執，尤其是步步為營的堅持，讓獅子們的事業獲得夥伴貴人的肯定。向成功的人學習成功，向積極的人學習正向思考，就從聆聽開始。健康運勢需要獲得關注，正確飲食十分重要。

【雙女座】重大抉擇與改變稍安勿躁為宜

上個月的居家整理，對於健康、愛情和事業幸運指數吉利效應持續發生。異動星磁場不佳，因此重大抉擇與改變稍安勿躁為宜。投資求財宜謹慎，設妥區間，順勢執行，短線財利可期。

【天秤座】投資宜謹慎，免於荷包失血危機

歲末年終，守護星又將於10日進入逆行，攸關整體家庭運勢的重要事務，還是稍安勿躁為宜。以靜制動是本月理想趨吉避凶，投資宜謹慎，愛情宜多用心思。幸運的是，人脈能量佳，貴人依舊明顯。

【天蠍座】心想事成，旺爆工作運

歲末年終自我檢視十分重要，因為未來才會更好。金錢運頗佳，應收帳款容易如願以償入袋。家庭運亦佳，購屋置產值得進行。人脈磁場上升中，向上鍊結的好時機，千萬別浪費。

【人馬座】攜帶雨具注意保暖避免風寒而感冒

本月10日金星開始逆行，對於人馬而言，這是一種謹慎理財的訊息。人際關係磁場頗優，歲末年終向老朋友祝賀新年是喚起情感的理想策略。健康磁場並不理想，宜留意天候變化。

【山羊座】處理事情宜多方思考

歲末年終重要事務最好在12月10日之前做好定奪，之後按圖索驥，依照計畫行事為宜。值得提醒的是，對於事務的判斷宜多方諮詢，堅持與執著容易錯失良機。

【寶瓶座】歲末年終檢視自己，財運才會旺

歲末年終，檢視的動作是必要的，而居家和辦公室的空間，也有整理與調整的必要。財利運勢頗佳，任何點子都需要詳細記載，因為職場機會與商務銀子盡在其中。

【雙魚座】擬定明年方向，放大格局追求夢想

歲末年終，到了該檢視一年運勢業績的時候。檢視的目的是為了擬定明年的方向，因此不足的需要補強，理想的部份則要放大。財利運勢頗佳，貴人能量也頗為明顯，做好準備迎接財富活絡的2022年。

(本文摘自陶文老師著《2021牛年開財運賺大錢：易經論股鎖定最佳獲利點，風水造吉招財迎福好運到》，時報出版提供)

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