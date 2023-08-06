自律神經失調 很難痊癒的七種人

這些年跟讀者交流的期間，持續吃藥五年、十年、幾十年卻都沒有康復的大有人在，為什麼沒有康復呢？在我的觀察中發現，不討論特例的話，能康復的人必定有做對的地方，沒有康復的人必定有做錯的地方。下面就列出我觀察到的幾種特別不容易痊癒的情形。

第一種人 沒有找到真的懂得治療自律神經失調的醫師

觀察自律神經失調長期治療卻沒康復的讀者們，在醫師方面可能有以下幾個現象：

醫師對自律神經失調的態度

臺灣醫療體制中的疾病認定是跟隨國際疾病分類編碼，但自律神經失調沒有疾病編號，有的醫生認為既然沒有疾病編號，那就不是疾病，當然就不會覺得有治療的必要。

那疾病是怎麼被認定而列在疾病分類編碼的呢？舉兩個例子，在古早的年代，肥胖不是病，就是吃多不動的結果而已，但到了一九九六年，美國醫學會決議將肥胖列入疾病；而同性戀早年是列為疾病，到了一九七四年，美國精神疾病學會將同性戀從《精神疾病診斷與統計手冊》中刪除。

所以，身心所出現的現象是不是「疾病」，是由一群醫師、專家「開會決議」出來的，而不是根據這個現象會不會讓一個人感覺到困擾、痛苦。那麼「自律神經失調」目前不被許多醫師承認是「疾病」，只是因為還沒有「開會決議」，並不是因為自律神經失調實際上不是疾病。

上面的資訊是從我二○一六年在部落格寫的一篇＜自律神經失調到底是不是疾病？＞中節錄出來的，當時寫的時候，真的挺怒火沖天的，我數年不能工作、不能下床、無法進食、生活不能自理，只能在床上翻滾呻吟，生不如死地活著，跟我說這不是病？而身上一堆脂肪，還活蹦亂跳的，跟我說那是病，得治？你說說，讓我怎麼能平衡呢？

言歸正傳，當醫師跟讀者說，自律神經失調不是病時，讀者們就會來跟我說「我不信任這醫師，他說我沒病，可是我明明這麼不舒服，一堆症狀」，這種「不信任」對治療效果是有影響的，另一方面，醫師開藥的方向也就容易傾向只使用「緩解症狀」的鎮定劑、抗焦慮藥物，而沒有主要治療藥物「血清素類藥物」。

有部分的例外是，在治療初期，醫師如果覺得病人身體的自癒力還存在一些，會先以緩解症狀的藥物讓身體舒服一點，看看能不能啟動自癒力。但超過三個月都沒能啟動成功，就表示主要治療藥物該介入了。如果幾年下來都只吃緩解症狀的藥物，病情沒進展，醫師也不調整藥方以求突破現狀，那就有點問題了。

醫師不擅長治療自律神經失調

自律神經失調有多種類型，醫師通常是先判斷出類型，然後對症下藥，當吃了一段時間的藥都沒有看到該有的效果，醫師就可能會修正判斷，或是要考慮病人身體對這個藥方的反應不夠好，進而調整藥方，又或是病人可能做了會折損藥效的事情，需要要求病人做好一些事。如果治療了多年都沒好，醫師沒有調整藥方，也沒有跟病人討論生活上該調整的事情，那就會卡住了。出現這樣的情況時，可能是因為醫師不擅長處理自律神經失調，或不擅長某種類型的自律神經失調，也可能是醫師不太積極的關係。

醫師素質良莠不齊

大部分自律神經失調的人在遇到對的醫師之前，都會有數次遇到不對的醫師的經驗，所以通常會有這樣的感慨：「好的醫師帶你上天堂，不好的醫師帶你下地獄。」有時候讀者會跟我抱怨：「為什麼那個醫師要用不對的方式治療我，故意害人嗎？」但我想沒有哪個醫師會故意害人的。

我通常會這樣解釋：「我們以前在學校念書時，班上必定有認真的學生，有不認真的學生，有聰明的學生，也有稍笨的學生。醫師在念醫學院時也一樣，有資質好的學生，有資質沒那麼好的學生，有積極進取的學生，也有打混摸魚的學生。所以，培養出來的醫師，必定是良莠不齊的。執業之後，沒有考試的壓力，又不會自

我要求的醫師，恐怕沒有繼續汲取最新的醫學研究，連新出了什麼藥都搞不清楚，甚至有的醫師仍存有『自律神經失調治不好，只能控制』的觀念，那麼治療不到位，或是消極不作為，也就不奇怪了。」

我的主治醫師就相當積極進取，自我要求也高，在他診間的側邊桌上經常會有一疊一疊的最新研究論文，我為了讀者向他提問的時候，除了以他的專業向我解釋之外，他也經常能馬上想到他剛好看過的某個網頁，正好就是他正在講的這件事，立刻搜尋出來給我參考，而當我向他詢問有沒有研究自律神經失調主題的醫療類論文時，他說沒有，都散落在各種相關疾病的論文中，若不是經常在查看這些論文，怎能給出這樣的答案呢，可以想見，他平常看診時間之外都在做什麼了。

因為上面這三種原因，我們在找醫師的時候，如果第一次就遇到合適的醫師，嗯～差不多是可以放鞭炮的那種好運了，一般來說，可能需要到第二次、第三次之後才會找到讓自己放心信任，懂得治療自律神經失調，又關心病人的醫師。

第二種人 擅自增減藥量、挑藥吃、停藥

從很多長期服用西藥卻沒有康復的讀者們身上，我經常發現，會有「自己當醫生」的現象，自己決定要多吃還是少吃藥，自己決定要停掉哪顆藥。

很多時候我會發現讀者竟然把「唯一一顆主要治療的藥」停掉了，只持續吃其他的輔助藥物，例如「抗焦慮藥物」、「安眠藥」，這些只是緩解症狀的藥物，沒有治療效果，當然不會好啊！

同時，因為擅自停藥，這顆藥重新再吃的時候，有可能效果不佳，或產生「耐藥性」，換句話說，這顆藥被病人自己給廢了，多做幾次這種事，病人之後能用的藥會變得寥寥可數。選擇中醫治療的讀者們，雖然沒有「挑藥吃」的問題，但有些人仍然有擅自停藥或減量的行為，這樣也是不行的唷！

擅自減少藥量會造成無法達到「有效劑量」的問題，「有效劑量」是根據我們的體重、病情、身體對藥物的反應程度來衡量的，如果需要吃到一顆才能達到效果，當我們自己減量了，就會很難有它該出現的效果。

如果是擅自增加藥量，有可能會超過「安全劑量」達到濫用的程度。通常會增加藥量的都是抗焦慮藥物及安眠藥，這些輔助型的藥物，如果「長期濫用」容易產生心理依賴或生理依賴，也就是所謂的「上癮」，並且因為這些是輔助藥物，你增加劑量，並不會增加「治療效果」，頂多只有「緩解效果」而已。

大家應該要有個觀念，這些藥之所以是「處方藥」，而不是你隨便在藥局可以自己買的藥，就表示它不是你可以隨便吃的東西，按照醫師給的指示，才能在「安全」、「有效」的範圍內治療。

值得玩味的是，當這些讀者自己亂搞一通之後，還來問我，為什麼治療沒有效？我只能無奈的笑回：「親愛的，治療都被你自己破壞光了呀！」

藥方之於治療，就像食譜之於美食。如果給你一個阿基師的食譜，你沒有按照阿基師指定的材料用量，自己亂調整了一通，糖多加了，醬油不加，結果做出來的菜完全不好吃，你敢到阿基師面前說他的菜不好吃嗎？我想你不敢。更何況治療疾病這種比做菜更該慎重的事情，為何會覺得可以自己調配呢？

第三種人 到處逛醫生

「逛醫生」這件事，不論是找西醫還是找中醫的讀者都經常發生。自律神經失調的治療，從來就不是像吃止痛藥那樣，一吃就馬上舒服。

有些人只給醫師一兩個月，就期待「完全康復」，兩個月一到，還沒完全好，就覺得這醫師不行，要換醫師，甚至出現兩週或一兩次回診就換一個醫師的。結果就是不停地逛醫生，恐怕逛完全世界的醫師都不會康復，因為你根本沒有給出足夠的時間來穩定治療。真正的治療過程是大約三個月內能見到「一點點」改善，只要有進展，治療就可以算是有效的，就應該繼續治療。其餘的詳細說明，請回看2-3。

第四種人 沒有處理當初引發自律神經失調的因素

身體是大自然中極精密的傑作，你不需要自己監督消化過程，你不需要自己監督營養運送，身體自己有運作的方式，除非生下來就是壞掉的，不然，一定是你在生活上對身體做了什麼事，身體才會壞掉，就算是有遺傳基因，比較容易發病，那也是需要後天環境引發。所以，你若是不把這個引發生病的因素找出來並且處理掉，它就會持續傷害你的身體，換句話說，這個傷害因素會持續跟你的治療效果拔河，你如果一直難以痊癒，那很顯然，這個拔河比賽是傷害因素贏了！

有的人會說，我必須得扛起來啊！我就必須得做這樣的工作啊！我當初也有很多那些「必須」的事情，到我病倒了，連床都下不了的時候，是還管不管得著？到那個時候，你除了放手，還能幹嘛？為何一定要搞到這麼難看的程度，代價這麼高昂的時候才要處理、才要改變呢？

引發自律神經失調的因素很多，有時不只是工作或經濟壓力這麼顯而易見的，有許多潛藏在心裡深層的因素，不是很容易找，需要你自己做很多「覺察」的功課，以及想辦法改變自己。很多你沒有想到的事情，其實都有影響，都是壓力，只是你以前不知道而已。我常說大部分人對於壓力的認知與理解，大概都還在幼幼班，需要多多關注壓力方面的資訊，比如，無聊也是種壓力，這大概沒有多少人知道吧！

剛開始寫部落格的頭幾年，還挺常遇到讀者跟我說「身體無緣無故壞掉了，很倒楣」。別的疾病我不敢說，但自律神經失調的話，事出必有因，身體不會無緣無故壞掉。即使是我這種先天性的自律神經失調，自出生後嬰兒時期起就有諸多症狀，我也不會說身體無緣無故壞掉了，之所以會搞到後來臥床不起，我自己還是要負上許多責任的，如果不是我惡操身體，如果不是我不知節制，如果不是我完美主義，如果不是我咖啡因當水喝，如果不是我硬扛壓力而不處理等等，病情也不會變得那麼嚴重，至少本來的我還能過上看似正常的生活，只是有些奇怪的症狀罷了，多注意一些，多準備一點，就沒什麼大問題。

多數人其實只是不想為自己的身體負起責任，因為負責任就代表要改變自己、要做很多事，光想想就覺得好麻煩，什麼都不想管。當我們懶惰蟲發作時，可以問問自己：「這場拔河賽，我希望誰贏呢？」

第五種人 自律神經的日常生活維護沒做好

當你自律神經失調時，有很多事是必須做的，也有很多事是不能做的，比如飲食忌口、不做激烈運動等等，這些事情不做好，那就不要抱怨治療為何效果這麼差。如同前面「當初引發生病的傷害因素」，「這些生活中的刺激因素」也會跟你的治療效果「拔河」。

換句話說，你的自律神經失調治療期會有多長，就看你願意幫治療的那一邊，還是刺激因素的那一邊。你若是多做有益的事情，例如腹式呼吸，那麼治療效果就可以勝出，你若是不忌口，或老是做會呼吸短且急的運動，那麼刺激因素就會勝出。

有的讀者喜歡跟我討價還價，問是不是其實可以做一點會喘的運動，我通常會說，你當然可以做，我無法強迫你不做，不過我要告訴你，已經有無數的讀者跟我說，做了會喘的運動，他們的確遭到自律神經的報復，這代表會喘的運動對自律神經真的是有刺激性的，不論你自己有沒有感覺到不適，傷害、刺激都是存在的，只是可能沒馬上讓你的自律神經狀態變差到讓你有所感覺罷了。

飲食忌口也一樣，不論你吃的當下會不會不適，已經有很多人告訴我，飲食有沒有忌口真的有差，可能馬上就不舒服，也可能接著的幾天就狀態很差， 這就代表那些食物真的有影響。你跟我討價還價是找錯對象了，我並不能給你一面免死金牌，讓你的身體聽從我的指令。你討價還價的對象是你的身體，可是身體卻一點點都不會讓你討價還價唷！它才是老大！

第六種人 吃西藥跟吞毒藥一樣

這個問題在中醫治療的部分不會出現，通常都是選了西醫治療卻又懼怕西藥的人。醫師說了，如果你吃西藥的時候跟吞毒藥一樣恐懼焦慮，那麼，藥效會被你的恐懼緊繃給折損大半，你的心理作用可能還會導致一些異常的現象，也就是不存在於藥本身副作用範圍中的一些症狀。

這些莫名其妙的恐懼，多半都來自於一些迷思。例如會上癮、副作用很恐怖、戒藥很難等等。如果你根據醫師指示，沒有自己偷偷增加藥量，那麼在安全範圍內服用，是不會讓你上癮的。至於副作用，雖然藥袋上都有寫副作用列表，但，那是「可能會發生」，不是「一定會發生」，說不定你吃起來不會出現什麼副作用，卻被自己嚇出焦慮類型的諸多症狀，得不償失呢！至於戒藥，沒上癮的東西不必「戒」。

當然，如果你仍然無法用理性說服自己，你也可以選擇中醫治療。但是不要誤以為吃中藥就沒有副作用，我還是會接到讀者詢問，為什麼吃了中藥後更不舒服了，所以中藥也是得試藥的。

時常有人問我中醫好還是西醫好，我的回答通常是：「我看過中醫治好的人，也看過西醫治好的人，中醫或西醫都好，關鍵是你找到什麼樣的醫師，你自己又做了什麼改變。」

第七種人 心理狀態沒有調整

心理狀態通常與我們的精神緊繃或放鬆以及情緒有關，而這些都會對自律神經造成直接的影響，讀者們大多可以意識到當自己心情不好，或是焦慮緊張的時候，很明顯會感覺到身體更不舒服了，但有些讀者沒有意識到自己焦慮緊張，因為，長期都是這樣過活的，不知道這些情況其實就是焦慮緊張，而長時間的精神緊繃和負面情緒正是摧殘自律神經的兇手。

過度積極的心態

我一向喜歡認真的讀者，認真吸收自律神經相關的知識，認真的思考該怎麼在生活中調整，認真的嘗試改變想法、做法，這樣的讀者會讓我覺得我花的心血很值得，就像一個老師很喜歡用功的學生一樣，並且很快就能看得到他進步的成果。

但有一種讀者，常常會讓我反向操作，叫他「不要太認真」、「不要太加油」，那就是「過度積極」的讀者。當對談過程中，發現他簡直像「作戰」一樣的在執行日常維護，並且還不停地追問，除此之外還能再多做什麼，絲毫沒有考慮到自律神經其實很需要「休息、放鬆」。就是因為這樣，才會給自己帶來太大壓力，以及永遠不喘息的戰鬥狀態，也才會自律神經失調呀。永遠處於過度積極的戰鬥狀態，副交感神經就永遠沒有可以插手的一天，那麼自律神經就永遠沒有可以平衡的機會。想要自律神經恢復健康，就得練習放鬆下來，有鬆有緊，才是最佳的平衡。

急躁的個性

自律神經失調的患者中，很常見「急躁的個性」，做什麼都跟急驚風似的。什麼都要一次做好，一步到位，講話也很快，什麼都不能等，不管做什麼都趕時間。自律神經失調了，也急於馬上要好起來，一刻也不能等。

你的心急，也會影響你為健康所做的決定，比如，經常有讀者急著一兩天內看完我所有部落格的文章，兩百多篇呢！這樣會過勞的。即使把我的文章都看完了，也沒有把「自律神經復原需要時間」這件事看進心裡，仍然急著要很快很快好，最好是馬上好！另外一點就是會病急亂投醫，之前說的「逛醫生」，或是什麼偏方都試，什麼扯得上邊的產品都買，損失大量金錢，還可能製造反效果。

這種急躁習性，會不斷不斷逼迫交感神經處在高點，一直降不下來，加上因為心急所做的錯誤決定，往往會拖很久也沒有進入到改善良好的進度裡。

過度焦慮

有的讀者本身是病人，自己意識到一直胡思亂想，然後情緒就變很差，身體就更不舒服了，有的讀者是病人家屬，觀察到病人的情緒很不好，心態很負面，結果吃藥跟沒吃一樣，病情絲毫沒有起色，甚至有些人還有惡化現象，就跟我說，他覺得糟糕的心理狀態比藥物治療效果的影響更大。這的確沒有錯，我常跟讀者說，藥效再強也強不過這些刺激因素，當刺激因素過於強烈時，即使是在吃藥治療中，都免不了會讓病情反覆起伏，甚至是惡化。

通常病人最容易焦慮的就是擔憂自己好不了，擔憂吃藥會有副作用，除此之外還有各種想得到的，想不到的焦慮，比較誇張的就是不斷不斷地量血壓、心跳、血糖、體溫，每天都量已經很焦慮了，還有的人是照三餐量，可想而知，得要有多焦慮才會做這樣的事呀！

強制自己永遠正向、樂觀，其實不太健康，也不正常，但我通常也不會縱容自己一直沉溺在負面的情緒裡，如前面所說，情緒對自律神經的影響很直接也很迅速，讓自律神經長時間處在緊繃、受刺激的狀態，對於病情是很不好的，自己也會很不舒服，何必拖累病情又讓自己受苦呢？

雖然自律神經失調會有一些莫名的、沒來由的低落、憂鬱、恐慌、焦慮等等情緒，但大部分情緒還是來自於我們的心理狀態，也可以說是心態、想法。情緒會來也會走，可是若讓心態、想法一直糾結在某一個點上，情緒就被卡住了，走不了。

所以我通常會允許自己低潮一下，發洩一下，大哭也行，然後就轉念或轉移焦點，讓情緒過去，重新振作。在本章已經提過幾種心理狀態，至於病中其他幾個常見很難轉念的情況，我留在第四部再分享處理方式。

非要一個確定的答案不可

有些讀者，大概是被咱們臺灣早年升學制度的遺毒所害，不管什麼事情都想要一個確定的、標準的答案，非要這樣才能安心、放心，非要所有事情都在控制之中，完全容不下一丁點的「不確定性」，我常常說他們實在「容錯率太低」。

自律神經失調的治療並沒有標準答案，沒有誰能掐指一算就算出某顆藥能保證讓你好起來，總是要讓身體試試看，能不能適應這顆藥，或這個中藥方，以及能不能產生良好的改善反應，身體對藥效的反應有點像吃辣這件事，有的人對辣的敏感程度比較低，可以吃大辣，有的人對辣的敏感程度比較高，一點辣就覺得要燒起來了，在治療上就是有的人雖然沒有什麼副作用發生，但是身體對藥物反應很遲鈍，沒有出現該有的改善效果，所以一切都要試過才知道。

但「容錯率低」的人，想要「確定答案」的人，往往很不願意嘗試，都要先確定有用才願意做，這樣會在治療上造成障礙，在生活上也會因為這樣的心態而造成很焦慮、很緊繃的精神狀態，長此以往，會自律神經失調也是可預期的了。 看完以上的七種情形，你做對了哪些？又做錯了哪些呢？有些讀者會很開心地來跟我說「芳喵，我終於畢業了」。用上「畢業」這兩個字，很貼切，自律神經失調是個老師，來教我們做出生活上、心態上的改變，來提醒我們必須多學一些知識，多做一點調整，整個過程，彷彿是交出一張成績單，遲遲不能及格的話，就要回頭看看是哪裡出了問題，希望大家都能把事情做對，看到畢業的終點線。

（本文摘自賴聖芳（芳喵）著《芳喵的自律神經失調康復全攻略：百萬人氣部落客親身經驗，陪你一起學會照顧自己，走出身心失衡的幽谷》，方舟文化提供）

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