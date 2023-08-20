瘀青與吻痕 一窺令人尷尬害羞的人體生理

瘀青

醫學術語中稱為挫傷（contusion），瘀青是身體組織血腫（內出血的區塊），其中有某種形式的創傷導致紅血球從攜帶它們的毛細血管中滲漏出來，流入周圍組織。

瘀青最有趣的特點之一是，它們的顏色不斷變化，完全是因為一系列分解代謝的「分化拆解」反應，這些反應將滲出的血液分散掉。紅血球中的血紅蛋白最初使你的皮膚看起來呈現紅色、黑色和藍色─ 皮膚容易吸收較多紅光，將大部分藍光反射到我們的眼裡（這就是為什麼你手上的靜脈看起來也是藍色的）。一旦紅血球離開毛細血管，它們就無法正常工作，需要被身體清除，因此噬菌細胞會前來吞噬它們。當這些噬菌細胞分解紅血球中的血紅蛋白，一系列反應便會開始，首先產生的膽綠素使瘀傷處看來綠綠的。接下來噬菌細胞將膽綠素分解成膽紅素（使我們的小便變黃的色素之一），瘀傷因此變黃，然後膽紅素又被分解成含鐵的血鐵黃素，使瘀傷處呈棕色。

吻痕

吻痕是由吸力而非撞擊造成的瘀傷，它們可以是叛逆的象徵，也可說是最能惹火父母的壞孩子徽章，或者是幼稚且不顧一切的愚蠢跡象。如果真的要說這在演化上有何益處，你或許可以指出，包括貓在內的許多動物在交配前和交配過程中都會互咬對方的脖子。 報章雜誌上找得到許多讓吻痕神奇消失的建議，但其實 只需要平凡無奇的瘀傷治療流程RICE（Rest, Ice, Compression, Elevation，休息、冰敷、壓迫、抬高）就夠了，那些建議根本派不上用場。只要你身體健康，吻痕在約兩週內就會消失，就像任何其他瘀傷一樣。有報導稱，一名紐西蘭婦女的大動脈旁被種了一顆草莓，使得血液凝塊進入她的心臟並導致中風，但那則報導也說她已經完全康復，看來沒什麼要緊啊。

（本文摘自史蒂芬．蓋茲著《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》，時報出版提供）

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