2022上半年生肖運勢 12生肖誰最賺錢？

牛要注意跟上資訊時代腳步、龍有加薪機會、羊不建議投資、豬要揮別過去賠錢的陰影……2022上半年12生肖賺不賺錢，問神達人運籤解析。



《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》裡面的十二生肖運勢籤詩，是由萬巒宗天宮眾神明所出。

提醒大家，書中的運勢走向是一個統計平均的概念，並不是每一個生肖就一定絕對這樣，舉例來說，屬鼠的就有五種屬鼠的運勢，甲子、丙子、戊子、庚子、壬子這五種，並非所有屬鼠的，就一定是同一種運勢走向。

能左右運勢走向的，當然還包含個人的福報累積厚薄。所以，如果您的所屬生肖運勢偏弱，也不必太過緊張或消極，只要進、退時間點掌握住，都可以逢凶化吉，並且有貴人相助。

鼠

屬鼠的人在上半年正財有穩定收入，偏財則須適可而止，假如能夠跟上資訊時代日新月異的腳步，多吸收市場消息，會有助於你的偏財運。

如果身邊較親近的人或朋友要邀你投資、做買賣等，還請多加三思，務必多諮詢專業人士。需明白，投資理財須找對合資對象或夥伴，才能有獲利機會。

牛

國曆五月四日（農曆四月四日）之前，正財有穩定的收入，也可以嘗試投資，但建議請示神明時機點後再進行。國曆五月五日（農曆四月五日）到七月二十三日（農曆六月二十五日）期間，需注意與合夥人之間不要有口角紛爭，否則會影響買賣與投資的運作；其實這段時間也不適合投資，以正財為主就好，否則很容易受他人欺騙或掉入陷阱，讓之前的獲利化為烏有。話說回來，整個上半年正財基本上是穩定的，若能跟上資訊時代日新月異的腳步，多吸收市場訊息，也會有助於你的偏財運。

虎

正財方面能守得住錢財，但若有投資或合夥的機會，建議要多方評估風險，勿貿然進行，如果太急於進場，容易招致損失。偏財方面將會慢慢轉虧為盈，但凡事仍須逐步踏實。此外，建議該放還是得放，切記有捨才有得。

兔

正財呈現穩定狀態，但仍宜保守。上半年財運容易受他人的影響而投資失敗，所以對理財或投資還需多方面理解，要有一定程度的理解並謹慎評估自己的財力後再進行投資。切勿因他人慫恿，未經判斷就投入過多資金，否則不但很難達到期待，投入的金錢也可能有去無回。

龍

屬龍的朋友上半年財運開始轉強。正財能穩定成長，有加薪的機會。

至於偏財，在投資方面較能掌握先機，即使過去投資有些損失，從現在開始都會有獲利的空間，只是必須注意要量力而為。

蛇

正財平平，投資理財應審慎評估，切勿自認為可行而盲目投入資金，尤其在國曆四月二十日（農曆三月二十日）至國曆八月二十日（農曆七月二十三日）期間，最好暫時不要進行創業、轉職、投資、買賣等事宜，因為賠錢或被騙的機率很大。

這段期間雖然有可能財運受阻、破財，但如果能多聽取各方意見並審慎評估，還是會有貴人出現，提供你一些寶貴資訊，讓財運有起色。

馬

過去可能因為投資不順而有損失，上半年若有投資或合夥的機會，請謹慎評估，國曆三月五日（農曆二月初三日）後正財可穩定發展，如欲考慮投資理財，也可以在此時評估、適當投入，但仍要量力而為。

羊

正財保守穩定，但現在不宜進行任何投資理財，否則容易財務緊縮。投資理財應量力而為，切勿投機或設定太大的目標，若未詳細了解後再進行，恐怕無法達到期待的利潤值，必須說，上半年仍不宜。

猴

上半年財運不是很理想，所以應保守行事，勿亂聽小道消息而衝動投資，造成破財危機。任何投資、合作應謹慎評估，否則容易造成錢財上的損失；此外，切勿幫人作保，否則容易受到連累。從國曆四月六日（農曆三月初六日）開始，便可積極找對投資標的進行投資，會有利潤收益，但也要量力而為。

雞

從上半年開始，正、偏財運都還算是處於順境中，雖然可以投資，但也要量力而為，只要腳踏實地的經營，財源自然就會進門。

但從國曆四月六日（農曆三月初六日）開始，上半年的運勢將逐漸轉弱，這時應以保守為主，不宜進行投資、買賣等操作，否則恐有失利之虞。待時機到來再行操作，屆時才會有不錯的獲利。

狗

運勢在國曆二月四日（農曆正月初四日）後仍一片低迷，正財方面宜保守，投資方面則先暫緩，千萬不要妄想進行大規模的投資，否則容易失敗。國曆二月十九日（農曆正月十九日）之後，運勢會開始轉強，不只正財能穩定發展，投資方面若能好好把握機會，審慎評估，也會有獲利的機會。

豬

屬豬的朋友，有可能因為去年受到他人的錯誤誘導而失利賠錢，以致在心裡留下了陰影，但請放寬心懷，今年上半年將起運了，只要不衝動、盲目，先仔細研究或請教專家後再進行投資，會有收穫的。與人投資合作時，應多協商評估，不要一味貪圖自己的利益，該信任、該給對方方便還是必須的，如此才能合作愉快，達到雙贏。正財也是十分穩定的哦。



(本文摘自王崇禮著《2022問神達人王崇禮平安生肖運籤農民曆》，柿子文化提供)

延伸閱讀

求財要先知道錢從哪裡來？財帛宮還是福德宮？

紫微斗數說的財帛宮是什麼？

2021年11月星座運勢 迎接新年讓自己重生