30年磨一劍 吳興國巧中生妙

國家文藝獎得主吳興國，推廣京劇30多年，一心為京劇找出路，他表示，傳承京劇、編創新編京劇，最重要的事情仍是要把基本觀念想清楚，「基本學好了，熟能生巧，巧還不夠，還要到達妙的境界，那就是極致了，這可能一輩子達不到，但一定要把這標準放在心中才是。」

炎熱的夏天，吳興國帶著3名弟子朱柏澄、李軒綸、林啟豪，在排練場上，圍成一圈，一句一句教唱、示範，像是家庭教師，也像是運動場上的教練，練武戲時，要弟子一遍又一遍地從頭來過，從中體會身段的要領與訣竅。吳興國表示，「表演是在舞台上琢磨出來的事，老師能示範，但自己還是要多體會，一定要勤勞，多上台，熟悉了才能生巧，到達巧，就能再追尋更高境界了。」

改編《馬克白》受好評

1986年，吳興國改編莎士比亞《馬克白》，推出新編京劇《慾望城國》，結合西方劇本和東方京劇，被傳統京劇界視為離經叛道，但卻闖出一條路，為藝文界投下震撼彈，編舞家林懷民當時推崇：「舞台上好像冒了煙，觀眾們熱血沸騰。」這部作品成為台灣第一部受邀登上英國皇家劇院、法國亞維儂藝術節的作品，受到國際讚譽。

吳興國表示，傳統的訓練是根基，「當你按照傳統規則，扎扎實實地學習過，按照那樣嚴謹的節奏，控制住自己，之後要以此變化，創作新戲時，你已經有經驗了，要加入不一樣的故事情境、文化背景，會更有空間。」

心中時時有鑼鼓點

吳興國認為，傳統戲曲的鑼鼓點，是很好的訓練，心中時時有鑼鼓點，更是一名傳統戲曲演員很大的優勢，「鑼鼓點的變化，是為戲劇服務，但習慣了鑼鼓點，假如有一天要演一齣沒有鑼鼓點配合的戲，那該如何？我認為，那樣的鑼鼓點存在於演員心中，心裡的節奏感，可以好好掌握劇情的鋪陳。」

吳興國表示，他很樂意教學，但最怕只是來看看京劇是怎麼一回事，耐不住磨練，還沒想好自己要什麼的學生。不過，即使是上了舞台、成了角兒之後，吳興國認為，還有一件事情很重要，「當你在舞台上，觀眾對你喝采，你內心還是要有標準，自己真的扎實做到標準了嗎？永遠都要有第三隻眼睛，站在更高的地方看待自己的表現才行，不斷琢磨自己，是京劇演員一輩子的功課。」 (中國時報 李欣恬)

吳興國（左）親自為在《李爾在此》中演出李爾王的嫡傳弟子朱柏澄（右）上妝，細心指導上妝細節。圖／鄧博仁攝

為弟子上妝 交棒年輕人

吳興國即將告別舞台，他將逐一搬演過往經典作品，近期推出《李爾在此》，一人分飾十角。記者會前，他親自為嫡傳弟子朱柏澄上妝，細心教導妝容細節，傳承意味濃厚。

吳興國剪下過往演出《李爾在此》的劇照，貼在化妝箱上讓，朱柏澄觀察妝容重點，手拿棉棒點沾粉餅，邊化邊指導「這裡要勾起來」、「用力畫上去」，還不時回憶「記不記得這個粉餅我們找很久」。他先畫了朱柏澄半張臉，再讓朱柏澄拿起棉棒自己嘗試完成整張面容，大方放手讓弟子學習，猶如他對年輕人接班的期待。

《李爾在此》改編自莎士比亞作品《李爾王》，吳興國以京劇融合西方劇作經典，自2000年演出以來廣獲國際好評，近日將在國家戲劇院首度登場。吳興國的妻子、當代傳奇劇場行政總監林秀偉感性的說，當年《李爾在此》在法國誕生，只有她在一旁為吳興國化妝、打點一切，一路相扶持到現在，多了許多優秀年輕人在一旁，非常驕傲。

林秀偉表示，吳興國在台上演出這麼多年，當然會生病也會受傷，但他知道在國外演出，許多大媒體如《紐約時報》都眼睜睜看著要寫劇評，他不能丟台灣的臉，努力在多年間依靠熱情、生命力、意志力巡演20幾個國家。

吳興國為年輕演員的天分感到很驕傲，「他們未來不一定要演我的戲，但我希望未來珍貴的京劇實驗不要斷掉，敘說更現代年輕的故事，他們可以用我的經驗踩著我的肩膀往前走，一定會有閃亮的未來。」

對於走下舞台，吳興國表示，這是早晚的事情，只是有些捨不得，但多年間在國際演出，能為台灣做點事情，並打開戲曲的康莊大道，他感到很光榮。未來若有國際演出，他不排除再努力拚一拚，但確定會在這幾年間陸續封箱台灣演出，「比方說一年半後的國際藝術節等邀約，我提前知道了我就能衡量體力，加強訓練，讓台灣作品能繼續有機會在國際間露出。」(中國時報 王寶兒 )

吳興國（右）與弟子朱柏澄（左）。圖／中時報系資料照

融合西方元素 為京劇找出路

新冠肺炎疫情席捲全球，吳興國在這段期間特別意識到傳承的重要性，「這個年紀停滯一下，筋骨就開始有點問題。獨角戲都是我一人在演，非常辛苦，我想能不能藉此時與觀眾說這個難開口的決定，我必須面對每人都有走上舞台的時候，也有走下舞台的時候。」

吳興國從12歲就讀復興劇校（現國立台灣戲曲學院）起開始學戲，大學曾加入雲門舞集擔任舞者，退伍後向台灣四大老生之一周正榮拜師。但對京劇充滿理想的吳興國，卻也因不斷嘗試將京劇融合西方元素而跟恩師漸行漸遠，師徒倆人在周正榮過世前都未曾再聯絡。

吳興國對京劇實驗滿懷熱忱，但他得不到恩師支持，當時也不受台灣表演舞台看好，歷經幾回演出審查都遭退回，就在1998年宣布當代傳奇劇場暫停營運，並受法國陽光劇團總監莫努虛金邀請，到法國開辦工作坊。他將師徒決裂、他人不看好的眼光，融合莎士比亞經典，將自己打造成自我放逐、瘋狂而憤怒的李爾王，催生出以唱捻作打重新詮釋的《李爾在此》，20年來巡演廣受國際讚譽，今年也將首度登上國家戲劇院演出。

吳興國表示，創作《李爾在此》時，是他人生最不平的時候，當時他不斷自問是否要放棄戲劇創作，也在同時明瞭周正榮對他的寄望，他感謝恩師，若不是因為周正榮，他無法得到戲曲真正的精華，包含劇本、唱腔及表演空間的運用，以及面對情感的人生哲學，「我把我的一生放進《李爾在此》了，希望這次演出可以讓我覺得很圓滿。」 (中國時報 王寶兒 )

吳興國小檔案

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