巷弄裡的台灣味》直搗上班族心窩的百元熱炒

百元熱炒的風潮四起，儼然成為台灣各大繁忙都市人的避難所，撫慰著人們的心靈。

經濟的浪潮，總是一波又跌，一波又起，股市也總是讓人歡喜讓人憂。

股市好的時候，人人都懷抱著發財夢，什麼事情都不用幹，一股腦就把錢全砸進股票市場，打算翻倍收成、坐享其成，富豪貴婦們早上炒完股票，下午就去飯店高級自助餐海吃一頓，或是上館子吆喝幾道頂級手路菜，絲毫不手軟，人人都是消費大戶；反之，股市慘烈的時候，雖然高端飲食隨著經濟退場，但食乃天下之大事，平價飲食是塊永不退潮流的大餅，只要顧客流動及消費到達水平以上，搭配著不算太高的技術門檻與投資金額，都不至慘澹收場，因此造成許多業者，將眼光瞄準平價餐飲業。

台式百元熱炒店的誕生背景，便是如此。就像因受到敵人攻擊而躲在桃子裡出逃的桃太郎，雖然誕生在平凡家庭，卻有著不平凡際遇，帶領台灣展開新的餐飲局面。

一九九○年的台灣股市，在年初雖創下破一萬兩千點的傲人紀錄，但隨之而來的國際戰事爆發，加上島內政治動盪，自三月開春，便跌到兩千多點。二○○年以後，又因為科技泡沫，造成股市再次下跌。

不過，就像孫燕姿唱的《綠光》所述一般，「股民always不會卻步oh∼」他們總是期待著一個幸運和一個奇蹟劃過他們的生命裡，經過無數次的痛定思痛，重新打起精神，想想轉換什麼跑道，好好儲備就緒，等待黑暗世代結束，再好好拚搏一次！

於是，「再出發，恩免驚，咱是勇敢的小當家。」高級館子紛紛倒閉，沒關係，我們能探探平價的館子啊！此後，台北街頭便開始有「一百活海鮮」、「九十九快炒」、「百元熱炒」等等的餐廳字樣在街頭橫行，長安東路更是首當其衝的一級戰區。

但其實百元熱炒與台北合拍，也不單單只是透過金融危機患難見真情如此簡單而已。

一來，台北有著全台最大基隆漁市崁仔頂撐腰，半夜三更手刀殺去基隆採購海鮮，僅僅不到三十分鐘車程，既能夠在第一時間搶下新鮮漁貨，還能夠在食材成本、運送費用上取得先機，這也是為何許多百元熱炒店都主打著「百元活海鮮」的原因。

二來，很多人會將台式百元熱炒與香港大排檔以及日本居酒屋兩者並列為都市人的天堂。沒錯，我們不難發現，這樣的庶民餐酒館常態性地出現在生活節奏緊湊、壓迫感數倍放大的城市，尤其是亞洲。請不要被金城武的外表矇騙，「世界越快，心，越慢。」這句台詞是騙人的，請你看看自己下班後肚子飢餓的速度，就能知道在慣老闆的各種壓榨之下，只有爆肝死亡之後，心才會變慢，而且還是直接停止，超冷靜。

成群結隊下班族，滿腹苦水無處吐，回家得當孩子奴，不如來杯啤酒補。

百元熱炒的風潮四起，儼然成為台灣各大繁忙都市人的避難所，撫慰著人們的心靈。

(本文摘自范僑芯著《巷弄裡的台灣味：22道庶民美食與它們的故事》，時報出版提供)



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