烘豆決定咖啡品質 認識梅納反應與焦糖化

我認識的烘豆師們都很喜歡討論梅納反應（Maillard reactions）、焦糖化（caramelization）、「脫水期」（drying phase），以及一點點的烘焙化學。然而，關於如何將這些烘焙化學知識轉化成咖啡風味的提升，反而很少聽到烘豆師積極討論實際且準確的做法。

事實上，烘豆師對於烘焙化學的了解大約僅1%，而這些我們已知的知識通常也很難（或根本不可能）實際應用在業界操作上。在本章，我會簡單討論烘焙化學的基本要素，但目的比較像是經驗分享，而不是實際建議。關於烘焙化學的細節，很容易就能在各類書籍與研究文獻中找到，如果這是各位有興趣的主題，那就放心大膽地投入吧，但請別期待擁有這些知識之後，就能變成更棒的咖啡烘焙師。

咖啡在烘焙過程的物理變化

咖啡豆因烘焙而產生的最明顯物理變化，包括褐變、膨脹與脫水。在烘豆過程中，生豆會失去水分、內部亦會累積壓力，體積也會增加近兩倍，重量則同時下降。由於體積膨脹與重量下降同時發生，咖啡豆的密度會在烘豆過程中減少大約一半。

烘豆時會產生水分，也會脫去生豆中絕大部分的水分。在這之後，熟豆的含水率通常會落在1∼2%，這些水分全部（或幾乎全部）都與纖維構造連結。烘焙過程淨失重（net weight loss）的多寡，則與該鍋次起始含水率與烘焙程度有關。淺焙的第三波烘焙（third-wave roast）熟豆的失重比約落在13∼15%，或在二爆（second crack）初期起鍋時達失重比20%以上，而類似典型星巴克（Starbucks）等無與倫比的深焙熟豆，失重比幾乎可達25%。

儘管如此，熟豆依舊包含許多生豆原有的化學物質，並添加了許多烘焙過程產生的新化合物。烘焙過程的重點化學變化如下：

●綠原酸（chlorogenic acid）分解。

●生豆內幾乎所有的蔗糖都會破壞。

●形成長鏈醣分子或多醣（polysaccharide）。

●將多醣裂解成較簡單的醣類。

●糖與胺基酸的化學反應產生咖啡的「烘焙」香氣。

●醣類因焦糖化而轉為褐色。

●深度烘焙中，有機物質碳化（carbonization）。

圖／方言文化提供

與一般認知相反，烘焙過程即使有微量的咖啡因減少，但若以重量來看，反而會因為烘焙過程失重較多，導致咖啡因所占的比例上升。因此，若以相同的沖煮水粉比例（brewing ratio）與相同的沖煮強度（brew strength），分別沖煮淺焙與深焙的豆子，深焙的那杯咖啡會含有較高咖啡因。

此外，烘焙過程亦會產生氣體，並在豆內形成壓力。雖然豆內究竟必須累積多少壓力才能產生一爆（first crack），研究者們迄今一直沒有共識，但取其平均值大約是10大氣壓。在烘焙過程中，咖啡豆的纖維結構會被弱化，豆內中心的壓力會開始堆疊，當正在弱化的纖維結構再也支撐不住壓力時，就會接著產生一爆；這是當豆內結構碎裂並釋放氣體（主要為水蒸氣）時，一種從咖啡豆內部傳來的聲音。

一爆會慢慢出現，接著加速，然後再度減緩，過程大約僅1∼3分鐘。一爆結束不久之後，就會進入二爆。二爆是咖啡豆再一次地釋放氣體，這次主要為二氧化碳，並因為纖維結構進一步弱化與破裂而啟動。大約在二爆開始之際，某些咖啡豆表面即會滲出油脂，這也是另一個豆內壓力超過了弱化結構的徵兆。

圖／方言文化提供

「脫水期」

許多烘豆師會將生豆下鍋後的前幾分鐘稱為「脫水期」，但這個術語其實有點誤導。在（一般的）烘焙過程中，咖啡豆在前60∼90秒內幾乎不會釋放水分，因為所有生豆的溫度在此都尚未到達蒸發（沸騰）階段。直到接下來的幾分鐘，當鍋內越來越多的生豆陸續抵達蒸發溫度、並開始釋放蒸氣時，豆子才會穩定且快速地釋放水分。

褐變反應

結束「脫水期」之後，烘焙過程就會進入兩個連續的非酵素褐變反應（nonenzymatic browning reactions）：意即梅納反應與接續的焦糖化。一旦豆內的含水率夠低，梅納反應就會啟動。

烘焙過程中，梅納反應會在各種逐漸減少的醣類與胺基酸之間產生。絕大部分咖啡的特色都在梅納反應期間完成，因梅納反應會創造大量的咖啡風味與複雜性。其中最為人熟知的香氣包括了烤麵包與烤肉的風味。

梅納反應雖然對於咖啡風味相當關鍵，但許多烘豆師對於維持梅納反應的時間與風味之間的關聯，有點期望過高。更多關於此主題的細節討論，請見第十三章。

當梅納反應逐漸停歇，便會接著進入焦糖化。焦糖化會進一步使咖啡豆轉褐、產生新的風味、分解豆內僅存的一些醣分，並提升咖啡的苦甜特色。

發展期

隨著焦糖化持續，以及一爆開始，整個烘焙過程便進入了被稱為「發展期」的階段。

就和其他有獨立名稱的烘焙階段一樣，「發展期」也是一個容易產生誤導的說法。嚴格來說，發展期應該是從一爆開始，一直到烘焙過程完全結束。在此我也要提醒各位，發展期越長並不代表烘焙發展（roast development）越高，發展期與烘焙發展之間的關係並非如此簡單。

碳化

我們該不該讓烘焙過程延長至二爆中期過後，且咖啡豆已受到碳化而變黑呢？雖然我不願批評享受如此深焙咖啡之人的喜好，但我非常感謝在過去數十年之間，焦黑的碳化咖啡已漸漸不受歡迎。（儘管連鎖咖啡店畢特〔Peet’s〕、星巴克與一間間模仿兩者的店家依然故我。）實際上，這樣的焙度不僅破壞了各式各樣的熟豆特性和細微差別，同時也會將咖啡油脂推向熟豆表面，而這些油脂很快就會腐臭酸敗，對於消費者而言，酸敗既不美味也不健康，因此應盡力避免。

圖／方言文化提供

(本文摘自史考特．拉奧著《咖啡教父史考特烘豆實作聖經：超過300種烘焙機實戰經驗；掌握燃氣與溫升率、降低不良比，熟豆更臻完美》， 方言文化提供)

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