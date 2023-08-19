關節為何會發出喀喀聲？科學家這樣解釋

我女兒波比扳指節嗶啵響的技術是魔王級的，所以我對關節輾軋（crepitus）瞭如指掌，這個詞的意思就是關節喀喀彈響。這種手法說穿了就是空穴作用：我們關節中形成微小氣泡後破裂。

發出喀喀聲的關節主要是我們手指根部的關節，稱為第三掌指骨（MCP, metacarpophalangeal）關節。這些掌指骨關節的骨骼不停擠壓在一起又拉開，關節內部的滑液裡產生壓力改變。當這種運動使流體中的壓力下降，便會出現小氣泡。同樣的事情也發生在碳酸飲料罐裡─ 打開它之前，液體處於壓縮狀態下，裡面的二氧化碳氣體在壓力下溶解在飲料中，很自在的樣子，但是當你擰開蓋子，壓力下降，有一些二氧化碳從液體中蒸發，會膨脹並變成氣泡。

所以現在你關節的滑液中漂浮著小氣泡。接下來這部分令人興奮，如果你讓指關節往回掰，就會在同一波液體中增加壓力， 隨著壓力增加，小氣泡會再度承受壓力。它們隨時會坍塌並凝結成液體，過程可一點也不緩慢溫和─ 一些氣泡崩解得非常快， 釋放出大量能量並產生衝擊波。關節的爆裂聲就來自聽得見的衝擊波。

有些人無法掰響指關節，因為他們的指關節骨頭之間的縫隙較大，也因此有更多滑液。流體愈多，要產生壓力變化，使氣泡形成並破裂，就愈加困難。

實驗三 罐子裡的衝擊波

指關節中的少量凝縮氣體如何產生衝擊波？這裡簡單示範其背後的物理原理，演示效果絕佳*。先準備一個鋁製飲料空罐、一個裝滿冷水的大碗、一把耐熱鉗和一口瓦斯爐或露營燃氣爐。將罐子快速沖洗過，倒出大部分的水，在裡面留幾滴水。將盛水的大碗放在瓦斯爐或燃氣爐旁邊的堅固表面上，然後開火。將罐子倒過來，用鉗子緊緊夾著它，開口朝下，在火焰上方烤十秒左右，直到你看到有一點蒸汽從裡面冒出來，慢慢、小心地將非常熱的罐子（仍然垂直倒立） 放入水中。罐內的蒸氣會以極快的速度凝結，然後罐子發生內爆，隨著尖銳的「劈啪」爆裂聲，罐子皺縮凹陷。那是從氣體到液體的相變，會產生驚人噪音。這樣看來，指關節能掰得這麼響也不奇怪。

* 如果你是一個（非常酷的）孩子（而且我知道孩子和成人一樣對這些實驗感興趣），請找一位大人來協助你進行這項實驗，畢竟這有燒傷的風險。

（本文摘自史蒂芬．蓋茲著《有點噁的科學：尷尬又失控的生理現象》，時報出版提供）

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