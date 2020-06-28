史上最強偶像！松田聖子風光40年 拒絕崩壞

去年一位美國作者在名為《史上最強的CEO》的書中，向500名日本男女調查各項人物排行，在「史上最強的偶像」項目中由松田聖子名列第1，得票數是第2名木村拓哉的2倍。日本音樂雜誌《滾石》5月介紹松田聖子最具影響力的10首單曲，盛讚「松田聖子就是一部日本流行樂史」。

松田聖子今年58歲，4月迎來出道40周年，5月她在官網首頁公開比基尼泳裝照，凍齡曼妙身材在粉絲間引起熱烈討論。一直引領日本女性偶像的她，從不和酸民愛用的「崩壞」有過連結，永遠以最好的姿態呈現，無論外觀、表演或是她的人生之路，讓眾多歌迷們視為典範。

開拓城市音樂新景

1980年代日本歌壇盛產偶像，松田聖子以「女性、偶像」嶄新姿態亮麗登場，不但創造髮型、服飾的仿效風潮，在松本隆、松任谷由實等多位當時仍是音樂界新人的詞曲添翼下，也開拓日本城市音樂（City Pop）新景象，其中包含伊能靜與林憶蓮都曾翻唱的〈Rock’n Rouge〉，詞曲充滿時尚感，描繪都會女性積極形象；日本年輕世代現正關注著城市音樂，也重新認識松田聖子的影響，台灣歌迷也在各歡唱APP上重溫青春時光。

據《日經娛樂》統計，2019年松田聖子在大飯店以宴會形式舉行「晚宴秀」（Dinner Show），是演出總場數最多的歌手，共計23場，前5名另包括鄉廣美、傑尼斯「V6」的年長組「20th Century」；松田聖子從1993年開始首場晚宴秀一直持續至今，近年參加費用為一場4萬日圓（約台幣11000元），僅次於矢澤永吉（6.5萬日圓）與五木寬（5.5萬日圓）。

晚宴秀上松田聖子必定會走下台，近距離與歌迷們接觸，展現高度控場能力，談話時參雜家鄉九州方言和平時聽不到的內容，讓粉絲親眼見到她親民的一面。現在的她即使演唱18歲時的出道作〈裸足的季節〉，充滿少女情懷的歌詞與旋律唱來依然毫無違和，以她的美妙聲線呈現女性的成長心境。她對圈中後輩的親和廣為人知，去年底在NHK國民節目《紅白歌合戰》表演結束後，遇後輩藝人仍說「你好」，而非工作場合客套的「辛苦你了」。

松田聖子40周年紀念LP粉紅色透明圓盤膠片象徵著她永遠的形象。圖／摘自網路

婚後未引退引譁然

松田聖子的女兒、歌手神田沙也加是聖子和第1任老公、男演員神田正輝所生，沙也加2014年為電影《冰雪奇緣》日文版「安娜」聲音演出翻紅，電影上映前日，沙也加發文貼出小學5年級時運動會上，與到學校為她加油的母親合照，表達對演藝界女王母親的複雜感念。沙也加之後結婚、離婚時，松田聖子都沒有公開發表意見，母女關係受到關注。

有著九州女性堅韌性格的松田聖子，完全不遵循日本演藝圈「女藝人結婚必引退」的不成文慣例，30年前她將年幼的沙也加交給母親照顧，宣布進軍美國，引起世間譁然，但她絲毫不被輿論撼動，還甚傳在美國和當地男性曖昧，周刊對此形容她是「掌握一切的女人」。她的歌迷也多懷著「想和她一樣積極、堅強」信念支持她，與她永遠的對手中森明菜「犧牲、多感、需要支持」的一面形成強烈對照。

松田聖子（右）在《情牽拉麵茶》扮演旅居新加坡的美食部落客，協助齋藤工尋根。圖／車庫娛樂提供

新輯因疫延後發行

2005年松田聖子首度來台開唱，特別重新錄製代表作〈火紅色香豌豆〉、〈夏天的門外〉及〈湛藍色的地球〉等歷年名曲的中文版本，收錄在訪台紀念專輯《愛的禮物》。她在出道紀念日4月1日發行40周年紀念LP《40th Anniversary Bible -blooming pink-》，圓盤膠片製為「粉紅色」、質感「透明」，正是她給人永遠的形象，除收錄重要代表作，更首次以LP型式收錄〈BITTER SWEET LOLLIPOPS〉、〈Forever Love〉等曲。新專輯《SEIKO MATSUDA 2020》因疫情延後3個月，改在9月30日發行，歌迷紛紛搶先預約，迎接女王第40年的舞台新幕。 (中國時報 溫博鈞)

永遠的偶像女王

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