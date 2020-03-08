柯愫吟：職業女性必須了解自己的順位 做出取捨

踏入21世紀後，女力新時代已正式展開，男人當家的時代已經過去，不少大企業由女性當家，然而儘管現今女性在職場上少了歧視或不平等，還是有許多職業婦女必須分擔大部分家務，難怪京站時尚廣場總經理柯愫吟直言：「大家說女生能主外又主內，其實是騙人的啦！一天只有24小時，只有做出取捨，才會讓自己快樂又不遺憾。」

雖說百貨業以女性居多的產業，柯愫吟亦自覺幸運，縱使未遇到如日商公司般重男輕女的對待，但身為一個職業女性，要在工作與家庭中取得平衡，她也感嘆其實相當不容易，不過因為現今社會已有別過往以性別去斷定能力的刻板印象，所以她更覺得不要把性別當作藉口，「自己要把性別框架打破，人家才會把這框架拿掉，只要擁有同樣的能力，就會擁有一樣的機會，職場上也會有屬於自己的一席位。」

柯愫吟認為，打破性別框架才能找到職場上的機會與定位。圖／陳俊吉攝

了解自己心中的順位

柯愫吟從1995年衣蝶百貨轉型時，憑著過去在美國攻讀經營管理的知識，一步一腳印打造成台灣首家以女性為主的百貨，一直到了今年拓展至第3店的京站時尚廣場，但在工作上得第1，卻成不了家中寶貝兒子的第1位，笑說「因為工作忙碌而少了陪兒子，所以與家中其他成員比起來，我只有在他心中的第5位，但我也不後悔，因為這是我的『選擇』。」而她也更感謝家裡給她的支持，讓她能在喜歡的職場上繼續努力。

她坦言曾有公司開上2、3倍的薪水請她到國外工作，也有人說「如果柯愫吟是男人的話，成就會比現在更大」，但她卻轉換心態去面對，「我愛我的工作，也愛我的家庭，所以需要做出選擇。」同時也感嘆，認為人需要了解自己、認識自己，才會知道自己需要的是什麼，才能在心中排出順位，進而作出選擇。

在京站的營運團隊中，80%是女性，柯愫吟跟部屬相處的氣氛相當活潑。圖／陳俊吉攝

願使員工能快樂工作

柯愫吟更建言，當遇到跟她一樣難以抉擇的時候，如果覺得「沒去做就會遺憾」的話，那就去做吧！而她現在最想要達成的目標，也是能讓員工能夠快樂的上班，「希望他們不要感到懷才不遇，就算犯錯都是學習的過程，能夠愉快地發揮所長才是我樂見的，期待每位員工都能作出適合的選擇，找到自己的舞台。」

( 中國時報 石欣蒨 )