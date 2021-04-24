不要試圖命令牡羊座 射手座喜歡戶外約會

愛情是我們人生中不可或缺的一部分。以下將針對吸引特定星座的人提供一些訣竅，不過要注意的是，這裡是針對太陽星座來說明的，它可以給你一定的方向，但你並不能完全光靠太陽星座來評斷一個人，而應該透過你和另一半的星盤來解讀。

如何吸引牡羊座？

不要膽怯；懦弱的人永遠無法贏得牡羊座的心（無論男女）。從一開始就要讓牡羊座的人知道，你有多仰慕他們，他們絕對不會覺得你很無禮，反而是認為那是他們應得的。但請不要過度恭維──他們會察覺得到不真誠的地方。

牡羊座的人自認是知識份子，所以不要光靠肉體吸引他們，他們喜歡針對戲劇、音樂、政治、歷史、藝術或哲學等深奧的主題進行熱烈討論。

當關係剛開始發展時，很適合在約會時一起觀賞運動比賽，因為他們是狂熱的運動迷。若你不太了解你們觀賞的比賽，讓他們講解給你聽，那將會是件刺激有趣的事。

在出席重要約會前，好好地小睡一番。牡羊座不會特別注意時間，你們可能會不停地玩，一路玩到凌晨。當其他人都已經沒力時，牡羊座的人反而越玩越起勁。

一定要把你遇到的問題都告訴牡羊座，他們不吝惜付出自己的時間與金錢，也很樂意給予建議與同情。這麼做還有一個好處，在任何情況下，牡羊座都對自己該做的事深信不疑，你將得到直接且清楚明瞭的回覆，而不是模稜兩可的答案。

請特別注意，絕對不要試圖命令牡羊座；他們不知道如何聽從別人的指揮。如果你想使牡羊座抱持某種想法，你必須讓他們覺得，這種念頭是自然產生的。

如何吸引獅子座？

若你用你的行動、關心，以及無止盡的讚美，來表示你對獅子座的人崇拜得五體投地，你總是能說服他們。如果你真的這麼想，日子會過得很舒服。如果你不這麼想，請假裝一下，獅子座不會懷疑你的誠意，因為他們認為自己就像你說的那樣美好──他們不會覺得這些讚美太過離譜。

另一個方法就是讓他們覺得有趣。他們有很好的幽默感，也喜歡有人逗他們開心。

和獅子座一起參加文化活動準沒錯（尤其是帶有預告性質的那種）──陪他出席畫廊的開幕酒會、電影首映會，或某位作者的新書預告會。

獅子座男人最受不了的，是女人化濃妝；獅子座女人最受不了的，則是約會對象很小氣。

請記得，獅子座（無論男女）都認為自己配得上最好的東西，他們會坐頭等艙去旅行。若你想使獅子座女人留下深刻的印象，請放膽花錢、預訂最好的貴賓席；不要對著餐廳帳單皺眉頭，也不要忘了準備鮮花、香檳，以及打電話給她。若你想令獅子座男人印象深刻，請在肉舖買最頂級的牛排，同時也不要吝惜準備美酒。如果他帶了瓶好酒來（他將會這麼做），請誇讚他做出的絕佳選擇，接著再讚美這瓶酒的香氣與滋味。然後，秀出你的終極驚喜──冒著火焰的甜點，或是在餐後飲用的白蘭地；記得維持高級的氛圍。

如何吸引射手座？

射手座的人幾乎對任何事都感興趣，要跟他們開始交談並不難。當他們滔滔不絕地談論自己最喜歡的話題時，他們會覺得善於交談的你很迷人！

詢問他們的工作、朋友、讀過的書，乃至對時事的看法；若你正好喜歡小動物或戶外活動，就已經成功了一半。

想了解他們的興趣與窺探只有一線之隔，不要跨越那條界線，射手座會提防任何試圖逼迫他們的人。

如果談論寬泛的話題讓氣氛很冷，不用擔心。等你們再熟一些之後，情況會有所改善。你可能會發現，你的問題其實在於，你會試著忽視射手座有時太過直白的問題。當他們逐漸了解你時，他們會希望你與他們分享心事，或尋求他們的建議。

射手座的人喜歡在戶外約會──在星空下跳舞、參加室外演唱會、在海邊野餐、從事滑雪或帆船運動。他們通常會避免大型聚會或離家太近的地方，因為他們無法忍受行動受到限制，或者被束縛。

絕對不要侵犯他們的自由，或因為你的情感需求而介入他們的私生活；你也最好不要太相信他們的承諾，那些話船過水無痕。

好好地享受和射手座在一起的時光，但不要覺得你們已經簽訂了終身契約，因為射手座的人並不這麼認為。然後，當這段感情結束時，不要後悔地回顧，射手座不會這麼做。

(本文摘自卡蘿爾．泰勒著《占星教科書：英國占星學院教務長主筆、DK製作，啟動連結象徵元素的解盤技藝》，楓書坊提供)

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