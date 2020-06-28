在家享受悠閒氛圍 手沖咖啡入門攻略

手沖咖啡易學難精，找到好器具助則能幫助事半功倍，手沖壺從500元基本款到6000元電子款，產品價格迥異、各有勝場。但想追求咖啡口感或手沖帶來的悠閒氛圍，無論來自美、日、台，先挑個時尚與功能兼具的人氣手沖壺，就是最好的起點。

以手沖著稱的「猿田彥珈琲」日籍咖啡師網頭美代子表示，在日本咖啡廳多使用鵝頸、出水口偏細的手沖壺，因為更容易上手，但挑選重點其實是手感，若能沖得順手，甚至連茶壺也可當作手沖壺使用。

壺身設計 宛如藝術品

手沖壺選擇眾多，但國內外手沖冠軍或高人氣YouTuber示範愛用款，更適合初學者下手。美國品牌FELLOW推出的「Stagg EKG電子溫控手沖壺」受世界各地手沖冠軍喜愛，義式咖啡機PID溫控系統，內建溫度感測器、計時器，輔助消費者掌握溫度及時間，壺內防暴水片讓水流穩定、水柱易控制，新手也適用，加上壺身圓滑線條設計，甚至獲紐約MOMA現代藝術博物館永久典藏。

美國FELLOW Stagg EKG電子溫控手沖壺，白色簡約優雅。圖／翻攝FELLOW官網

防燙手把 符合人體工學

受到多位國內咖啡YouTuber做開箱影片愛用的台灣在地品牌Smart Z美國胡桃木手沖壺，雖550ml容量較小，不論沖煮手沖或濾掛都適合，特殊鷹嘴設計及防暴水片，較好控制水柱及沖煮高低差，304不鏽鋼材質可直火加熱，胡桃木的手把防燙符合人體工學，外觀設計精美又實用，外型也受消費者喜愛。

HARIO雲朵手沖壺VKB-120HSV，1200ml的大容量，符合想容量大且有預算考量的消費者，精品手沖剛興起時，便受眾多咖啡師喜愛，特殊鵝頸設計，穩定控制水流及流速，避免水柱過強導致產生咖啡澀味，底部寬闊受熱均勻且適用直火加熱。

手沖器具太多，想一次買齊，日本KINTO SCS鑄職人手沖架，手沖咖啡4件組，以線條及鑄鐵的材質，營造簡約質感，支架依消費者習慣調整，高顏值外表，就算不沖咖啡擺在桌上也能當裝飾品。

近年手沖與時尚悠閒質感做連結，各家手沖壺顏值升級，市面上甚至看到不少仿冒品，但如咖啡師私下透露，「臉長得像彭于晏，不代表身材跟他一樣。」魔鬼藏在細節裡，在沖煮手感、配重等細節，正版與仿冒必定有差異，消費者選購時也要特別留意。