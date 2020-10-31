享受台灣茶》愈陳愈香的陳年烏龍茶

陳年茶是每隔二至三年確認狀態進行烘焙，熟成二十年的陳年茶約可保存半世紀。

當新味隨著時間消失，大部分的茶會變得沒那麼好喝。不過，茶葉內層儲存香氣或鮮味的高級茶喝起來會依然美味。

紹興酒的標籤上常寫著「陳十年」等熟成年數，台灣的烏龍茶也有像酒一樣擺放數年進行熟成的上等茶。若是部分發酵茶，並非所有茶都能進行熟成，這個原理與佳釀酒相同。必須是品質好的葡萄酒和烏龍茶才能進行熟成。

成為陳茶（陳年茶）的首要條件是，茶葉品質好的茶。由於茶葉內所含成分豐富，沖泡之後，即使茶湯冷卻仍保有香氣。這樣的茶在台灣稱為「帶水香」。

要種出帶水香的茶，條件是年輕土壤和年輕茶樹。尤其是開墾原生林栽培的茶，不需要施肥，順其自然健康生長就能成為優質的茶。但製茶者的技術也會有所影響，只有經驗老道的人才判斷得出茶的熟成年數。

陳年茶是每隔二至三年確認狀態進行烘焙，熟成二十年的陳年茶約可保存半世紀。歲月孕育而成的陳年茶有著類似普洱茶的風味，無刺激性，有益身體。

陳年茶確實有益身體，有報告指出因茶醉（或稱醉茶）而感到身體不適的人，飲用「陳二十五年凍頂烏龍茶7」後，不舒服的情況就改善了。另外像是腸胃差的人，或空腹時飲用發酵程度低的茶，有時會覺得頭暈目眩、噁心想吐。這時候喝陳年茶，噁心想吐的感覺就會消失。彷彿具有藥效的陳年茶，高齡者或體質虛弱的人也能安心飲用。

(本文摘自池上麻由子著《窮究台灣茶：如何選購、享受台灣茶》，采實文化提供)

延伸閱讀



酸度、香氣… 咖啡品嚐掌握8大重點

烘焙一鍋屬於自己的咖啡

喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人