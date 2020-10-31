享受台灣茶》外國王室最愛的東方美人茶

福爾摩沙烏龍茶是茶芽前端長有白色纖毛的白毫烏龍茶，亦稱東方美人茶。

過去曾有「三箱（一箱十五公斤）烏龍茶的價錢相當於一棟房子(註1)」的時代。其中所說的烏龍茶，正是福爾摩沙烏龍茶。福爾摩沙烏龍茶是茶芽前端長有白色纖毛的白毫烏龍茶，亦稱東方美人茶。

這種茶其實是偶然的產物。茶園的經營除了茶樹休眠的冬季，幾乎沒有休息。每年春季在穀雨之前開始採茶，慢慢迎接收成的高峰期，結束採收後又會長出新芽。但一不小心疏於留意， 茶樹的縫隙之間會長出雜草，使茶葉遭受蟲害。

水稻害蟲浮塵子 (註2) 啃咬過的茶葉會變紅且停止生長，葉子前端捲曲。但茶農捨不得丟，於是製成茶。他們將這款茶送給歐美貿易商試喝，卻意外大獲好評。

由於喝來味道甘甜清爽，帶著濃郁蜜香，茶湯為深橘色，與最高級茶相比毫不遜色，此茶後來以高價賣出。茶農將此事告訴鄰居，卻遭訕笑「椪風 (註3) （客語的吹牛）！」，於是有了椪風茶這個稱呼。椪風茶在英國 (註4) 極受好評，還以「東方美人茶」之名獻給王室。

此茶另有香檳烏龍茶這個別名。在福爾摩沙烏龍茶裡滴數滴白蘭地，喝起來有如香檳般美味，在歐美國家遂稱為「香檳烏龍茶」。

出乎意料偶然誕生、風靡一時的福爾摩沙烏龍茶，是每年芒種（六月初）前後，在無風悶熱的日子大量出現的浮塵子帶來的恩惠。被浮塵子啃咬過的茶葉，便會在樹上開始發酵。此茶之所以珍貴，與香蕉在樹上成熟與收成後成熟的差異有些類似，以浮塵子為媒介在樹上發酵的茶與人工發酵的茶有著明顯的差異。

加上浮塵子不會啃咬整株新芽，而是依喜好啃咬茶芽。未被浮塵子啃咬的茶便是不美味的夏茶，採收時要選大熱天顏色變紅的茶葉。更重要的是，為了讓浮塵子啃咬，絕對不能使用農藥。

白毫烏龍茶可說是高級烏龍茶的代名詞，佳品葉短厚實，如同其名，紅黃白褐綠五色交雜的茶葉長著白色纖毛。白毫烏龍茶現在也以高價賣出，年產量不多，約五萬斤 (註5) （三十噸），主要產於苗栗縣（頭屋、頭份）、新竹市（北埔、峨眉）、桃園市、新北市。 試著將福爾摩沙烏龍茶倒入香檳杯喝喝看。直接從茶葉上注入熱水，邊欣賞一心二葉在琥珀色茶湯中舞動的姿態邊細細品味，能體驗勝過香檳的享受。

1. 三箱烏龍茶的價錢相當於一棟房子： 十七世紀中葉， 英國海軍部高級官員塞繆爾． 皮普斯（Samuel Pepys）在生前的日記中曾寫到「僅一百克就等於一般職人日薪的數十倍」，可見茶葉曾經是非常高價之物。

2. 浮塵子：台灣稱為小綠葉蟬，日本寫作雲霞等，分類上屬於蟬的同類。種類多達百種，體長多為五公厘左右，以細長的口針吸食植物的汁液。盛夏時大量出現的白背飛蝨等會隨著溫暖的西南風展開大移動，原因目前仍不明。

3. 椪風：原本寫作「膨風」，由來是青蛙的肚子，意指吹牛。購買食用蛙要盡量挑選身體圓胖的青蛙，但圓鼓鼓的肚子裡其實都是氣體，由此衍生出吹牛之意。

4. 英國： 英國的喝茶習慣始於王室。英王查理二世之妻凱薩琳王后將喝茶的習慣從葡萄牙帶至英國推廣。之後快速滲透民間，成為國民飲料的茶也普及至英國人移民的美國等地。

5. 台斤：一台斤＝六百公克

(本文摘自池上麻由子著《窮究台灣茶：如何選購、享受台灣茶》，采實文化提供)

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