辛丑年投資運勢 易經專家陶文老師開講
2021辛丑牛年即將來臨， 疫情會結束嗎？ 股票漲翻天還能追嗎？易經財經專家陶文老師透露，就「辛丑年」太歲五行氣數角度來說，這一年的經濟發展並不理想，不過就「熱錢派對」沒有結束，反而獲得了聯準會的加持看來，投資人需要提防的不會是「通縮」問題，而是衍生性的「投資陷阱」。再加上台灣經濟運又占得了【雷地豫卦】，保守心態可以預見，但等待機會與創造機會的氣氛，卻值得關注。(推薦閱讀：2021台股卦象 熱錢派對持續 強者恆強)
陶文老師在新書《2021牛年開財運賺大錢》解讀台股高低點，剖析電子股、傳產股、金融股、營建股及生技股2021年投資機會，並分析歐、美、中國大陸等國內外股市發展。十二生肖的流年運勢、事業運勢、財利運勢、情緣運勢之外，也針對每個生肖規劃不同的開運風水，協助提升貴人磁場、增加事業財運。
想了解新一年趨勢以及如何布局旺財旺運好風水，陶文老師將於30日推出 「2021年開財運賺大錢新書發表與趨勢預測免費講座」 ，歡迎有興趣民眾參加。
主題：2021年開財運賺大錢新書發表、趨勢預測與風水開運講座
主講人：陶文理事長
時間：2021年1月30日（六）下午2點至4點。
地點：陶文未來學研究發展中心
地址：台北市建國北路二段123號5樓
報名電話：（02）2518-9633
網址：陶文未來學