CIA教養學》教導孩子建立關係的4大原則

教孩子「我倆真有緣」的概念，並開始透過角色扮演落實這些技巧時，有以下幾個重點必須強調：



一、不應該假裝成不像自己的人

你的孩子必須找到真正的共同興趣，如果沒有的話，也應該試著對他人的興趣產生真正的興趣。如果某個特定的技能目前孩子還不會，但是樂意去學，那就完全沒問題，學習這個技能也可以成為建立友誼的好方法。對方正好可以扮演老師的角色，來傳授自己所熱衷的事物的訣竅。不過，你的孩子必須是真心對學習這個活動有興趣。當初我和萊恩認識時，萊恩一再提醒我，不必勉強裝作喜歡學滑雪。雖然他努力想說服我滑雪很安全，但我對從山頂全速俯衝還是感到害怕，更別提搭登山吊椅了！ 不管你的孩子做什麼，都不應該對沒興趣的東西假裝有興趣。

我想到電影《二十七件禮服的祕密》（27 Dresses）裡的妹妹，她為了結識男性而假裝自己是個素食者和喜歡戶外活動的動保人士。她的計謀很成功，直到籌劃婚禮時，飾演她姊姊的凱薩琳．海格 （ Katherine Heigl ） 在婚禮晚宴彩排時才揭露她是個愛吃肉、討厭狗、不喜歡出門的女人，這也讓他們的關係因此破裂。同樣道理，友誼和人際關係如果建立在不誠實的基礎上，就不可能開花結果。



二、幫助孩子找出自己喜好的事物

和你的孩子強調，結交朋友的最好方法是專注在自己有興趣的事物，如此一來，他就容易遇到並結交喜歡這些活動的同好。這並不是說，不應該和喜好截然不同的人交朋友，重點是教導他從共通點來建立人際關係。對孩子強調，人與人的共同之處往往比我們預想的還要多。要做到這一點，孩子必須找出真正有共鳴的事物。屬於他的「水肺潛水」是什麼？ 在協助他培養興趣時你可以一起探索。或許，他要花很多年才能找到自己真正熱愛的事物，這也無妨；他的興趣也可能不斷變換，這也無妨。



三、鼓勵孩子嘗試新事物，也要知道何時該放手

鼓勵你的孩子嘗試新事物固然重要，不過，如果某件你以為他會喜歡的東西並不能引起興趣時，也應該適時停下。舉例來說，萊恩堅持我們應該鼓勵大寶們嘗試各類運動，包括一些他們並不想嘗試的項目，像是越野長跑和網球。我們夫婦都相信，如果不嘗試，你永遠無法知道你是否真正討厭某個東西。而且，就算孩子沒有繼續從事這兩項運動，只要試過，淺嚐即止也好，都可以納入興趣之列，在不同的人生階段裡發展運用。



四、打開孩子的眼睛看世界

我們建議，要尋找機會，及早跟你的孩子介紹不同的文化和世界觀。孩子的年紀如果稍大，可以讓他每天閱讀國際新聞（前面已經討論過）。對年紀較小的孩子，你可以先透過拼圖甚至是食物，來開啟他們探索外面不同的世界。舉例來說，我們教導阿里認識字母和分辨形狀之前，就已經開始介紹他認識世界地圖和國家的拼圖。因為我們知道，認識字母和形狀固然重要，學習地理和其他不同的文化也同樣重要，甚至更重要。另一個實際的例子是，琪琪最先認識的單字之一是Africa。（ 媽咪的驕傲時刻！）還有一個讓孩子儘早認識世界的方法，是從小介紹他們各地不同的食物。小寶們（大寶們有時候也是）和很多美國小孩一樣，喜歡起司通心粉和雞塊；不過，如果我們晚餐吃印度香料烤雞咖哩，全家人也都沒有問題。我們不會因為孩子的要求 ── 特別是不受控的幼兒吵起來簡直像是命令 ── 就幫他們做起司通心粉。

如果你的孩子從小就能靈活運用「我倆真有緣」的概念，將對他終身有極大幫助，尤其長大成人後會比其他人更具優勢。在國家分歧似乎越來越嚴重的時刻，大家更不該忘了，我們彼此的共同之處多過於我們的想像，我們應該試著去找出共通點。也別忘了，人生完全是建立在人與人的關係上。

(本文摘自克莉絲緹娜．希爾斯伯格、萊恩．希爾斯伯格著《CIA探員教你培養高應變力的孩子：獨立機智、溝通自保、快樂自信是孩子一生受用的至寶》，遠流出版提供)

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