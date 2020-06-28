2020《富比士》名人收入榜 凱莉詹娜登頂

《富比士》於6月初公布「2020名人收入榜」，冠亞軍均來自好萊塢最高調的卡達珊家族，冠軍由名媛金卡達珊（Kim Kardashian）同母異父妹妹凱莉詹娜（Kylie Jenner）以年收入5.9億美金（約175億台幣）奪下，亞軍則是年收1.7億美金（約50億台幣）的金卡達珊老公、饒舌鬼才肯伊威斯特（Kanye West），他不僅是最會吸金的音樂人，更首度加入身價10億美金的富豪行列。

年僅22歲的凱莉詹娜吸金力令人咋舌，本年度的豐收，來自1月時售出自創美妝品牌Kylie Cosmetics的51％股權給美國美妝巨頭Coty，交易總額估計高達12億美金（約355億台幣），被譽為史上最高額的名人事業交易。不過後續釋出的交易資料顯示，凱莉多年來大幅灌水美妝品牌的規模與獲利能力，加上疫情嚴重影響她的事業，讓原本去年登上10億美金俱樂部的凱莉，今年身家縮水至9億美金（約266億台幣）。

肯伊潮鞋吸金 肯伊威斯特雖有音樂王朝做後盾，但最大吸金能量仍來自他與愛迪達合作的潮鞋品牌Yeezy，光去年就締造約15億美金（約444億台幣）營收，但由於愛迪達負責製造行銷Yeezy設計的鞋子，肯伊只獲得約11％的利潤，去年金額約有1.4億美金（約41億台幣），總計肯伊目前的身價約13億美金（約385億台幣）。 榜上前10名的名人多為運動員，包括第3名、也是世界上最高薪的運動員、瑞士網球名將羅傑費德勒（Roger Federer）年收1億600萬美金（約31.3億台幣）；第4名葡萄牙足球帝王C羅（Cristiano Ronaldo）年收1億500萬美金（約31.1億台幣）；第5名阿根廷國腳梅西（Lionel Messi）年收1億400萬美金（約30.8台幣）；第7名巴西球神內馬爾（Neymar）年收9550萬美金（約28億台幣）；第9名「詹皇」勒布朗詹姆斯（LeBron James）年收8820萬美金（約26.1億台幣）。 肯伊威斯特（左起）與太太金卡達珊有意培養女兒諾絲威斯特成為饒舌歌手。圖／摘自IG

泰勒派瑞居第6

電影圈名人相較之下吸金力略遜一籌，排名最高的是搶下第6名的泰勒派瑞（Tyler Perry），他身兼演員、導演、製作人的《梅迪亞》系列電影，與其他多元作品締造年收9700萬美金（約29億台幣）。巨石強生（Dwayne Johnson）則以8750萬美金（約25.9億台幣）年收吊車尾擠進第10名，但仍保有最吸金演員的重磅頭銜。

(中國時報 徐定遠)

凱莉詹娜。圖／摘自IG

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