9個月就能完全康復？自律神經失調康復全攻略

「康復」這個字眼用在我身上，或許並不正確，因為這個詞的意思是「回復到原本很健康的狀態」，但我從出生就沒健康過，一直都是帶病的，只是病得輕與重的差別而已。而「痊癒」意指「病好了」，看起來更符合我的情況。所以，接下來，我自己本身的部分，會用「痊癒」取代「康復」。

在這將近八年的時間，我與數千位讀者私訊交流，鮮少見到病得比較重的讀者能在一年內康復，也鮮少見到病得跟我一樣嚴重的讀者，這麼多年也只見過個位數，但他們並沒有跟我一樣在九個月康復。

我與讀者們的差別在哪裡呢？在某次回診時與施醫師討論了這個問題。回家後再詳細思考了一番，後來我就提出了「康復鐵三角」的說法，盡力對著讀者們宣導，希望大家都能把握住這個原則，跟我一樣順利地好起來。

康復鐵三角＝治療＋日常維護＋心理狀態調整

我對藥物治療的配合

在藥物治療方面，我與讀者們有哪些不同，才使得藥物治療在我身上發揮了最大的效用？西藥對於許多人來說是個充滿迷思、偏見的東西，但我卻沒有那些想法。以下就是我與讀者們的不同，讀者們或多或少都有下列中的一兩項，有的人更是全部齊備，給自己的治療之路搬來了不少的絆腳石。

精神科的藥要吃一輩子？

施養賢醫師這樣說：「面對精神健康的挑戰，有一件事情非常重要，那就是認知並理解每個人的恢復過程都是獨特的。有些疾病在某些情況下可能需要長期或終生的藥物輔助。有許多患者在採用了適當的治療策略後，包括心理治療、生活方式改變和自我照顧等，都有可能達到病情的穩定，甚至有可能減少藥物。

但是否能夠停藥，真的還是因人而異，必須要指定個體化的治療策略。例如，雙極性障礙、思覺失調症和重度憂鬱症的患者，在接受藥物治療的同時，如果配合心理治療和生活方式的調整，可能會看到症狀的顯著改善。這可能使他們有機會在醫生的指導下減少藥物的用量。

最重要的是，每個人都需要有一個個別化的治療計畫，這需要與醫生緊密合作，以適應和管理個案的健康狀況。沒有一種單一方案適合所有人，因為每個人的身體和疾病都是獨一無二的。」

我因為先天性自律神經失調的關係，就屬於那種終生需要藥物輔助的例子，當年施醫師還告訴過我，一些其他先天性心臟疾病的人，也可能導致先天性自律神經失調，除此之外，我幾乎沒有在讀者中見到過直接被醫師判斷需要終生服藥的例子。所以，會不會一輩子服藥，並不是精神科藥物的問題，而是你有沒有與醫師緊密合作，在心理和生活方面下功夫調整，有努力就有機會可以不必一輩子服藥。

至於我，我前面也說過，只要能每天舒舒服服的活著，我並不介意吃藥一輩子，這跟每天活在地獄裡比起來，吞顆藥丸沒什麼大不了的。

精神科的藥會上癮？

精神科有非常多種藥物，並不是所有藥物都同樣藥性的。只有安眠藥、抗焦慮藥物會出現成癮的可能，但通常出現成癮都是從「藥物濫用」開始，有些讀者，一點點症狀都不能忍耐，吃一顆搞不定就吃兩顆，吃兩顆還搞不定就吃三顆，好像吃糖果似的吃，只要能讓症狀完全消失，就不斷地增量。

施醫師說了，通常真正會上癮的病人，多半都是心理依賴比較嚴重，而不是藥物本身的關係。藥物濫用的情況下，就容易催生出「藥物成癮」。再者，如果一款藥物是一吃就上癮，健保局也不可能會核准上市。藥物說明上標明有成癮性的藥物，都不是百分之百會成癮，而是有機率，這個機率在長期濫用的情況下就很容易出現。

而自律神經失調的主要治療藥物─血清素類藥物（抗憂鬱藥物），本身並沒有成癮性，不需要擔心會上癮。

精神科藥物會越吃越重？

藥物越吃越重，也就是越吃越大劑量或越來越多顆，一般人常稱為「抗藥性」，但這其實不是正確稱呼。

「抗藥性」是指當抗生素因使用不當，無法完全殲滅細菌時，存活的細菌得以喘息而變得更強，終使抗生素喪失其藥效，是細菌獲得了「抗藥性」，我們人類並不是細菌呀！「耐藥性」或「藥物耐受性」則是指，當長期使用某種藥物一段時間後，身體對它的反應不像當初那麼敏感，因此需要增加劑量或更頻繁地使用藥物。也就是說，藥需要越吃越重才會有起初的療效。

所以正確的說法，應該是「耐藥性」。以自律神經失調來說，容易出現耐藥性問題的藥物，通常是抗焦慮藥物或安眠藥這一類短效作用的藥物。但就算如此，在我與讀者交流的經驗裡，正常服藥、沒有濫用的情況下，要出現耐藥性，也得吃上個三四五六年，並且即使是吃那麼多年，也只有少數人出現耐藥性。

與其擔心吃上幾年會出現耐藥性，還不如先把關注的焦點放在「認真努力一兩年，徹底康復」，這樣，耐藥性的問題就根本與你無關了。

精神科藥物會讓人呆呆笨笨？

由美國國家心肺血液研究所（NHLBI）佛雷明罕心臟研究（Framingham Heart Study）中的兩千兩百多名平均四十八歲的成年人做為研究對象，研究時間為期八年，每人皆在研究最初完成包括記憶測驗、思考能力等心理測試，並於八年後二次測驗，除了提供研究人員抽血以檢測皮質醇濃度，也進行磁共振成像（MRI）掃描並檢驗腦容量。

在針對年齡、健康資訊與測驗結果加以分析後，研究人員發現皮質醇濃度上升與整體腦容量、記憶及認知能力降低存在關聯，但並無研究對象出現大腦萎縮現象。

加拿大麥吉爾大學（McGill University）連續測量一組年長者的皮質醇（壓力荷爾蒙）三至六年，發現長期擁有高量皮質醇的年長者記憶力測試表現不佳，且腦中負責學習與記憶的海馬迴較小。（海馬迴已知與記憶能力有關）

政大心理系副教授楊建銘解釋，壓力對認知的影響呈「倒Ｕ」字型，壓力過大或過小都會影響表現：適當的壓力能帶領血糖到腦部，讓腦部運作，執行最有效的認知活動；但如果壓力太大，壓力賀爾蒙會過度激發神經細胞，專注力會變得狹小，干擾腦中其他功能。

前長庚醫院精神專科醫師陳嬿伊表示，門診中常見的成人記憶力健忘的原因主要有：壓力長期沒紓解、睡眠長期品質差、生活秩序混亂、身心狀況出問題。

長庚紀念醫院神經內科主治醫師徐文俊表示，現代人健忘的主因有以下幾種：

人體大腦存取短期記憶的結構稱為海馬體，人長期在壓力下會造成腎上腺皮質素分泌過多，當腎上腺皮質素分泌過多會影響海馬體功能，人的短期記憶能力就變差。由於每種學習都從短期記憶開始，所以壓力也會促使上班族的學習能力變差。

造成上班族記憶力變差的因素不只是壓力問題，本身的工作模式和態度也是重要影響關鍵。首先談到工作模式，過度忙碌會造成注意力無法集中，間接造成記憶力變差。接著談到工作態度，很多剛進職場的年輕上班族誤以為，工作時間越長代表自己越勤奮。事實上，經常長時間工作容易導致過度疲累，而影響記憶和思考判斷能力，工作表現反倒不好。

憂鬱症藥物會增加BDNF（Brain-derived neurotrophic factor，腦源性神經營養因子），BDNF的增加與一些疾病的治療效果相關，像是憂鬱症、注意力不足過動症、 失智症，會修復因為壓力、情緒導致受損的腦神經，反而會讓變遲鈍的腦袋回復正常運作的功能。

自律神經失調與上述各項因素都有關，所以，自律神經失調的患者常見記憶力、認知能力、思考能力下滑。我回覆讀者私訊時，不論讀者是否有接受身心科藥物治療，我都要面對三不五時的鬼打牆現象。

而讀者們以為的「呆呆笨笨」，比較容易出現在每天服用抗焦慮藥物的情況，本來緊繃的狀態突然被強制放鬆了，腦袋會有那麼點放空，而因為壓力等種種因素造成的記憶力、思考力之類的問題，會好像突然被放大了，變得非常明顯。但對我來說，之前腦袋被過度使用了，該給它休息就要給它休息，短期的呆呆笨笨又何妨？

吃西藥傷身？

曾經有讀者在「芳喵隨筆」網站上的某篇文章下方留言區跟我筆戰蠻長一段時間，他一直堅持「吃西藥傷身」，想方設法從各種角度想要從我嘴裡得到認可，同意這種說法是對的。與讀者的私訊中，也不乏有著同樣想法的人。

戰到後來，我也懶得再找什麼科學理論了，平鋪直述用事實來處理，我當時說的話大約是：「當初我病到成為紙片人，按醫師的說法，紙片人很可能會因為營養不良而死，我都一隻腳踏在棺材裡了，如果西藥真的傷身，那我應該毫無懸念地另一隻腳也會在棺材裡了，又怎麼可能現在還能健健康康的跟你說這麼多話？我從來就沒有跟讀者講過只能看西醫，你如果這麼不信任西醫，那就趕快去看中醫，不要浪費時間在這裡跟我爭論，想要說服一個被西藥治好的人同意西藥傷身，顯然是不太可能的事。」

坦白說，這七八年來，見過不少因某些因素而吃精神科的藥吃上十幾年，甚至是幾十年的讀者，我還真沒見過誰吃到去洗腎還是出現什麼傷身的不可逆問題。所以與其擔心這種問題，還不如想想該怎麼做才能讓自律神經失調痊癒，畢竟「久病才真的傷身，並且還會傷心」，而且自律神經失調還有可能提高得到心血管疾病、癌症的機率，這個比較需要擔心吧！

吃藥跟吞毒藥一樣？

許多人因為有著上面的那些迷思，吃藥跟吞毒藥一樣，光是這種心理作用，就會讓吃藥後的反應多出了許多根本不在藥物副作用列表上的症狀，通常都是焦慮反應的症狀。這樣的話，首先焦慮心理會使自律神經狀態一團糟，折損了藥物的效用，另外，還會讓人得出一個並不正確的結論─「吃藥會更糟」，進而更不敢吃藥了，殊不知，這一切都是自己造成的啊！

擅自調整藥方

「自己當醫生」的人也不少，大手一揮，自己砍掉了藥方中的其中幾顆藥，曾經不少次，在我追問細節的情況下，發現讀者居然把藥方中唯一一顆真正有治療效果的主要治療藥物給砍掉了，然後還來問我，為什麼治療都沒有效果。大哥大姐啊！你沒吃真正有治療效果的藥，等於沒有接受治療，那些其他的輔助藥物只是讓你症狀稍微緩解一些的，跟止痛藥的用途沒什麼差別啊！就像牙痛，你不會以為吃吃止痛藥，蛀牙就會自動修好了吧！

曾經有讀者反駁說，醫師開的藥不一定對。是沒錯，的確有的醫師不是那麼精通治療自律神經失調，但如果你沒有按照完整藥方吃三個月以上，你就無從判斷這藥方到底有沒有效。就好像，你找了阿基師的食譜，卻沒有按照食譜上的配方去做，自己東改西改，做出來的食物不好吃，是該怪阿基師，還是怪你自己呢？

另一種「自己當醫生」的情況是「主要治療藥物吃吃停停」，覺得自己好一點了就停藥，覺得又不行了就再吃幾天。而因為自律神經失調的特徵是「起起伏伏、反反覆覆、時好時壞」，時好的時候把藥停了，時壞的時候再繼續吃藥，就這樣吃吃停停。

這會造成兩個比較嚴重的問題。第一個是，主要治療藥物，也就是血清素類藥物（抗憂鬱藥物）治療自律神經失調的方式是在身體裡維持一個固定的濃度，穩穩地支持著自律神經，讓自律神經緩慢地修復，恢復功能。這樣吃吃停停，本該穩定的支持就變得時有時無，根本無法好好地推進修復的速度。

另一個問題是，血清素類藥物一旦停掉，有可能在下一次動用的時候，會折損效果。吃吃停停恐怕會比一次完整治療康復後，再次復發重新吃藥，要來得更容易使藥物作用變差。有一些讀者，過早地結束治療，短期內很快就面臨需要重頭再來的情況，當他們吃回上一次吃的藥物，有部分的讀者來問我，為什麼沒效了？也有的情況是吃吃停停，到了某一次再吃的時候，赫然發現病情穩不下來了，醫師不得不換藥。

所以呀，按時吃藥很重要，吃吃停停不會比較好，康復後維持健康不復發也很重要，不然反覆多搞幾次，被你廢掉的藥越來越多，到時你能吃的藥物就沒剩幾顆了。

停藥就復發，是上癮了？

抗憂鬱藥的依賴或成癮從來都不是問題，不管是從學理、研究，跟臨床經驗來看，依賴或成癮都是非常非常罕見，只有極少數病人會在停用時有些許不舒服。

最大的問題有兩種情況，第一種是過早結束治療，往往有讀者把「停藥」當成目標，而不是把「健康」當成目標，這會造成什麼情況？就是好不容易到了治療後期，卻不願意再多等一點時間，想盡辦法，甚至不惜自欺欺人，就是要把藥停掉，好像再多吃幾天藥會要了他的命似的。

在治療後期，快要結束的時候，是個陷阱，病人大概有八成都會踏進去。這個陷阱就是，自律神經才剛剛修復功能，但還很脆弱，並不是很穩固，如果冒然結束治療，等於最後的穩固階段沒有完成，自律神經禁不起刺激因素的摧殘，很容易就又被刺激得冒出症狀。所以不是上癮的問題，是根本還沒好透的問題。

第二種情況是，把自律神經失調的特徵─時好時壞中的「時好」，誤認為「已經好了」，就擅自停藥了。這種情況就不用多說了，一停藥就會出現症狀，因為自律神經失調根本還沒好啊！

以上兩種情況，都會在停藥後，立刻，或短暫的幾個月時間內，病情再度變得嚴重，這時，病人就會誤以為是藥物上癮，一停藥就復發，但事實不是這樣的。自律神經失調的治療期很長，即使康復了，也應該等待兩個月以上，最好是多幾個月，讓自律神經的狀態能夠到達穩固強健的程度，真正的能夠再為你抵擋壓力、環境變化，而不是一碰就碎。

雖說這次治療，我一開始就知道我因為先天性的關係，必須終生服用主要治療藥物，但就算我不知道，我也不會急著停藥，因為對我來說，吃藥的目的是什麼？是「疾病痊癒」，是「獲得健康」，而不是「停藥」，不要搞錯目標就不會做錯事。

正確的服藥心態

我經常在私訊裡跟讀者說：「藥物是用來恢復健康的工具，你會對用來工作的電腦有什麼奇怪的想法嗎？不需要將藥物視為洪水猛獸，也不需要依賴緊抓，該用就用，該退場就退場，僅此而已。」不要聽信恐嚇般的謠言，當個乖寶寶，好好配合醫師，就沒有那麼多的問題，免得自己胡亂恐懼的情緒一直刺激自律神經，本來藥物幫上的那幾分忙，被自己摧毀得所剩無幾。這就是我與某些讀者們的差異，也是我好得比較快的原因之一。

我對日常維護的態度

一般人聽到日常維護，很直覺地以為就是好好吃飯、好好睡覺、好好運動。但，這樣會踩到很多地雷。自律神經失調的病人與健康人是不同的，健康人養生那一套，對病人來說，有很多地方不適用，比如飲食有很多需要忌口的，或是運動的種類必須經過挑選。這部分我放在後面的第三部來完整說明。

有的讀者視咖啡如命，怎麼樣都不肯忌口；有的讀者貪圖激烈運動後的流汗暢快；有的讀者則是懶惰，什麼都不想做；有的讀者是不願意改變，只想吞顆藥丸解決。不願意好好做日常維護的原因百百種。

但，身體沒有要跟你商量，沒有要讓你討價還價，它才是老大，它說了算。從小就是病貓的我，非常清楚這一點，所以日常維護的部分，我做得很徹底。當然，一方面原因也是因為我被嚇怕了，那樣的地獄，給我一百個膽子都不敢再走一次，只要能脫離，要我做什麼我都做，沒有二話。這讓我想起，有幾次，我與讀者提起，不管我怎麼苦口婆心勸導，但就是有人不願意改變，不願意做好日常維護，或是不願意吃藥。這些讀者不約而同地給了我相同的答案：「他一定是病得不夠嚴重。」我不禁莞爾一笑，是啊！我覺得理所當然，那是因為我之前病得實在有夠嚴重，太痛苦了。

有的讀者可以找出上百種不做的理由，比如不要吃炸的，不要吃蔥薑蒜，有讀者說吃外食無法避免。我笑說，我不喜歡煮飯，我也沒力氣煮飯，但當年忌口的情況下，我可不是吃土或吃空氣活過來的。

有句話說：「你若不想做，會找到一個藉口；你若想做，會找到一個方法。」端看你把心思、時間放在哪裡。所以停止找藉口、找理由，開始想，你怎麼樣才能做到？即使做不到百分之百，有沒有什麼方法能讓你至少先做到百分之五十？

我對調整心理狀態的努力

施醫師認為，我能夠好得這麼快，其中一個重要的原因是，我有心理諮商的背景，曾經在大學念過心理諮商，這使得我只要願意努力，就有很多工具可用，加上我長年提升自我覺察的能力，心裡面有一點點不對勁，都能立即找出來處理掉。

調整心理狀態對自律神經失調的病情竟然有這麼大的影響？這是因為，情緒對自律神經的影響很直接。多數讀者都發現到，當他們經歷吵架、傷心、恐懼等等的情緒與想法時，本來沒事的，越想就越多症狀冒出來，想越久就越嚴重。這種是比較顯而易見的情況，另外還有比較不那麼明顯的，比如在擔心病情，想一些沒有益處的東西，是不是好不了了？是不是吃藥會上癮？或是一定要得到一個肯定的答案，比如「這個藥能治好他」。這些沒有馬上引起自律神經反彈的想法和情緒，不代表就沒有影響。持續緊繃的心情，就會有持續緊繃的自律神經，這會使自律神經的狀態變得很差，跟藥物治療形成拉鋸戰，使得治療進度停滯不前。

我在第五章也說過，我並不喜歡讓自己沉浸在不好的情緒裡太久，所以，我會主動把自己拉出來。但，許多讀者卻是讓自己被那些情緒、想法牽著走，困在裡面出不來。這其實是個很玄的情形，明明那些想法會帶來很不舒服的情緒，但就是忍不住去想，甚至打斷這些想法、終止這些情緒，會比沉溺在裡面還要來得更不舒服，似乎變成了一種上癮的狀態，「對負面想法和情緒上癮」。

我會這麼理解這種感覺，那是因為我也有過。我本來不是會這樣的人，但似乎當自律神經失調時，情緒症狀中的焦慮症狀，就是會讓大腦有那麼點奇怪與不受控。然而，因為大腦生病了才變得這麼奇怪，不代表我們對這種情況就無能為力，我們無法控制想法、念頭要不要出現，但是我們可以決定要不要繼續關注它。

在《平靜的心，專注的大腦》一書中，提到冥想、禪修、正念對於安撫焦慮中樞的功用，恰恰好就是我所使用的方式。發現自己情緒不好了，發現自己在想一些會引起負面情緒的東西，如果不能找到合理的說法說服自己轉念，那就直接打斷它，轉移注意力去別的地方，當然，得先準備好一串清單，列出一些能夠讓我專注在上面的事情。通常並不是打斷一次就一勞永逸的，所以，我們要用平靜、溫柔的態度，一次又一次，不斷地重複這個「打斷、轉移」的過程。

所幸，這個練習隨著持續時間、次數的增多，大腦就會慢慢平靜下來，需要這樣做的情況也會越來越少。最好的方式是，除了發現情緒不對之外，平常就找時間經常做練習，不過打斷的對象就不是「負面想法」，而是「任何想法」，目的是讓自己放空腦袋，練習久了，會發現自己比一般人更不容易焦慮、不容易分心，有更清楚的大腦能讓你冷靜思考，能把工作做得更好，把事情處理得更完善。

小不忍則亂大謀

其實「康復鐵三角＝治療＋日常維護＋心理狀態調整」這三大項，內容來說，做起來不算難，真正難的地方是「耐性」，通常都是因為「忍不住想做這個、想做那個」。我也只能奉送一句：「小不忍則亂大謀」。

「急躁」的人，自律神經會長時間處於緊繃的狀態，少有放鬆的狀態，但自律神經是由交感神經（緊繃）和副交感神經（放鬆）所組成，長期都在緊繃的狀態，老是沒有副交感神經出頭的機會，久而久之，就會演變成失衡到再也無法自動切換的地步，這就是自律神經失調。

因此自律神經失調的患者中，有頗大一部分的人都有「急躁的個性」，我也曾經是其中一員，正因為我曾是其中一員，我才能很肯定的說，急躁個性一定可以改變，只要你願意付出努力。有幾句話是我經常拿來洗腦自己、提醒自己放慢的，「羅馬不是一天造成的」、「積沙成塔」、「吃快摔破碗」、「小不忍則亂大謀」，如果你願意，或許你可以找出更多的經典名句來提醒自己。

急躁個性的讀者們大多想「一步登天」、「一步到位」、「一次就成功」，即便連改變急躁個性都是這樣，想要我給他們「做一次就能變成不急躁個性」的辦法。But，這位先生小姐，你想用急躁的方式來改變急躁的個性，是不是有哪裡搞錯了？ 我常跟讀者說，「自律神經失調就是個來逼我們修煉的疾病」，而增加一點耐性，正是我們需要修煉的功課之一。要康復、要痊癒，沒有捷徑，認命點，乖乖地把鐵三角做好囉！

（本文摘自賴聖芳（芳喵）著《芳喵的自律神經失調康復全攻略：百萬人氣部落客親身經驗，陪你一起學會照顧自己，走出身心失衡的幽谷》，方舟文化提供）

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