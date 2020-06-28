在家享受悠閒氛圍 手沖咖啡入門攻略
手沖咖啡易學難精，找到好器具助則能幫助事半功倍，手沖壺從500元基本款到6000元電子款，產品價格迥異、各有勝場。但想追求咖啡口感或手沖帶來的悠閒氛圍，無論來自美、日、台，先挑個時尚與功能兼具的人氣手沖壺，就是最好的起點。
以手沖著稱的「猿田彥珈琲」日籍咖啡師網頭美代子表示，在日本咖啡廳多使用鵝頸、出水口偏細的手沖壺，因為更容易上手，但挑選重點其實是手感，若能沖得順手，甚至連茶壺也可當作手沖壺使用。
壺身設計 宛如藝術品
手沖壺選擇眾多，但國內外手沖冠軍或高人氣YouTuber示範愛用款，更適合初學者下手。美國品牌FELLOW推出的「Stagg EKG電子溫控手沖壺」受世界各地手沖冠軍喜愛，義式咖啡機PID溫控系統，內建溫度感測器、計時器，輔助消費者掌握溫度及時間，壺內防暴水片讓水流穩定、水柱易控制，新手也適用，加上壺身圓滑線條設計，甚至獲紐約MOMA現代藝術博物館永久典藏。
防燙手把 符合人體工學
受到多位國內咖啡YouTuber做開箱影片愛用的台灣在地品牌Smart Z美國胡桃木手沖壺，雖550ml容量較小，不論沖煮手沖或濾掛都適合，特殊鷹嘴設計及防暴水片，較好控制水柱及沖煮高低差，304不鏽鋼材質可直火加熱，胡桃木的手把防燙符合人體工學，外觀設計精美又實用，外型也受消費者喜愛。
HARIO雲朵手沖壺VKB-120HSV，1200ml的大容量，符合想容量大且有預算考量的消費者，精品手沖剛興起時，便受眾多咖啡師喜愛，特殊鵝頸設計，穩定控制水流及流速，避免水柱過強導致產生咖啡澀味，底部寬闊受熱均勻且適用直火加熱。
手沖器具太多，想一次買齊，日本KINTO SCS鑄職人手沖架，手沖咖啡4件組，以線條及鑄鐵的材質，營造簡約質感，支架依消費者習慣調整，高顏值外表，就算不沖咖啡擺在桌上也能當裝飾品。
近年手沖與時尚悠閒質感做連結，各家手沖壺顏值升級，市面上甚至看到不少仿冒品，但如咖啡師私下透露，「臉長得像彭于晏，不代表身材跟他一樣。」魔鬼藏在細節裡，在沖煮手感、配重等細節，正版與仿冒必定有差異，消費者選購時也要特別留意。
初學者入門攻略 選好必備器材
對於手沖咖啡初學者，專家建議，手沖壺、濾杯、濾紙、承接咖啡液的杯具是必備器材，可另外添購磨豆機、電子磅秤、碼表等，輔助控制手沖時間、克數及咖啡粉粗細；而且手沖咖啡須不停觀察、實驗、嘗試，過程中摸索出專屬自己的風味與食譜，這正是手沖的魅力。
在濾杯選擇上，網頭美代子表示，若喜歡喝單品、中淺焙咖啡豆，可選擇錐型濾杯，可帶出濃厚風味及香氣；若喜歡喝中深焙，則可選梯形濾杯，流速較慢，提升咖啡甜感、口感。
濾紙選擇，同樣也會影響手沖咖啡的風味展現。網頭美代子選用自家專利設計的Drippen濾杯時，若使用V60濾紙，杯壁中空設計，咖啡粉不受限制膨脹，完整萃取將風味帶出，因悶蒸可完整呈現，不論淺中深焙皆適用；若搭配特殊加厚濾紙，使水流均勻，咖啡口感更豐富。
至於手沖方法，根據不同咖啡豆會有些許差異，例如單品豆及淺焙咖啡豆，克數較重，水面下沉快速，故注水頻率比中深焙快，但基本手法一樣，溫和並漸漸地增加水量，不能讓水面降太多，以防澀味產生。她建議消費者沖煮手沖時，悶蒸將水快速繞圓注入咖啡粉，等待20至30秒，直至多餘氣體排出後，在水量變少前第二次注水，完成悶蒸，漸漸增加水量，之後將水面提高，咖啡豆風味及個性便展現出來。
整個沖煮過程中，須觀察當時粉面狀態調整水量、水柱大小，若水量太少粉面乾硬有龜裂痕跡，水量太多粉集中沉澱中間，粉水分離，萃取適當時，粉牆隨時間慢慢上升，粉水一體，粉面無龜裂。
若消費者在家中需一次沖煮2杯以上，雖粉量變多，也須與沖一杯的時間一樣。咖啡萃取時間過長，會將雜味沖出，最佳沖煮時間包含悶蒸約在2分半到3分半之間，粉量建議12至15公克，水量則150至200毫升，如口味需加重，可增加粉量或磨細咖啡豆。
(中國時報 林欣儀)
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