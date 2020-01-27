庚子鼠年十二生肖 運勢大解析(四)

典型學習年 守住自己的軌道

雞族們是「太歲桃花星」的代表，代表的是人緣磁場佳，也代表人脈能量十分活躍，只不過在此種活躍的磁場中，卻隱藏著一種「遇人不淑」的隱憂。換個角度來說，這一年可以廣結善緣，積累貴人籌碼，但不適宜因為「人」的因素，進行事業和金錢上合作與重大抉擇。原因是，在太歲氣數中雞族們的「文昌星」只為雞族們服務，代表的是雞族們自己的智慧星與人緣桃花星，卻也是朋友天馬行空的「虛幻星」，而這顆星曜也被稱為「五鬼星」。

機會磁場十分活絡，「智慧文昌星」引導了雞族們的事業運勢，這一年有機會「用自己的思維創造期望中的美好」。特別註明「自己的思維」的原因，是在太歲五行氣數中「朋友星」的鬼點子，非但無法派上用場，反而容易誤導雞族們的正常軌道。換個角度來說，這是個典型的「學習年」，也因為學習才有機會引領市場與趨勢。

股票投資求財，最需要的就是紀律，設妥區間，確實執行，震盪愈大，財富愈豐碩。傳產和生活概念標的值得關注。

行動星活躍 掌握機會點出發

狗狗們的2020庚子年，只要掌握住對的策略與機點，好的開始極容易會是成功的全部。心動就該馬上行動，只因為流年行動星氣勢十分活躍，不論是新事業的創造或開發，還是舊有事業的轉型或衍生發展，這是個值得出發的流年。只不過需要提醒的是，由於庚子太歲五行氣數中，缺乏了整體性、穩健與永續的元素，因此規劃與設定目標成為了必須的功課。

生財有道的流年，財利運勢自然是亨通的。在這樣的流年中，狗狗們只要有想法，並且有做法，就有機會營造預期中的財富。只因為在2020庚子太歲五行氣數中，出現了古書記載中的「金發水源」旺財跡象。這是個值得努力的流年，行商買賣或業務行銷狗狗們，有機會開創亮眼業績，重點在於多加把勁。

投資求財方面，雖然財利即興氣勢暢旺，不過穩健的規劃卻也缺之不得，設妥停利與停損點，並且確實執行才有機會積累更多財富。傳產、通路、民生與儲蓄型概念股，十分值得關注。有意購買屋宅的狗狗們而言，這是個值得進場的流年，吉屋好宅可望覓得，並且財富也將獲得積累。

求自我成長 組貴人共好系統

對於豬族們的2020年而言，貴人能量包括了一種系統，一種可以彼此之間沒有人情負擔的互助系統。參加社團，組織團隊，或者在自己的公司中建構共同價值觀與共同信仰，彼此為貴人的共好系統。另外，豬族們也是庚子太歲的「文昌星」，因此「讀書會」和具有共同嗜好的「學習聯誼會」，將會是最為理想的貴人系統。綜而言之，豬族們2020年的運勢好壞，取決於自我的經營與開發，就從自我學習開始。

2020年的事業運勢需要的就是自我成長，廣結善緣的部分最好落實在彼此負責型態下的密切合作。換個角度來說，那就是向上提升與學習。以靜制動是務必謹記在心的座右銘，除了「病符星」的干擾外，豬族們的官貴成就星與舞台場域星雙雙落陷，更換跑道之舉避之為宜。企業豬族們與其戰戰兢兢裹足不前，不如改變經營策略以多元的方式延伸觸角，因為今年啟動兩年後將會展現虎威。畢竟機會是留給準備好，並且懂得自我成長的人。其餘豬族也是如此。整體而言，財利運勢以春天為旺，夏天見好便收。傳統通路與儲蓄型概念股是理想標的。