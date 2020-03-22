唐維怡甘醇之路 藏酒拍賣官一槌定音

2019年春拍，山崎50年單一麥芽威士忌在羅芙奧拍出日本單一威士忌拍賣最高價，以1351萬2500元成交，刷新紀錄。落槌的拍官正是羅芙奧藏酒部門副總經理唐維怡Eva Tang。

威士忌 藏家入門首選

威士忌拍賣風潮約從2010年開始，截至2019年底，加權合計漲幅平均高達6倍，也讓市場開始追逐這批「液體黃金」。羅芙奧藏酒部門Eva指出，威士忌保存與價格透明，只要把握好產地、生產者、稀有性、來源與年分，是不錯的入門品項。

例如去年拍出天價的山崎50年單一麥芽威士忌，Eva在2015年就曾拍過一次，那時得標價不到300萬元台幣，短短4年，一瓶威士忌漲了近5倍，投資威士忌成為熱門話題。

大學主修經濟，過去就對藝術品很有熱誠，畢業後進入藝術投資顧問公司，Eva說：「對拍賣的概念和想法和我過去的金融背景有些類似，進入藏酒拍賣圈也是在金融前輩帶領下，一步步從威士忌、清酒、葡萄酒慢慢熟稔，2015年受現任總經理Wendy提拔，加入羅芙奧大家庭。」

前幾年的高粱之熱退燒後，反而讓有心想一親古早白酒的消費者能以過去的半價入手，相當值得。圖／羅芙奧提供 麥卡倫珍稀年分也在拍場上獲得佳績，1938年（左一）拍出152萬7500元。圖／羅芙奧提供

葡萄酒 基本盤仍穩固

當我們問起酒類拍賣市場的現況，並憂心過熱的威士忌拍賣是否會擠壓葡萄酒的空間時，Eva笑著說：「葡萄酒這幾年的交易量回穩，相較過去10年來的表現雖然遜於威士忌，但整體較為穩定；儘管威士忌交易量暴衝，葡萄酒拍賣則仍有其基本盤，也是目前拍賣場上的主力商品之一。」

Eva解釋，葡萄酒買家大多屬於追求品飲的品飲客。「有時候得標者當場就把葡萄酒開來喝掉；威士忌買家少數也會這樣做，但比例明顯少很多。」而描繪拍賣者輪廓，葡萄酒買家大多有一定年紀與專精的知識；威士忌買家的年紀則分布較廣，顯見威士忌對比葡萄酒來說，更容易親近。

Eva也提到，近年還有一些有趣的拍品，例如紅扁、高粱等烈性白酒，在拍賣市場都是少見的珍寶。她也提到關於拍品的注意事項。「很多人以為威士忌的儲放跟紅酒一樣斜擺就好，其實這是不行的。」木塞會因為與蒸餾酒長期接觸而吃進味道，對品項要求的買家可不會希望前手藏家這樣放酒。

「水位也是重點，烈酒長期擺放會因為蒸發而流失酒液，老酒更是明顯，有人會用透明膠膜包起瓶口，但溫差會讓水氣卡在瓶塞處，造成發黴。」她指出，一段時間後就必須拆掉膠膜換上新的，而保存烈酒的重點就是別擺放在潮溼的場所、避免陽光直射、配件愈齊全愈好，有助於拍出好價錢。( 中國時報 黃唯淯 )

2019年秋拍天價作品仍由輕井澤拿下，輕井澤1963（左）拍出235萬元，圖右的1964年則拍出152萬7500元。圖／羅芙奧提供 拍出日本威士忌史上天價的山崎50年單一麥芽威士忌。圖／羅芙奧提供

( 工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康 )