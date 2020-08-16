江振誠不悔捨米其林2星 感謝泰籍妻鼓舞人生

台灣米其林2星主廚江振誠的紀錄片《初心》，記錄他2年前決定停掉位在新加坡的頂級法式餐廳「Restaurant ANDRE」，並歸還米其林2星的心路歷程，同時也拍下他與泰籍老婆Pam的互動。 江振誠分享，當年他赴新加坡全心投入主廚事業，全因Pam的積極主動才有機會結為連理。

江振誠與Pam相識7天就交往，是女方主動透過簡訊告白；2人交往3個月結婚，也是女方透過簡訊求嫁，江振誠笑說：「我不希望交女朋友、結婚而改變我的廚藝之路。如果她沒告白，我不會跟她在一起，那時的我看待事業就像是殺手，出任務、收工，心無旁鶩。」

評審過程如電影

經營Restaurant ANDRE那些年，模特兒出身的Pam也從基層做起，跟江振誠一起為餐廳打拚，說起來也算是天作之合。Pam形容自己像是隨時在生氣的狒狒，江振誠像是安靜沉穩的大象，江振誠補充說：「我是靜、她是動，我們比較像是戰友，是背對背打仗，我看到的、她看不到，某種程度上我們必須要一起工作，我16小時都在餐廳，不然我們也沒其他時間可以見面。」

回憶米其林評審到店那天，江振誠說就像是布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演的電影《天菜大廚》那般，因為新加坡很小，幾家頂級餐廳都會交換情報資訊，大概知道是哪天評審會到店用餐，但不知道評審是哪位「客人」，於是餐廳員工全天繃緊神經備戰，直到對方用餐完畢才表明身分。江振誠說：「雖然全程戒備，但我們沒有緊張、慌亂失措，把每個餐點順順的送出去，就好像練功一樣，幾分力就是幾分功，非常自然。」

走進校園辦演講

拿到米其林2星及全球50最佳餐廳後，許多人都看好江振誠會繼續往上衝，但他卻在顛峰喊停，毅然決然回到台灣。之後的2年，他開始把目標轉向教育台灣新一代的餐飲業新血、走進校園演講，讓大家更認識「台灣味」，「有想過如果沒收掉餐廳，我的心態應該還在掙扎、不滿足，想著怎麼讓自己更好，或許不會像現在這麼開心，所以這個決定是對的，現在的目標更值得我花時間。」紀錄片21日上映。