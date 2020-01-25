庚子鼠年十二生肖 運勢大解析(二)

桃花星活絡 善用能量一定紅

庚子太歲是兔子們的桃花星，代表人緣磁場和太歲一樣旺盛而活絡，因此只要善用太歲桃花星能量，找到志同道合的朋友，有效地運轉太歲五行氣場想不紅都難。不過需要提醒的是，由於太歲氣數結構中依舊存在「損友」的身影，因此人際關係依舊需要謹慎運作，以免壞了財利運勢。

這是幸運的流年，只因太歲星的生助力量十分活絡。然而即便流年幸福指數雖高，財利運勢能量卻不甚理想，除了「財源吉星」氣勢不佳外，「財利吉星」也以虛弱方式呈現。再加上「先入為主」能量頗高，對於投資求財而言，這是一種容易誤判而遭到損失的警訊。

這一年不適宜進行事業大改造，重大投資的出發也需要仔細評估與規劃，而較為理想的趨吉避凶，就是吸取專家的意見，設妥停利與停損的位置，並且確實執行。

兔子們於鼠年的第一個開運策略就是廣結善緣，並且是順增上緣，也就是向上締結。然後就是為自己建構或加入一個團隊，一支可以一起打戰的隊伍。完成以上兩項課題，兔子們的流年運勢就算滿分了。

名利雙收年 富貴併臨不是夢

可以展現才華的感覺是美好的，就好像千里馬遇到伯樂一般。而更值得歡慶的是，在這樣的流年中龍族們的努力，不但可獲得預期中的肯定，也有機會營造相對的財富。而這就是傳說中的「名利雙收年」，如果龍族們運作得當，則「富貴併臨」將不會只是夢想。而「太歲將星」就是提供這種磁場的重要星曜，再加上「太歲三合星」的助威，龍族們請大膽地設目標，圖畫願景標靶，接下來就是展開行動了。這是個美夢成真的流年。

值得一提的是，在智慧星與機會星交織的今年，龍族們需要務實的節奏，任何異想天開都容易成為事業亮點，但需要回歸現實面的落實，「做過」比「想過」實際多了。

整體而言，這一年的財利運勢頗佳，因為「財源吉星」與「財祿吉星」同步運作，因此這將會是個生財有道之年。然而可惜的是，由於「來得快，去得也快」的磁場頗盛，因此想要把錢積累下來恐怕不容易。對於有意購屋、換屋的龍族們而言，2020是個理想的執行年，表面上因為貸款而讓負債增加了，事實上資產部位卻提升了。

福祿星當道 財源滾滾好流年

這是個好流年！是個花朵盛開的好流年。除了「龍德」「紫薇」和「玉堂」三大吉星併臨外，最重要的是蛇族們在2020庚子鼠年是太歲「福祿星」的代表。在這一年，只要願意努力都容易獲得預期中的成果，因為「太歲星」的希望就在蛇族們的身上。不過由於出現了歲犯「小耗星」的現象，那是一種不經意的耗洩，就像水桶在不容易察覺的地方小滲水一般，能量一點一滴地遺漏，時間久了，損失就大了。而這樣的損失，不只是錢財（暗劫財），而是整體運勢的流失。於是乎，抓漏與防水（指運氣）成為了蛇族們在享受花朵盛開之際的重要課題。

馬無野草不肥，人無偏財不富（不是橫財喔！）。雖然太歲星只提供了「正財星」的磁場，不過由於蛇族們本命偏財運向來不缺，只是等待開發罷了，因此這將會是個財源滾滾的流年。整體而言，財運以秋冬為盛，春天布局，夏天宜謹慎理財，農曆的三、六、九、十二月宜逢低承接。不動產是理想標的，通路與通信概念股值得長線投資，短線財利在避險概念股上頭。