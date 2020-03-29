竹聯幫元老寫書 柳茂川揭幫派祕辛

江湖人稱「灰鴨」的柳茂川，現年80歲，他是竹聯幫元老，和陳啟禮一起整併、變革竹聯幫，也是當年少數喝過洋墨水的道上兄弟，特別喜歡鑽研外語和台灣歷史，他今年出版一本台灣幫會的歷史變革書《竹聯》，要能辦這件事，先得有大半生幫派經歷，再加上對文史的熱愛，而柳茂川正是少數同時擁有這2項條件的大佬。

民國40年代，當時還沒有「歹路不可行」、「浪子回頭」，所謂的幫派、幫會，只是一群學生互挺，不想被欺負就團結壯大自己，柳茂川回憶說：「雖然我是讀書人的個性，但我本性強悍，被欺負一定會討回來。」因此他在16歲半就當上老大，在木柵區組成溝子口幫，「當時就是打架，長輩不太管，因為他們以前地方械鬥很厲害，所以學生打架看在眼裡非常平凡。」

連任3屆代聯會主席

接著柳茂川高中組成新文山幫，後考進淡江文理學院，「那時候過著2種生活，一種是大學的校園生活、一種是幫會的生活，只要台北市一出事情，我就搭火車回台北。」他在淡江也發揮少年老大的本領，學校訓導長請他連任3屆代聯會主席，原因是當時來淡水念書的學生多是寄宿，容易跟淡水鎮在地流氓起爭執，「我就是負責調解，大家賣我面子，最初說好要打不要打進校園，進而成為不准在淡水鬧事，外來的學生和淡水流氓變的和平共處，校內爭執也很好排解。」

血戰四海幫1擋3人

進竹聯後，20歲出頭的柳茂川被譽為是冷兵器時代的戰略奇才，當時正逢竹聯血戰四海幫，多次突襲都是柳策畫的，聊到最驚險的刀戰，他分享「豫溪路口斷手事件」，當年他和一幫小弟在中秋節賞月，他指著月亮說：「今天月亮好圓。」心裡想著：「四海幫不會今夜偷襲吧？」這想法才剛閃過，眼前突然一把刀劈砍下來，好險他收手快，不然就是斷掌收場，隨後他1擋3人，閃過數次刀影趁亂開溜，不幸的是跟在一旁的小弟慘遭斷手。

嘆幫派愈走愈偏門

「陳啟禮在香港過世，我就不管事了。」柳茂川1990年左右慢慢淡出竹聯，一方面是年紀大了，一方面也是無法掌控新的幫派型態，「堂口越多進來的人就越多，慢慢走向黑社會雛型，演變到現在成了龐然怪物、不能掌控的單位、良莠不齊，現在參加幫會，就像計程車靠行一樣，牆頭草想進大公司。」他說現在加入幫派像是一個賺錢的工作，公司要發薪水給員工，勢必要做些「生意」，和以前因「義」而集結的少年，有著結構上的不同。

( 中國時報 李承陽 )

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