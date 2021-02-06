台式早餐的誕生 美X美的進擊

以多元化來說，沒有任何一種餐飲類別的產品種類可以繁複過於早餐店。

常言道：「無心插柳柳成蔭，台式早餐賣成精。」

好，下句是我瞎掰的，不過台式早餐的誕生確實是場意外的驚喜。

據聞，一九八○年代，台式早餐店創始人林坤炎先生，起先是想效仿老美在棒球場上吃熱狗漢堡的文化，於是起心動念，想靠著小本生意養活一家老小，如此而已。但天不從人願，棒球場旁的流動小販眾多，各持千秋，熱狗漢堡這樣的新興文化未能成為亮眼之星，畢竟人類是保守的動物，面對自己無法理解的事物總是不敢輕易嘗試，因此林坤炎先生小攤生意只能宣告失敗。

但就在此時，台灣餐飲界突然來了一隻拔山倒樹的巨獸：麥當勞。

一九八四年一月，首間麥當勞在台北開設，影響了整個台灣，有了麥當勞這個強大的美國品牌做靠山，漢堡熱狗這類的食材突然之間不像畸形怪獸，反而顯得陽光時尚。不過麥當勞中終究是舶來品，在當時非常昂貴，起碼阿佐是只有考試考第一名並且還要滿分，我爸媽才會勉為其難帶我去吃的那種級別。

誰能抵擋如此邪惡的誘惑？

山不轉路轉，小攤餐車亦然。生意人的小腦袋瓜兒總是特別靈動，林坤炎先生燃起希望，將眼光放在距離台北市立棒球場不遠處的育達高職旁，畢竟莘莘學子總是接觸流行文化的先鋒。

果然不出所料，搭上麥當勞的風潮，再結合台灣經濟高飛的年代，多數婦女走出家庭求職，已無暇顧及心肝寶貝的早餐時光，林坤炎先生的小攤車就像天外飛來一位名廚，瞬間解決縈繞在家長心中的早餐難題，接著順水推舟，將盛況火爆的早餐生意在八德路上立下門面，並將其更名為「美而美」，新一代台式早餐就此誕生。

其後，美而美一不做二不休，畢竟沒有將軍會嫌自己版圖大，索性開放加盟，將美而美打造成連鎖產業。顯然這樣的決策很正確，順應後勢看好的速食趨勢，加上投資金額小，這讓許多人捧著金，紛紛表示願被納入麾下，跟著總公司的腳步，在學校、補習班的周邊地區，以學生為主要客群，早上賣日間部學生，下午賣夜間部學生，打著廉價速食策略，研發出符合台灣人口味習性的「台式漢堡」、「台式三明治」等中西合併餐點，開拓出全新的早餐風貌，共創台式早餐的榮景。

私認為，美而美是台灣飲食發展中相當重要的一環，無疑能稱為「台灣奇蹟」。

以多元化來說，沒有任何一種餐飲類別的產品種類可以繁複過於早餐店。台式早餐囊括了以太平洋到大西洋、北極到南極、中式到西式、油膩厚重到清爽無負擔，甚至把爺爺奶奶爸爸媽媽那年代的早餐也都拉進來一起開轟趴，諸多口味餐點任君挑選，還有很多OL會特地選擇冰奶茶搭餐，順便替身體做體內環保。

更重要的是，台式早餐完全學習到了麥當勞的精髓，妥善地將食材製程SOP化，使得早餐店的產品種類再怎麼複雜，都只消一個懂得把食物加熱的「大廚」站在煎台前，就可以將所有料理易如反掌的端上顧客面前，完全仰賴食品加工與食材前置處理。

實在是餐飲界奇才。

不斷被覆寫的早餐文化

早餐曾經像集體潛意識般，深植在每個人的腦海中，占據著極其重要的地位，被賦予著極高的使命感。

在農村社會時代，多數人從事的生產行為都以家庭為核心，日出而作、日落而息，操忙繁瑣細碎的農事與家務，致使用餐時間必須精確、必須飽足，才能接續馬不停蹄的粗重體力活，其中早餐為每日之始，尤為重要。如此，整家子的人，由打理家務的負責人，通常是女性，如祖母、母親、嬸嬸等，略施小展，燒上幾碟菜，配上白米或粗糧，是原始的早餐型態。

放眼東亞，不僅台灣如此，中國、韓國、日本皆是如此。

爾後，隨著工商時代的發展，雖然財富確實越趨自由，但繁忙的腳步不曾減緩，反而日益漸增，加上女性漸漸走出家庭，家人圍坐吃著家庭式早餐的現象漸漸式微，這樣的發展衝擊，無一人倖免。人們疲於奔波，早晨能再睡五分鐘是世間最幸福的事情，因此除了少數人會上所謂的食堂或餐廳享用早餐之外，絕大多數的人都轉向快速便利的方式來補足晨間熱量，比方麵包、麥片，或便利商店的三角飯糰等等，而且根據許多街頭訪問，我們甚至可以發現，早餐選擇性相對較少的地區，會出現多數的年輕人會略過早餐的現象。

幸也，在台灣發展歷程中，有不少早餐店的存在，從早期的燒餅油條豆漿店，到近期已美而美為首的連鎖早餐店。這些店家順應著快速高效的時代趨勢，同時又能提供我們源源不絕的早餐種類，不斷變化革新，創造出五花八門的食款，降低工商社會對飲食習慣的衝擊，替台灣寫出特殊的早餐飲食文化。

我常常在想「懷舊」跟「古早」這兩個詞，其實是相對的：有新的事物誕生，才得以衍生出舊的概念，它們並非絕對，而是隨著時間的推演，造就出一波又一波的懷舊浪潮。

也許，對祖輩而言，最懷舊的早餐也許式是地瓜飯配醬菜；對爸媽那代來說，兒時的早餐記憶是稀飯或包子，也許家境優渥的叔叔阿姨還會喝上一碗牛肉湯。 而如今，隨著西式早午餐的崛起、一六八斷食減肥法的影響，台式早餐的未來樣貌究竟為何不得而知，不過可以確認的是，對於我們這種九○後的黃口孺子來說，到老時心中想望的，絕對是以美而美為首的「山寨西派台式早餐」。

(本文摘自范僑芯著《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，時報出版提供)



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