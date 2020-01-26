庚子鼠年十二生肖 運勢大解析(三)

衝剋太歲星 謹慎行事避風險

「太歲可座，不可向」，而「向太歲」就是所謂的「沖太歲」，那就是和「太歲星」以180度的方式呈現的「午馬」。衝剋神聖的「太歲星」，等於觸犯了君主，這樣的流年在傳統的認知上是最不吉利的，而最好的化解方式就是「安太歲」，等於向「太歲星」俯首稱臣，輸誠後自然可以獲得「太歲星」的庇蔭，讓這一年的整體運勢轉危為安。

事實上，安了「太歲」不代表領了可以恣意妄為的通行證，「安太歲」等同於買保險，買了保險還是需要謹慎行事，規避風險。而「沖太歲」也沒那麼可怕，「沖太歲」不代表活不下去，「沖太歲」也並非事事不可為，只是需要更多的謹慎和策略罷了。

這一年「偏財星」比起「正財星」氣勢要明顯多了，不過在「歲破」的狀態下，即便投資求財機會十分活絡，也需要用心納財入庫。這個時候專注與聚焦成為了商務的趨吉避凶，業務行銷則以薄利多銷為宜。投資求財則以短線區間為佳，國際財金動向是重要依據，通訊概念股值得長線擁有，購買屋宅有機會提升資產部位。

以喜悅之心 體驗精采的生活

從整體太歲星的五行氣數角度觀察，發覺對於羊族們而言，這將會是個精采絕倫的流年，即便是一般人也容易體驗到生活多樣化的轉變，而這樣的體驗是美好的，是有趣而新鮮的。因此，對於有緣看到這篇文章的羊族們來說，則又更有機會創造超越過去生命經驗的精采，因為流年氣息中充滿著「可被創造」的喜悅元素。

由於「健康星」氣勢受到衝剋，因此有必要謹慎以對。由於衝剋的範疇與精力、腸胃和婦科有關，因此除了避免過度勞累，飲食與營養的吸收，也需要多費心思。婦科部分，建議安排健康檢查，對於有意生育懷胎的女羊族們，這是個理想的實現年，也比較容易生出美麗可愛的女娃娃。

一般羊族們，則建議開啟學習的大門，學習如何運用現有的資源，以及現代的工具，創造異想天開的副業。不過還是要再強調，那就是「現有的資源和現代的工具」，並且以玩家的方式開始。快樂就好，即便輸了、敗了，也不心疼的方式進行。財運將以秋冬為旺，春天就需要開始布局，夏天檢視並調整策略。消費型高科技概念股是理想標的。

布局起點年 有機會旺十

貴人充滿的流年，也會是個點子超級豐沛，更是機會氣息絕頂活絡的一年。面對這十二年一輪迴的起點年，更何況又是猴子們「智慧創造星」發揮光芒的最佳流年，做好這一年的布局極容易旺個十二年，猴子們想不想要？如果答案是肯定的，那麼就得展現行動力。十二年一次的好流年，「太歲三合」加「將星」對於事業來說猶如天助。而「創造星」加「貴人星」則又代表有機會在借力使力的運作下，創造商機，引領市場。

「太歲將星」值年，再加上「太歲三合星」的助威，事業的磁場獲得了提升。對於企業猴子而言，需要的是多元的思維，以及異業結盟共享資源的平台，已經有了，繼續發展，還沒有，則創造出來。對於企業家而言，容易興起事業多元延伸的念頭；對於業務行銷猴子而言，則要多努力一點，並且以突破傳統的方式行銷。

財運以春天為佳，也是收成的季節。夏天宜沉潛、學習與布局，秋天掌握投資機會，冬天進場加碼，營造開春財富。網通、三C穿戴、5G概念股值得關注。