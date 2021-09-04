有錢人不是天生而是教出來的！猶太父母這樣做

猶太人從小就在讓「金錢增值」，因為他們知道， 錢不是「 賺」 來的，而是「滾」出來的。

猶太人十三歲的時候，會舉辦一個叫做「Bat Mitzvah 」的成人禮，在希伯來文中是「按照戒律生活的子女」之意。

成人禮結束後，他們就成為宗教上必須自我負責的成人了。他們會花大約一年的時間準備成人禮，並在十三歲的時候盛大舉辦，雖然規模會視每個家庭的經濟狀況而異，但一般都會盡可能盛大舉行。

這天除了父母以外，還會邀請親戚朋友共襄盛舉，在高級飯店或度假村裡，可以看見寫著「Bat Mitzvah」的牌子。成人禮的主角與賓客都會像參加派對一樣精心打扮，一同歡慶。但是成人禮不是一個單純的慶典，舉辦成人禮的主角，必須在賓客面前，以希伯來文閱讀從小開始學習的猶太經文《妥拉》，以示他們已經成為了猶太社會的一員。

成人禮的本質是「責任感」，猶太人認為孩子十三歲的時候就能夠自我負責，從此刻開始，孩子要自己判斷是非對錯。

成人禮當天，少年或少女會從父母及賓客身上得到三樣禮物－－聖經、手錶、禮金。送聖經是代表，從此刻開始，父母不會再擔任中繼人，而是要孩子獨自與神覲見，也就是說他必須成為一個有責任感且不會愧對於神的人。而手錶則是要孩子遵守約定、珍惜時間。

這其中最引人注目的就是他們的禮金文化。就像我們的結婚典禮一樣，他們的賓客也會包禮金給孩子，而且金額還不小，據說在紐約的一般上班族，平均每人會包到兩百美金。如果賓客來了兩百人，就代表孩子會收到兩萬美金。親戚當然會包得比這個更多，有些爺爺、奶奶還會把這個視為遺產，包給孩子一筆鉅款。由此可以推算，紐約中產階級的成人禮平均可以收到五至六萬的禮金。

而這筆錢都將歸已經成年的成人禮主角所有。猶太父母會直接把這筆錢交給子女，並給予他們一些投資建議，所以猶太人從小就開始在讓「金錢增值」，《塔木德》中有一句教訓是「錢不是賺來的，而是滾來出的」。孩子會把這筆錢拿去進行儲蓄、股票、債券等分散投資，過程中，孩子自然會產生對實體經濟及金融的興趣，也會培養對經濟的感知。他們從小就開始學習自行計畫資產投資組合的方法。

雖然禮金會根據父母或賓客的身分而有差距，不過這筆錢，等到孩子出社會時，幾乎都已翻了一倍，等於猶太人二十歲出頭，就帶著大約一億元的資產進入社會生活，這也是為什麼猶太青年中有 到 的人能夠創業。

我們國家的年輕人，大部分都是抱著就學貸款出社會，猶太人卻是帶著特有的創業基金開始社會生活。

人生不是百米賽跑，而是一場馬拉松，然而我們在起跑時就輸了他們一大截，結果當然也會跟著不同。

從小養成的經濟習慣，會跟著孩子一輩子

猶太人可以說是理財基本原理分散投資的始祖。猶太父母會特別跟孩子強調分散投資的重要性，告訴他們隨時保持警覺，當來回本，懂得分散風險是投資的第一步。

Ａ賠了錢，就需要靠Ｂ和Ｃ來回本。

在進行長線投資時，猶太人一定會把錢分成房地產、股票、現金等幾個項目，各自占比約30%左右，進行分散投資。不管投資標的有多明確，猶太人的原則就是不會把錢集中投資在同一個地方。

在分散投資的原則下，猶太人也喜歡寶石、現金這類容易攜帶的物品，原因來自於他們以前經常被各處流放，所以他們在投資房地產時，也比較偏好投資「不動產投資信託」這類的股票。

羅斯柴爾德家族是猶太界最具代表性的金融公司，同時也是國際經融界的巨頭，他們也將自己的子女分派到歐洲五個據點，分散事業的目的，就是為了分散風險。羅斯柴爾德家族透過在多個國家進行分散投資，降低風險，成功守住資產。經過了兩百五十年至今，羅斯柴爾德家族仍然在世界各地經營著石油、鑽石、鈾、紅酒、百貨公司、國際經融等領域的跨國大企業，掌控整個世界。許多富豪隨著戰爭或革命等時代變遷而沒落，但羅斯柴爾德家族卻透過分寺投資，屹立長達五十年。

猶太人透過實戰金融投資，學習何謂「金錢增值」，猶太人的經濟力量就來自於他們的金融思維。

猶太人並非生下來就是有錢人，而是被教育成為有錢人。他們透過跑腿、做家事來自食其力賺錢，然後把賺來的錢拿去投資，培養對經濟的興趣。幫父母工作的同時，親自體驗經濟交易，他們透過從事人人嫌棄的「3D產業」（取自於「辛苦」Di#cult、「骯髒」Dirty、「危險」Dangerous的字首）培養自我獨立與自信心。

從小養成的經濟習慣，將會跟著孩子一輩子。

(本文摘自林志垠著《猶太爸媽這樣教：培育孩子的6大未來能力，打造獨立思考、自主學習、善於合作的下一代》，商周出版提供)

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