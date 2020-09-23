在家享用星馬早餐！Kaya香蘭咖椰醬食譜公開

咖椰醬（Kaya）是一種在馬來西亞及新加坡常見的甜點醬料，馬來語中的Kaya 表示豐富，指成品有著非常豐富的味道及質感。咖椰醬是用雞蛋或鴨蛋、砂糖及椰漿…等材料隔水加熱煮至濃稠而成，可用來塗抹麵包或製作甜點。咖椰醬的起源不可考，但普遍認為是由馬六甲的葡萄牙後裔發明，因為16 世紀時馬六甲被葡萄牙佔領殖民，咖椰醬與葡萄牙傳統美食Doce De Ovos 非常相似。

咖椰醬通常有兩種版本，一種是添加了香蘭葉製成，色澤為綠色，帶有芋頭香，而另一種則沒有添加香蘭葉，色澤為淺棕色。製作過程使用隔水加熱（Bain-Marie）的方式熬煮，才能防止雞蛋凝固結塊，煮出細緻滑順的成品。

咖椰吐司是新加坡連鎖咖啡店亞坤（Ya Kun Coffeestall）的招牌產品，是由從中國海南移民到新加坡的黎亞坤與太太開發出來的。將炭烤至酥脆的吐司麵包橫剖成兩半，再塗抹自製的咖椰醬與切成薄片的奶油，搭配淋上醬油的半熟蛋及咖啡，這就是亞坤最出名的早餐。幾年前到新加坡曾經吃過一次，到現在都還念念不忘。咖椰醬材料很單純，很適合家庭操作，如果沒有香蘭葉就直接省略做成原味咖椰醬，其餘作法完全相同。

材料 （份量：150g）

a. 香蘭咖椰醬 香蘭葉3 枝（約18g）

椰漿（椰奶）100g

細砂糖45g

雞蛋1 顆（淨重約50g） 註：椰漿可以用罐頭包裝或使用椰奶粉沖泡 b. 香蘭咖椰吐司 吐司2 片

冰的含鹽奶油30g

香蘭咖椰醬適量

1.香蘭葉淸洗乾淨剪小段，放入果汁機中，加入椰漿再攪打成泥狀，備用。

2.將香蘭椰漿湯汁過濾出來。 3. 加入細砂糖及雞蛋攪拌均勻。

4. 另外取一個較大的盆子，加水煮至沸騰。 5. 使用隔水加熱的方式，以中火加熱，一邊煮一邊攪拌。 6. 煮至攪拌的時候出現「明顯濃稠的漩渦狀」，即可離火（約10-15 分鐘）。

7. 放至完全冷卻，裝入煮沸晾乾的玻璃瓶中。

製作香蘭咖椰吐司

8. 將吐司2 片烤至酥脆。 9. 在吐司表面抹上香蘭咖椰醬。 10. 將冰的含鹽奶油切成4 小片。

11. 最後放上奶油切片夾起，即可享用。



(本文摘自Carol胡涓涓著《Carol的世界烘焙地圖：到不了的地方，就用甜點吧！》，幸福文化提供)

延伸閱讀

名廚公開醬汁配方 麻婆拌麵vs.擔擔麵

如何品嚐琴酒？跟著專業品酒人三步驟

酸度、香氣… 咖啡品嚐掌握8大重點