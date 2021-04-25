跟著廖玉蕙 作伙講母語

廖玉蕙時常以遊戲式方法引導孫女說台語。她認為，學習語言要從快樂開始……

近年來，社會彷彿吹起一股台語風潮，如出版社推出台語版《小王子》、台語歌《浪子回頭》成流行金曲、提倡台語的YouTuber「阿華師」竄紅等現象，在在體現大眾日漸重視台語的軌跡。以華文寫作超過30年的散文作家廖玉蕙，近來也親身投入推廣台語的行列中，不只錄製台語有聲書，更重新編寫過往作品，推出首部台語散文集《彼年春天：廖玉蕙的台語散文》（九歌出版）。

為錄台語書 差點鬧脾氣

廖玉蕙說，以前因國語政策，講台語有點像「次等公民」，「若有人稱讚妳，說話像上海小姐、北京姑娘，那是會覺得非常驕傲的事情啊，代表很『高級』。可是當妳長大，學會很多東西，才會知道自己母親的語言是值得珍惜的，也不是可恥的。這個推廣台語的現代，是漸漸轉變而來，轉為合理的狀態。」

小學前，廖玉蕙慣以台語與家人談天說笑，隨政府頒布國語政策，她在外省老師教導下，也學會說一口字正腔圓的華語。但她沒忘記母語，偶爾說台語，旁人還會驚訝「妳的台語怎麼那麼好？」使用在地語言，反而對在地人是陌生的事情，讓廖玉蕙也感到納悶。

有一回，廖玉蕙赴屏東演講，突然有觀眾詢問「能不能用台語演說」，一問才知道，台下觀眾幾乎都習慣聽台語，即便沒嘗試過，她仍努力以全台語完成整場演講，觀眾也樂得教導講師，一來一往，氣氛融洽愉悅。自此之後，她在每場演講都加入台語，引來專以台語報導國際新聞的專欄作家周盈成提議，一同將廖玉蕙的過往作品，化為台語有聲書及台語散文。

「誰知道，寫是還好，錄台語書真是太難了！」直爽率真的廖玉蕙，回顧作品誕生歷程，又笑又罵。在周盈成及師大台文系博士候選人林佳怡協力指導下，讓她扎實的學了一堂台語課，但鑽研語言教育超過30年的廖玉蕙，對語言也有自身看法。一方堅持台語的7聲8調，一方堅持聽得懂最重要，如此相互攻防至最後一刻。

當阿嬤後 母語意識更強

廖玉蕙說，最初在錄音室，每一聲「老師，這裡音調不對，要重來唷！」都能換得她一句輕快的「好，沒問題。」次數頻繁起來，2位編輯仍然好聲好氣，但她卻忍不住微慍起來，咬牙切齒的嘀咕「我幾歲了你知道嗎，小夥子一直糾正我，有沒有搞錯。」最後直接憤怒宣告「不要再講了！從今以後不錄了！我講我媽媽的話，你講你媽媽的話。」因此曾中斷作業。

回憶當時情景，廖玉蕙笑彎了腰。她表示，回家後又是懊惱，又是反省，「幹嘛跟這些年輕人這樣子，簡直像小孩子負氣說『我不要跟你玩了』，後來他們又打電話來，才繼續錄音工作。但我不得不服，這麼多有使命感的年輕人想推廣母語，我其實應該也要努力。」當成品出爐，雙方都非常欣喜。

書寫台語散文集的過程，如廖玉蕙藉由台語文，重拾過往吉光片羽的回顧之旅。她慣用幽默詼諧的文字體現人生現實之處，臉書如今也是新的寫作園地，幾乎一天一篇生活札記。已累積超過40部作品的廖玉蕙笑說，曾有醫生問她「不寫不行嗎？」，但還真的不行，因為所有的閱讀與寫作都是讓生活更容易，「生活當中不盡如意，可我們如果可以對荒謬微笑，和遺憾握手，也很好。」

廖玉蕙近年升格為阿嬤，與小孫女相處過程中，也時常以遊戲式的方法引導孫女說台語。她認為，學習語言要從快樂開始，如書中所選散文，同樣是以貼近生活的筆法，吸引人掉進台語世界，「當阿嬤後，母語意識更強了，有些東西不是有考試才重要，不只台語，還有客家語、原民語等等都應該推廣，社會不該是少數服從多數，希望社會能越來越合理，照顧少數族群想法。」

(中國時報 王寶兒)

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