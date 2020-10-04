男版林青霞 相知相惜張叔平40年

我最親近的男性朋友是張叔平，相信他比我的家人更了解我。

我們總是呵護對方，是那種兩肋插刀、互相扶持的朋友。

一九八O年在美國加州拍《愛殺》時認識張叔平，彼時一見到他就有似曾相識的親切感。 那段日子，叔平每天腳蹬一雙又髒又舊的白球鞋，一件不起眼的軍綠短風衣，男明星覺得他那件風衣好看，也要去買一件，原來那件是名牌Giorgio Armani，價錢貴得不得了，男明星咬著牙買了下來，我問叔平既然穿那麼貴的衣服，為什麼不買雙新球鞋，他說他喜歡這樣。誰知道幾十年後，潮流居然時興起又髒又舊的球鞋來。

著作設計出自他手

至今四十個年頭，我們的交往沒有間斷過。我在香港拍的電影百分之九十的造型是出自他之手。我出的三本書都是他設計的。在拍攝電影中等候打光時，我們常常瞎掰，有一次我說：「我將來如果嫁給一個很有錢很有錢很有錢的老公，你來幫我裝修。我要洗手間地上鋪滿厚厚的黃金楓葉，你到我家來我就撿兩片金葉子給你。」我們兩個越講越覺好笑，就這樣說說笑笑消磨了不少快樂時光。

日子一天天過去，三十九歲那年我嫁到香港，婚後家裏的裝修理所當然是張叔平設計的，雖然洗手間地上沒有鋪滿金色的楓葉，但在他生日那天我送了兩片楓葉作為他的生日禮物。我六十歲那年先生送了一間公寓作為我讀書、寫作和招待朋友之用。我跟叔平說，我要視線範圍內每一個角落都是藝術，他做到了。走進公寓就等於走進我的理想世界，每一個眼睛接觸到的地方都是藝術，他大如書桌、椅子、枱燈、床鋪、被單，小如刀叉、碗筷、酒杯、杯墊，每樣東西都仔細到我心裏去，我不時會發現他巧妙的心思。我跟他說，這個裝修到我老了都不會改變。

台北拍《東方不敗》歌曲MTV。圖／林青霞提供

共同分享開心悲苦

我跟叔平無話不談，最開心的事與他分享，痛苦悲傷時對著他流淚，他的反應也另類。年輕時有一天為感情事困擾著，茫茫然從我住的九龍新世界公寓走到北京道良士大廈按他家門鈴，那天我戴著副寶藍緄細銀邊的小橢圓太陽眼鏡，穿著件藍灰色大風衣，他一開門我就往他床上撲，趴在床上自言自語道出我的煩惱，過了一會兒才坐到窗前背著光的單人椅子上，他在我對面聽我說話，我一邊說一邊熱淚滾滾而下，他定定的看著我輕輕的說：「你這樣很好看，臉上帶著笑，藍色鏡片底下流出大粒的淚珠很好看。」我掛著兩行淚嘎嘎嘎的笑了起來。他又說：「你剛才從門口跑到我床上，風衣飛起來的樣子真的很好看。」他勸都沒勸，我的煩惱已經不見了。

九龍新世界公寓是個寂寞的居所，住進去的人都是單身，我不拍戲的時候一個人在香港真的很孤單，當年不看書、不寫字也不交朋友，只知道拍戲。有一次叔平到我小公寓來，我突然想起晚上無聊時自己用拍立得（Polaroid）拍的三張照片，拿出來給他看。照片用釘書機釘成一排，我一邊哼著歌一邊把照片慢慢的從打橫的信封裏往上拉，他好奇的看我搞什麼花樣。看完我把信封封好，小心翼翼的收起來，走進臥房換上舒服的白色浴袍，打了個電話，準備一會兒跟他聊天。出來時他已起身說要走了，我有些莫名奇妙，都還沒說上話呢，但他的眼神驚恐，彷彿是落荒而逃。

三十年後的一天我跟叔平和Jaffe在半山公寓聊天至深宵，想起那次看照片的事，便問他當時為什麼突然走了？是不是怕我色誘他？他說已經忘了。我三十年前給他看的照片是從頭到腳全祼的。

台北拍《東方不敗》歌曲MTV。圖／林青霞提供

六十大壽趕工禮服

我參加金馬五十頒獎典禮那回，他覺得我那件露肩大紅禮服，上面應該罩件薄的紅色雪紡披肩，遮一遮腋下的贅肉。他身在北京臨時幫我做，再請人帶回香港。多年來他過生日，晚上都會接到女高音唱一句「 Happy birthday to you～～～!」尾音拉得又抖又長的電話，頭兩年他會問「是誰？」我就哈哈哈大笑。他六十歲生日那天我唱完女高音，問他怎樣慶祝生日？他說沒有慶祝。問他在做什麼？他說：「在做你的披肩。」那天是他六十大壽，這個大生日，他竟然在為我的小披肩趕工。

有一陣子叔平身上長疱疹，疼痛難耐，還得陪我去服裝店買衣服，等我試好衣服出來，見他歪在椅子上打盹，我心疼得想流淚，那段時間再有需要我也不捨得拉他幫忙了，他很敏感，問我是不是不想找他做，天曉得，我向來把他的話當聖旨。

塑造美女兼顧韻味

張叔平塑造一個美女，漂亮還不夠，氣質和韻味要有，那是他最厲害的殺手鐧，也是他的獨門武功，別人學不來的。一九八三年拍《我愛夜來香》，他讓我身穿一件黑色大墊肩、收腰、窄裙、露背、後面開叉的洋裝，額前波浪腦後梳起的髮型，黑色帶骨透明絲襪，腳踩黑色三寸高跟鞋，妖嬈中透著高貴。我這身打扮站在那兒活活的天字第一號，以前在台灣演的都是長髮披肩的純情玉女，走起路來規規矩矩，張叔平還教我怎麼樣扭著屁股走路。

我拍的第一百部戲是《東邪西毒》，每次到澤東電影公司就看到門外堆著幾大捆顏色舊舊的布，電影卻遲遲不開工，叔平忙著把新布做舊，再做得有皺摺。以前的古裝戲男人一律戴頭套，女人則頭髮梳起插上簪子，這次大創新，男的女的都披頭散髮，穿著舊舊皺皺的長裙，叔平顏色搭配一流，我們這些演員穿梭在陜西榆林洞窟裏，形成一幅幅絕美的圖畫。

張叔平是殿堂級人物，人人都阿叔阿叔的尊稱他，只有我是操著台灣女孩嗲嗲的口音叫他「叔平」。他在自己的專業領域裏非常權威，說一不二，沒有人敢不聽他的，可是一旦到了領獎和應酬場合，他便不知所措，他的心裏總是住著一個害羞的小男孩，最怕和正經八百的大人交際，凡是一些官樣場所或是有些不想去的地方，他會自動消失得無影無蹤；如果推不掉非去不可的話，他就先把自己灌得半醉才出場，出了場不多話也不笑，像是全世界都得罪了他似的。跟他熟了以後才知道，原來他有社交恐懼症。

得獎無數淡定看待

張叔平在海內外電影頒獎禮獲得的獎項太多了，數也數不清，包括2000年坎城影展卓越技術大獎。2014年他獲美國奧斯卡金像獎最佳服裝設計獎提名，我聽到消息興奮得打電話跟他道喜，卻被他教訓一頓：「你們這些人真是的，有什麼好那麼高興的，好像給外國人提名就很了不起似的，有什麼不同。」我猜肯定很多人都跟我一樣聲音提高八度的跟他道喜，雖然吃了一記悶棍，我內心卻是敬佩他有這樣的胸襟，這樣的淡定。確實，他的才華已不需要別人來評定。 張叔平的手指就像魔法杖，經他一點撥，電影的層次即刻提升，演員的演出因而加分，偶像歌星脫胎換骨。所有的大明星大美女都愛他，但是，很抱歉，我才是他的最愛。 有人說我們兩個很像，我們也自認為我是女版張叔平，而他，是男版林青霞，與他相知相識是前世修來的。 《東成西就》現場。圖／林青霞提供

(文／林青霞 中國時報C1星期人物)

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